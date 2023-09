Iserlohns KapitÃ¤n Hubert Labrie fÃ¤llt mehrere Wochen aus!

Artikel anhören Iserlohn. (PM Roosters / EM) Nachdem er sich beim Auftaktspiel in Frankfurt eine Oberkörperverletzung zuzog und bereits am vergangenen Sonntag gegen Schwenningen...

Iserlohn. (PM Roosters / EM) Nachdem er sich beim Auftaktspiel in Frankfurt eine Oberkörperverletzung zuzog und bereits am vergangenen Sonntag gegen Schwenningen ausfiel, steht nach weiteren Untersuchungen fest, dass die Iserlohn Roosters für mehrere Wochen auf ihren Kapitän Hubert Labrie verzichten müssen.

Die genaue Ausfallzeit lässt sich derzeit noch nicht prognostizieren, Labries Verletzung macht Kontaktsport derzeit unmöglich und muss komplett ausheilen bevor der neue Kapitän der Sauerländer wieder auf dem Eis mitwirken kann.

Das Team von Headcoach Greg Poss hatte das Match in Frankfurt mit 3:2 für sich entscheiden können. Am Sonntag rutschte der junge Maxim Rausch für Hubert Labrie in die Top-6 Verteidigung und Leo Korus ins Lineup. Allerdings erlebten die Sauerländer im zweiten Meisterschaftsspiel ein 2:7 Debakel gegen Schwenningen auf eigenem Eis. (16:30 Uhr)

An diesem Wochenende reisen die Roosters am Freitag nach Mannheim und empfangen am Sonntag den ERC Ingolstadt.

