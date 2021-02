Iserlohns Headcoach OÂ´Leary: „Die Leistung von den Jungs war top“

Iserlohn. (MK) Mit zuletzt drei Niederlagen im Gepäck empfingen die Iserlohn Roosters am Sonntagabend den Spitzenreiter der Nord-Division, die Fischtown Pinguins. Ohne die angeschlagenen...

Iserlohn. (MK) Mit zuletzt drei Niederlagen im Gepäck empfingen die Iserlohn Roosters am Sonntagabend den Spitzenreiter der Nord-Division, die Fischtown Pinguins.

Ohne die angeschlagenen Buschmann und Grenier, dafür aber mit Youngster Elten sprang am Ende nach sechzig temporeichen Minuten ein Punkt bei der 2:3 Niederlage nach Verlängerung für die Roosters heraus.

Beide Teams starteten mit ihren etatmäßigen Backups im Tor. Janick Schwendener bekam bei den Roosters seinen zweiten DEL-Einsatz und bei den Bremerhavenern stand Brandon Maxwell zwischen den Pfosten. Schwendener musste als Erster von beiden hinter sich greifen. In Überzahl (Strafe Raymond) traf Dietz in der 7. Minute zum 0:1. Beide Teams agierten im Anfangsdrittel insgesamt auf Augenhöhe. Iserlohns Ausgleich war das „Sahneteilchen“ im ersten Durchgang. Gegen Dieter Orendorz´ platzierten Schlagschuss (11.) von der blauen Linie war Maxwell ohne echte Chance.

Exakt 58 Sekunden waren im zweiten Drittel gespielt, als Iserlohns Whitney zum Alleingang startete, über den linken Flügel Richtung Tor zog und eiskalt ins lange Eck zum 2:1 vollstreckte. Strafen gegen Friedrich und Aubin auf Iserlohner Seite, sowie gegen Bremerhavens Hilbrich konnten nicht genutzt werden. Auch dieses Drittel gestalteten die beiden Mannschaften relativ ausgeglichen.

Im Schlussdrittel gelang den Gästen bereits in der 43. Minute durch Hilbrich der 2:2 Ausgleich. Getragen von der Euphorie nach dem Tor erarbeiteten sich die Nordlichter ein leichtes Übergewicht. Und da beide Teams ihre Powerplays in diesem Drittel nicht nutzen konnten blieb es auch nach sechzig Minuten beim Remis.

In der anschließenden Overtime konnten die Sauerländer die verbleibende Strafe gegen Jeglic nicht nutzen. Wieder vollzählig nutzte Wahl sein Scheibenglück mit einem harten Schuss über Schwendeners Schulter zum 2:3 Siegtreffer der Gäste.

Fotostrecke zum Spiel

Iserlohn Roosters - Fischtown Pinguins Bremerhaven © by Sporfoto-Sale 2021 (JB)

Bremerhaven bleibt Spitzenreiter der Nord-Division. Iserlohn hat weiterhin mit zwei Zählern Vorsprung auf Köln Platz vier inne. Am Mittwoch geht es für die Roosters mit dem Auswärtsspiel in Krefeld weiter. Fischtown darf eine Woche durchatmen bis zum Auswärtsmatch in Wolfsburg.

Tore: 0:1 (06:47) Dietz (Jeglic/Urbas) 5:4PP, 1:1 (10:38) Orendorz (Jentzsch/Elten), 2:1 (20:58) Whitney, 2:2 (42:19) Hilbrich (Stowasser/Reisnecker), 2:3 (62:20) Wahl (Urbas) 4:4

Strafen: Roosters 10 – Pinguins 10

Schiedsrichter: Rohatsch, Schadewaldt

Zuschauer: 520 Pappkameraden

Das sagt Iserlohns Headcoach Jason O´Leary zum Spiel