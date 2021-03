Iserlohns Coach Brad Tapper vor den Spielen in Mannheim und Schwenningen: â€žWir mÃ¼ssen extrem hart arbeiten“

Iserlohn. (MK) Ab in den Süden heißt es am Montagmittag erneut für die Iserlohn Roosters. Dann wird der Iserlohner Tross sich auf den Weg...

Iserlohn. (MK) Ab in den Süden heißt es am Montagmittag erneut für die Iserlohn Roosters. Dann wird der Iserlohner Tross sich auf den Weg nach Mannheim machen. Rund 22 Stunden nach dem Match in Mannheim steht dann bereits die nächste große Herausforderung in Schwenningen auf dem Spielplan der Roosters.

Mit den Adlern Mannheim wartet am Montagabend das Top-Team der Süd-Division auf die Iserlohn Roosters. Mit einem Vorsprung von satten 15 Punkten auf Verfolger München führen die Kurpfälzer die Tabelle im Süden souverän an. Mit Eisenschmid (25 Punkte), Ben Smith (23), David Wolf (23), Plachta (21) und Krämmer (17) befinden sich fünf deutsche Nationalspieler unter den Top-5-Scorern im Team von Headcoach Pavel Gross. Im Tor teilen sich in dieser Saison Dennis Endras und Rückkehrer Felix Brückmann zu gleichen Anteilen den Platz zwischen den Pfosten. Unverwundbar sind die Mannheimer aber nicht, wie die 5:0 Niederlage am letzten Mittwoch in Bremerhaven verdeutlicht. Einen Tag später rückten die Adler die Niederlage beim nächsten Stopp auf ihrer Nord Tour in Wolfsburg mit einem knappen 1:0 Sieg aber schon wieder gerade. Personell könnte der frisch gebackene Papa Ben Smith noch eine Pause bekommen. David Wolf hat nach einem Check gegen den Kopf keine Nachwirkungen. Das Comeback von Andrew Desjardins käme am Montag vielleicht noch ein wenig zu früh. „Wir müssen unser Spiel einfach halten, um wieder mehr Tore zu erzielen. Wir müssen wach sein, den Kopf oben haben“, wird Headcoach Pavel Gross auf der Adler Homepage zitiert. Sein Co-Trainer Mike Pellegrims ergänzt an gleicher Stelle: „Iserlohn ist läuferisch extrem stark, sie haben offensiv viel Feuerpower und sind in Überzahl brandgefährlich. Sie spielen einen harten Forecheck.“

Nur Dieter Orendorz fehlt bei den Roosters

Bei den Roosters kann Interims-Headcoach Brad Tapper bis auf den Langzeitverletzten Dieter Orendorz aus dem Vollen schöpfen. Erfreulich war aus seiner Sicht, dass Ryan O´Connor nach seinen schweren Gesichtsfrakturen gegen Augsburg am Freitag wieder mitwirken konnte. Angedacht ist, dass Yannick Proske an seiner alten Wirkungsstätte wieder ins Lineup rutschen wird. Dafür müsste dann Julian Lautenschlager oder Tim Fleischer wieder weichen. Im Tor wird das Iserlohner Trainerteam in Mannheim auf Andreas Jenike setzen. „Er wird morgen viele Schüsse auf sein Tor bekommen, aber er ist ein Profi und das schätze ich sehr an ihm“, weiß Brad Tapper die Qualitäten seiner Nummer eins zu schätzen. Demzufolge dürfte aller Voraussicht nach am Dienstag in Schwenningen Backup Janick Schwendener zum Einsatz kommen.

Brad Tapper zeigte sich vom Training am Sonntagmorgen begeistert. „Es war eine unserer besten Einheiten in dieser Saison und hoffentlich können wir es morgen so auch aufs Eis bringen.“ Die Adler sind aus seiner Sicht eines der Top-Teams in Europa mit sehr guten läuferischen Fähigkeiten. Und dennoch möchte er nicht zu sehr auf den Gegner, sondern auf die Fähigkeiten des eigenen Teams schauen. „Wir müssen extrem hart arbeiten, aber wir haben auch die Fähigkeiten vieles selbst zu kontrollieren“, so der 42- jährige Coach. Für ihn hängt auch vieles von der eigenen Denkweise seiner Spieler ab, wie sie ein Spiel angehen.

Interessant dürfte zu beobachten sein, wie die Roosters am Dienstag mit der kleineren Eisfläche (NHL Format) in Schwenningen klarkommen. Brad Tapper sieht darin nicht so ein großes Problem, weil die nordamerikanischen Spieler und die deutschen Cracks mit Nordamerika-Erfahrungen schon auf diesem Format gespielt haben. Der geplante „Morning Skate“ am Dienstag sollte ebenfalls helfen.

Angesprochen auf die beiden Spiele erklärte Verteidiger Philip Riefers bereits nach dem Augsburg-Match: „Ja, das ist so ein bisschen wie in der Jugend. Wichtig ist, dass wir in beiden Spielen Vollgas geben, ein gutes Tempo fahren und beide Spiele gleich gut spielen. Es wird sehr hart, aber andere Teams haben die gleiche Phase wie wir.“

Stimmen nach dem Spiel gegen Augsburg

Wild Wings auf Playoff-Kurs

Die Wild Wings sind in dieser Saison als aktuell Vierter der Süd-Division eine der positiven Überraschungen. Der neue Sportdirektor Christof Kreutzer hat gemeinsam mit seinem Trainer Niklas Sundblad, sowie dem extrem erfahrenen Assistenten Gunnar Leidborg (66) nicht nur personell vieles bei den Schwarzwäldern verändert. Die Verpflichtung der Spink-Zwillinge war sicherlich ebenso ein Glücksgriff, wie der neue Torhüter Joacim Eriksson. Traditionell sind Teams von Niklas Sundblad physisch stark. Es ist aber auch gelungen beispielsweise einen Spieler wie Jamie MacQueen, der vergangene Saison auch kurzzeitig für die Roosters spielte, vom „Pflegefall“ wieder zu einem Leistungsträger zu formen.

Rein tabellarisch stehen aber auch die Wild Wings unter Druck. Straubing steht nur einen Punkt hinter den Schwarzwäldern und die Augsburger Panther sollte man auch mit momentan sieben Zählern Rückstand noch nicht abschreiben.

Die Spiele in Mannheim und Schwenningen beginnen jeweils um 18:30 Uhr. Bereits am Donnerstag steht dann das nächste Heimspiel gegen Mannheim auf dem Programm.

Fotostrecke zum letzten Heimspiel gegen Augsburg

Iserlohn Roosters - Augsburger Panther Ryan O'Conner - © by Sportfoto-Sale

75 Die DEL hat in dieser "Corona-Saison" 20/21 den Spielbeginn gestaffelt festgelegt. Wann wäre unter Zulassung von Zuschauern an einem Freitagabend der ideale Spielbeginn? 18:30 Uhr 19:00 Uhr 19:30 Uhr 20:00 Uhr 20:30 Uhr ist mir egal

>Fotostrecke vom letzten Heimspiel gegen Augsburg