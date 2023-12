Iserlohns Headcoach Doug Shedden: „Die Dinge wiederholen sich bei uns“ – Wild Wings holen wichtige Punkte im Playoff-Kampf

Artikel anhören Schwenningen. (MK) Die Wild Wings sind wieder zurück in der Erfolgsspur. Nach dem Derbysieg in Mannheim am zweiten Weihnachtsfeiertag erledigten die Schwarzwälder...

Schwenningen. (MK) Die Wild Wings sind wieder zurück in der Erfolgsspur.

Nach dem Derbysieg in Mannheim am zweiten Weihnachtsfeiertag erledigten die Schwarzwälder auch die unangenehme Aufgabe gegen Schlusslicht Iserlohn Roosters bravourös mit einem am Ende hochverdienten 5:1 Heimsieg vor 5080 Zuschauern in der ausverkauften Helios-Arena.

Die schnelle Führung der Gastgeber durch Karachun nach 01:56 Minuten glich Iserlohns Ziegler nur 20 Sekunden später aus. Platzer (18.) und Senyshin acht Sekunden vor der Pausensirene trafen zu einer beruhigenden 3:1 Führung nach dem ersten Drittel. Nur 50 Sekunden nach Wiederbeginn sorgte Trivellato fast schon für die Vorentscheidung. Iserlohn steckte zwar nicht auf, war aber im Torabschluss zu ineffektiv und machte sich das Leben in der phasenweise nicklig vorgetragenen Partie auch selbst schwer. Ausgerechnet Ex-Rooster Chris Brown sorgte mit seinem ersten Saisontor in der 58. Minute für den 5:1 Endstand.

Schwenningens Trainer Steve Walker betonte nach dem Spiel, dass der vierte Treffer seinem Team Sicherheit gegeben habe. Sein Gegenüber Doug Shedden haderte einmal mehr mit dem schwachen Torabschluss seiner Mannschaft. Man kassiere zu viele Treffer in Unterzahl und sei selbst in Überzahl nicht erfolgreich vor dem gegnerischen Tor. Die Dinge würden sich bei seinem Team wiederholen, man müsse aber dennoch einen Weg finden sich Tag für Tag aus dieser Situation zu befreien, so der Kanadier.

Schon am Samstag vor Silvester geht es für beide Teams weiter. Schwenningen will dann in Augsburg den dritten Sieg in Folge feiern und die Roosters treffen knapp drei Wochen nach ihrem letzten Sieg (5:3) gegen Frankfurt ab 19 Uhr erneut auf die Löwen. Die Negativserie von sieben Spielen soll dann ein Ende finden. Mitch Eliot setzte dem Spiel nach seinem Crosscheck in der 57. Minute gegen den Kopf von Schwenningens Pfaffengut im negativen Sinne die Krone auf. Der Disziplinarausschuss wird sich damit wohl nochmals beschäftigen. Für ihn könnte der in Schwenningen überzählige Ben Thomas am Samstag wieder ins Team rücken.

Tore: 1:0 (01:56) Karachun (Senyshyn), 1:1 (02:16) Ziegler (Sebok/Shinkaruk), 2:1 (17:46) Platzer (Senyshyn), 3:1 (19:52) Senyshyn (Platzer/Uvira) 5-4PP, 4.1 (20:50) Trevillato (Reisnecker/Görtz) 5:1 (17:17) Brown (Boyle/Pfaffengut) 5-4PP

Schiedsrichter: Rohatsch, Pálkövi

Strafen: 10 – 39

Zuschauer: 5080