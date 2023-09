Iserlohns Headcoach Greg Poss: „Wir mÃ¼ssen uns wehren, egal gegen wen wir spielen“ – Roosters erwarten am Freitag die KÃ¶lner Haie

Artikel anhören Iserlohn. (MK) Die Vorbereitungsphase neigt sich bei den Iserlohn Roosters ihrem Ende entgegen. Bevor es am Freitag, den 15. September mit dem...

Iserlohn. (MK) Die Vorbereitungsphase neigt sich bei den Iserlohn Roosters ihrem Ende entgegen.

Bevor es am Freitag, den 15. September mit dem Match in Frankfurt in die neue Saison geht, testen die Sauerländer an diesem Freitag ein letztes Mal in der heimischen Eissporthalle gegen den Westrivalen Kölner Haie.

Die Haie kommen mit der Empfehlung von vier Testspielsiegen in Folge an den Iserlohner Seilersee.

In Vollbesetzung gegen die Haie

Iserlohns Headcoach Greg Poss kann gegen die Domstädter personell aus dem Vollen schöpfen. Alle Spieler sind fit und einsatzfähig. Dazu zählt auch Torhüter Andreas Jenike, der sich am Sonntag gegen Frankfurt verletzt hatte und noch während des Spiels zu Untersuchungen ins Krankenhaus gebracht werden musste. Glücklicherweise konnte beim 35- jährigen Torwart-Routinier schnell Entwarnung gegeben werden. Wie ursprünglich geplant wird gegen die Haie Kevin Reich das Tor hüten. Wer dann am nächsten Wochenende den Vorzug erhält, lässt Greg Poss noch offen.

Ebenso offen ist auch noch, wann der neue Kapitän des stark erneuerten Teams festgelegt wird. Ebenso ist noch nicht entscheiden, welcher Spieler gegen Köln das „C“ auf dem Trikot tragen wird. Am letzten Wochenende durften die Stürmer Drew LeBlanc und Eric Cornel das Kapitänsamt ausüben.

Für Iserlohns Verteidiger Colin Ugbekile, der im Kölner Nachwuchs das Eishockey-Handwerk erlernte und vier Spielzeiten klang auch in der DEL den Hai auf dem Jersey trug, sind Spiele gegen die Domstädter natürlich immer etwas Besonderes. Der 23- jährige Defensivakteur unterstreicht den Erfolgshunger seiner Roosters: „Die Fans und wir wollen jedes Spiel gewinnen. Uns ist da egal, ob es ein Vorbereitungsspiel, ein Saisonspiel oder Playoff-Spiel ist.“ Und weiter: „Egal zu welchem Zeitpunkt in der Saison, gibt es immer Dinge, wo man besser werden muss und kann. Das ist ein nicht endender Prozess. Man ist dauerhaft dabei besser zu werden.“

Headcoach Greg Poss schätzt die Haie als eine Spitzenmannschaft ein und erwartet von seinem Team eine gute Leistung.

Das sagt Greg Poss zum Spiel und über den Gegner Kölner Haie

Ob das Trainerteam der Roosters seine Formationen vom letzten Wochenende beibehält, wollte Greg Poss nicht abschließend bestätigen. Kleinere Anpassungen sind zumindest nicht ausgeschlossen.

Zu den Emotionen und Faustkämpfen gegen Düsseldorf und Frankfurt sagt der US-Amerikaner unmissverständlich: „Natürlich möchten wir alles innerhalb des Regelwerks tun, um ein Spiel zu gewinnen. Wir müssen auch lernen, dass wir nie ein Spiel von der Strafbank gewinnen werden. Gegen Frankfurt war es allerdings auch gut zu sehen, wie die Jungs füreinander gekämpft haben und sich auf dem Eis geholfen haben. Das müssen wir immer machen. Wir müssen uns wehren, egal gegen wen wir spielen. Aber ein Spiel mit vielen Strafzeiten hilft in der Vorbereitung nie. Ich möchte, dass wir hart spielen und an die Grenzen gehen, aber nicht über diese Grenzen gehen.“

Vorfreude auf die Saisoneröffnungsparty am Sonntag

Am kommenden Sonntag fällt dann im Hemeraner Sauerlandpark der Startschuss für die neue Saison mit der traditionellen Saisoneröffnungsfeier. Ab 14 Uhr beginnt das bunte Programm mit Vorstellungsrunden und Autogrammstunde.

Auch bei Colin Ugbekile ist die Vorfreude auf die Saisoneröffnung schon jetzt groß: „Das ist immer cool. Die Fans schätzen einen immer mega wert und das ist ein tolles Gefühl. Wir schätzen die Fans auch wert. Es sind unglaubliche Menschen, Wir kriegen viel Support und Liebe von denen und es ist immer schön davon auch ein bisschen etwas zurückzugeben.“

Erstes Bully gegen die Kölner Haie ist an diesem Freitag um 19:30 Uhr. Zum Saisonstart reisen die Roosters eine Woche später zunächst nach Frankfurt. Die Heimpremiere findet dann am Sonntag darauf (17.9.) gegen die Schwenninger Wild Wings ab 16:30 Uhr statt.

