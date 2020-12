Iserlohns Headcoach Jason OÂ´Leary hofft auf eine Weiterentwicklung im zweiten Test gegen die Haie

Iserlohn. (MK) Es hat sehr lange gedauert, bis die Teilnahme der Iserlohn Roosters an der DEL Saison sicher war. Noch bis zum 23. Dezember...

Iserlohn. (MK) Es hat sehr lange gedauert, bis die Teilnahme der Iserlohn Roosters an der DEL Saison sicher war. Noch bis zum 23. Dezember hat das Trainerteam Zeit, ihrem mit elf Neuzugängen gespickten Team die wichtigsten Taktiken und Spielzüge beizubringen. Dann steht das erste Meisterschaftsspiel bei den Krefeld Pinguinen auf dem Programm.

Es bleibt also verdammt wenig Zeit. Dementsprechend intensiv waren die letzten Tage auf und neben dem Eis für das Team. Zunächst jedoch steht erst einmal am Freitagabend das Rückspiel gegen die Kölner Haie an. Es ist voraussichtlich schon das letzte Testspiel in dieser viel zu kurzen Vorbereitungszeit.

Hoeffel und Raymond fehlen noch

Auf zwei Spieler muss Cheftrainer Jason O´Leary noch verzichten. Mike Hoeffel (Trainingsrückstand) und der letztjährige Kapitän Bobby Raymond (Quarantäne) sind noch nicht an Bord und werden demnach ohne Spielpraxis in die Saison gehen müssen. Raymond hat glücklicherweise keine Symptome, muss aber auf seine Rückkehr nach den neuen DEL Statuten (Return to Play) noch bis mindestens Ende der kommenden Woche warten. Die Gesundheit steht völlig zurecht an allererster Stelle.

Kapitänsfrage noch offen

Apropos Kapitän: Wer in der neuen Spielzeit das „C“ auf der Trikotbrust tragen wird ist noch offen. „Wir haben noch Zeit“, will Jason O´Leary in dieser Frage den Fuß nicht aufs Gaspedal legen. Beim ersten Test am vergangenen Samstag trugen Jens Baxmann, Marko Friedrich und Ryan O´Connor das „A“ auf dem Jersey. Das soll aber noch kein Hinweis auf einen möglichen neuen Kapitän sein. Jason O´Leary plant den Kapitän von der Mannschaft wählen zu lassen. Er selbst betont nun die Spieler aus der letzten Saison besser zu kennen. Denkbar ist also, dass die Mannschaft aus einem „auserwählten“ Kandidatenkreis wählen wird.

Gegen die Haie möchte das Iserlohner Trainerteam möglichst wenig in den Reihen verändern. Es gilt die wenigen Spielminuten bestmöglich zu nutzen. Zeit für Experimente ist nicht vorhanden. Offen ist noch, welcher Torhüter starten wird. Sowohl Andreas Jenike, wie auch Neuzugang Yannick Schwendener zeigten am letzten Samstag, dass es auf ihrer Position wohl am schwierigsten ist nach neun Monaten Pause den Rhythmus zu finden. Geplant ist, dass ein Torhüter die vollen sechzig Minuten absolvieren soll.

Entwicklung der Talente ist ein Marathon

Mit dabei sein dürfte der erst 17- jährige Neuzugang Yannick Proske. Seine Entwicklung sieht Jason O´Leary ähnlich wie bei Verteidiger Nils Elten (17) und Torhüter Jonas Neffin (20). Für ihre Weiterentwicklung ist Geduld gefragt, damit sie dann konstant ihr fraglos vorhandenes Talent und ihre Erfahrungen ins Team einbringen können. „Ihre Entwicklung ist kein Sprint, sondern ein Marathon“, so der 42- jährige Kanadier.

Trainerteam fordert gute Arbeitsleistung ein

Gegen die Domstädter legt das Trainerteam besonderen Wert auf eine gute Arbeitsleistung des Roostersteams. Die Defensivzone soll besser gehalten werden und auch vor dem Tor soll mit mehr Härte zu Werke gegangen werden. Insgesamt habe man in dieser Woche in Doppelschichten trainiert, sehr intensiv über das System gesprochen und erhofft sich am Freitagabend eine Weiterentwicklung zu sehen.

Wie gut das Iserlohner Team diese Vorgaben schon umsetzen kann, können alle Anhänger im Livestream auf dem YouTube-Kanal der Roosters verfolgen. Erstes Bully ist am Freitag um 19 Uhr.

Piettas „Affen-Geste“ beschäftigt auch in Iserlohn Trainer und Spieler

Abseits vom Seilersee schlug in dieser Woche die sogenannte „Affen-Geste“ von Ingolstadts Neuzugang Daniel Pietta im Testspiel gegen die Straubing Tigers hohe Wellen. Der DEL Disziplinarausschuss hat Pietta mittlerweile für neun Spiele gesperrt und eine Geldstrafe in unbekannter Höhe gegen den langjährigen Krefelder verhängt.

Aus Sicht von Jason O´Leary hat es die Liga versäumt hier ein Exempel zu statuieren. „Es ist traurig, dass Kinder so etwas sehen müssen. Er sollte ein Vorbild sein. Ich finde es einfach sehr schade. Wir alle sind Repräsentanten für die Stadt, unseren Verein, die Liga und unsere Heimatländer“, unterstreicht Iserlohns Headcoach seine persönliche Einschätzung zum Vorfall, der ihn und auch seine Spieler durchaus nachdenklich gemacht und beschäftigt hat.

Kein Wochenend-Feeling

Nach dem Spiel gegen die Haie wird bei den Spielern kein „Wochenend-Feeling“ aufkommen. Auch am Samstag und Sonntag wird das Team auf dem Eis trainieren. Bis zum Saisonstart zählt eben jede Trainingseinheit, fast wie in der Formel1 jede Rennrunde, ganz besonders.