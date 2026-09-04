Iserlohns Sportchef Franz-David Fritzmeier über DEL-Rückkehrer Krefeld: „Ich würde sie niemals unterschätzen“

Iserlohn. (MK) Die Iserlohn Roosters fiebern dem morgigen Samstag entgegen.

Dann empfangen die Sauerländer im einzigen Testspiel vor heimischem Publikum DEL-Rückkehrer Krefeld.

Ab 15 Uhr beginnt die Partie in der heimischen Eissporthalle.

Mit voller Kapelle gegen Krefeld, U23-Spieler für Duisburg im Einsatz

Iserlohns Sportchef Franz-David Fritzmeier erklärt vor dem Match: „Wir erwarten uns jetzt den nächsten Schritt. Es ist jetzt quasi schon die letzte Phase der Vorbereitung, die begonnen hat. Es ist jetzt der optimale Zeitpunkt für ein Heimspiel. Wir können uns vor unseren Fans präsentieren und haben schon einige Spiele gespielt. Die Automatismen sollten jetzt noch besser greifen. Wir werden morgen mit einem normalen Lineup, also mit 12 Stürmern plus sieben Verteidiger, ins Spiel gehen.“

Dadurch, dass es das einzige Spiel an diesem Wochenende ist, können einige der „jungen Wilden“ auch beim Kooperationspartner Duisburg zum Einsatz kommen. Heute Abend in Heilbronn und am Sonntag gegen Hamm werden Geiger, Farkas, Radionovs, Strauß und U20 Spieler Miettinen den Fuchs auf dem Trikot tragen.

Am kommenden Wochenende beim Turnier in Kassel mit den back-to-back Spielen will man wieder mehr Spieler mitnehmen, um die Belastung entsprechend zu steuern.

Mit Blick auf den Konkurrenzkampf innerhalb des Teams erklärt Franz-David Fritzmeier: „Es gibt keine Komfortzone. Wenn einer reinkommt, dann ist auch ein Ü23-Spieler raus.“ Momentan sind bei den U23érn Niehus, Bicker und Panocha einen kleine Schritt aufgrund ihrer Physis und Erfahrung voraus.

Stürmer Peter Quennevill, der am letzten Wochenende aus privaten Gründen (Geburt des Kindes) fehlte, wird gegen Krefeld auch dabei sein. Im Tor wird vermutlich Andy Jenike oder Hendrik Hane über die volle Distanz spielen. Hier wollte sich der Iserlohner Sportchef aber noch nicht genau festlegen.

Geklärt ist hingegen, wer in der neuen Saison das Kapitänsamt bekleiden wird. Offiziell verkündet ist es aber noch nicht. Am Freitag zierte man sich noch das Geheimnis zu lüften.

Franz-David Fritzmeier: „Würde Krefeld nie unterschätzen“

„Es ist morgen schon ein interessanter Test mit deutlich mehr Wertung als das Spiel in Köln. Zu Krefeld gibt es ja sehr unterschiedliche Expertenmeinungen. Die einen schätzen sie ja sehr hoch ein, andere schätzen sie nicht so hoch ein. Die Wahrheit wird man dann auf dem Eis sehen. Ich habe das selbst auch als Aufsteiger mitgemacht. Es ist natürlich eine große Herausforderung in diese Liga zu kommen. Das darf man nicht unterschätzen, auch wenn man schon mal in der Liga war. Es ist schwer einzuschätzen, wie die Verstärkungen helfen und wie der Rest des Kaders mit ihrer erst kürzlich gemachten positiven Erfahrung das Niveau hochhalten kann. Sie haben viele Spieler, die davor auch in der DEL schon gespielt haben, aber auch jetzt schon in der DEL2 waren. Thomas Popiesch ist ein Top-Trainer. Aber natürlich bist Du auch abhängig davon, was du zur Verfügung hast. Ich würde sie niemals unterschätzen“, so Franz-David Fritzmeier über den DEL-Rückkehrer und morgigen Gegner.

Sitzplätze sind für das Testspiel laut Ticketinfo (Stand Freitag, 14 Uhr) nur noch wenige verfügbar, Stehplätze hingegen sind noch in ausreichender Menge vorhanden.

Erstmals zum Einsatz kommt am Samstag auch die neue digitale Werbebande unterhalb der Tribüne der Mercedes Jürgens Lounge.

Der zukünftige weitere ViP-Raum in den ehemaligen Geschäftsräumen wird voraussichtlich erst im Oktober zur Verfügung stehen. Der Innenausbau wird dort aktuell vorangetrieben. Die Geschäftsräume der Roosters waren bereits im Frühjahr von der Seeuferstraße in die Zollernstraße umgezogen.

Saisoneröffnung mit DJ BAM

Im Anschluss an die Parte steigt die offizielle Saisoneröffnung der Roosters.

Infos zum Eishockeytag:

• Der Eintritt zur Saisoneröffnung ist frei

• Bis zur Teamvorstellung läuft am neu eingerichteten Fan-Stand hinter der Halle eine große Tombola mit großartigen Preisen zu Gunsten des Ehrenamtes.

• DJ BAM beginnt kurz nach Spielende (voraussichtlich zwischen 17 und 17:30 Uhr) mit seinem Auftritt.

• Der Auftritt geht eine gute Stunde, spätestens gegen 18:30 Uhr ist die Teamvorstellung geplant.

• Unsere Young Roosters werden einen Cocktailstand betreiben, dort kann mit Bargeld und voraussichtlich auch mit EC-Karte aber nicht mit Stadionkarte gezahlt werden.

• Unser Maskottchen Icey ist den ganzen Tag über dabei.

• Die Roosters werden wie im vergangenen Jahr in eigens für diese Partie designten Trikots des langjährigen Partners Toellestudios auflaufen. Die Trikots werden im Anschluss an die Partie durch das Fotostudio für den guten Zweck versteigert und sind nicht käuflich zu erwerben.

499 Deutschland eröffnet die Eishockey WM 2027 wie 2010 in der Schalker Veltins Arena. Wie wirst Du das Spiel verfolgen? Live vor Ort in der Arena vor dem Livestream weiß ich noch nicht gar nicht