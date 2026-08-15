Iserlohns Headcoach Stefan Nyman: „Haben drei Tore einfach hergegeben“ – Gut kombinierende Kölner Haie gewinnen ersten Test gegen die Roosters

Köln. (MiK) Der Anfang ist gemacht. In ihrem jeweils ersten Testspiel gewannen die Kölner Haie gegen den Ligarivalen Iserlohn Roosters mit 3:1.

Trotz der hochsommerlichen Außentemperaturen (35 Grad) war die EIsqualität in der kleinen KölnArena2 sehr gut. 500 Zuschauer, darunter rund 120 Gästefans, freuten sich auf die gut gekühlte Halle und den ersten Auftritt ihrer Lieblinge.

Hohes Tempo im Anfangsdrittel, Köln treffsicherer

Beide Mannschaften legten ein bemerkenswertes Tempo im torlosen Anfangsdrittel aufs Parkett.

Die Zurückhaltung in Punkto Körperlichkeit und Toreschießen wurde dann im Mitteldrittel abgelegt. Kölns Captain Mo Müller vollende einen Konter in der 23. Minute zur Haie-Führung. Iserlohns Neuzugang Krauß konnte in der 35. Minute nach schönem Aufbau von Johansson den Iserlohner Ausgleich erzielen. Händel sorgte noch vor der zweiten Pause (38.) aus der Distanz für die erneute Kölner Führung.

Im Schlussdrittel waren die Gastgeber weiterhin der Regisseur im Spiel. MacLeod sorgte mit seinem Solo zur 3:1 Vorentscheidung. Iserlohn nahm zwar frühzeitig den starken Goalie Jenike für den sechsten Feldspieler vom Eis, aber es blieb beim letztlich verdienten 3:1 Sieg der Domstädter.

Köln mit guten Kombinationen, Iserlohn noch mit Abstimmungsproblemen

Bei den Kölnern, die bereits eine Woche länger als die Roosters auf dem Eis sind, gefiel vor allem das flüssige Kombinationsspiel und das Überzahlspiel. In gut zweieinhalb Wochen steht für das Team des neuen schwedischen Trainers Thomas Berglund allerdings auch schon das erste Pflichtspiel in der Champions Hockey League bei Red Bull Salzburg an.

Iserlohn hatte letztlich noch einige Abstimmungsprobleme und schenkte die Gegentore etwas zu leicht her. Insgesamt war es aber dennoch ein sehr ordentliche Auftritt. Das in der Vorbereitung wechselnde Kapitänsamt übte in Köln Stürmer Tyler Boland aus. Ihm assistierten Colin Ugbekile und Maxi Eisenmenger. Bemerkenswert: Torhüter Andreas Jenike präsentierte sich in starker Frühform. Quervergleiche sind immer schwierig, aber im Vergleich zum ersten Test vor Jahresfristgegen den damaligen DEL-Aufsteiger Dresden sah dann vieles doch schon besser aus.

Der Anfang ist für beide Teams gemacht.

Headcoach Stefan Nyman zog im Clip ein Fazit nach dem ersten Match.

Stimmen





Kölns Kapitän Mo Müller: „Nach über drei Monaten ohne Spiel muss man sich erst einmal wieder rein finden. Ich denke, dass ist uns gut gelungen und es war über weite Strecken ein ordentliches Spiel von uns. Wir haben einige neue Spieler und eine neue Spielidee, dafür hat heute schon einiges gut funktioniert und das, was noch nicht so gut funktioniert hat, werden wir in den nächsten Tagen analysieren.“ (Haie.de)

Statistiken

Köln: Juvonen – Kemiläinen, Vittasmäki; Press, Austin; Müller, Sennhenn; Händel, Münzenberger – Russell, MacLeod, Noebels; Bokk, Ljungh, Fischbuch; Storm, Tyrväinen, Kammerer; Aubry, Macinnis, Fleischer.

Iserlohn: Jenike – Hollowell, Ugbekile; Niehus, Norell; Spornberger, Johansson; Radionovs, Panocha – Quenneville, Scott, Napravnik; Thomas, Maier, Boland; Lobach, Eisenmenger, Krauß; Borzecki, Neumann, Bicker.

Tore: 1:0 (22:16) Müller (Sennhenn), 1:1 (34:15) Krauß (Johansson/Scott), 2:1 (37:42) Händel (Münzenberger), 3:1 (45:02) MacLeod (Niedenz/Kemiläinen)

Strafminuten: 8 – 6

Schiedsrichter: Schrader, Klijberg

300 Deutschland eröffnet die Eishockey WM 2027 wie 2010 in der Schalker Veltins Arena. Wie wirst Du das Spiel verfolgen? Live vor Ort in der Arena vor dem Livestream weiß ich noch nicht gar nicht