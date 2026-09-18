Iserlohner Schlussoffensive kommt gegen reife Ingolstädter zu spät

Iserlohn. (MK) Die Iserlohn Roosters haben ihr Heimspiel gegen den ERC Ingolstadt mit 3:4 verloren.

Im Anfangsdrittel gelang den Gästen nach 81 Sekunden die früher Führung durch Keating. Pech für Iserlohns Goalie Jenike, dass der Puck von seinem Rücken ins Tor fiel. Iserlohn im Drittelverlauf mit etwas zu viel Respekt, einigen unnötigen Scheibenverlusten und in der Offensive nicht durchschlagskräftig genug. Defensiv überstanden die Roosters zwei Strafen. Die Gästeführung nach zwanzig Minuten ging aufgrund der größeren Torgefahr völlig in Ordnung.

Iserlohn kam im zweiten Drittel druckvoll aus der Kabine, aber der nächste Treffer gelang den Panthern. Sheens Schuss (23.) passte perfekt ins rechte Eck. Die bis dahin beste Chance der Sauerländer vergab Scott (26.) frei vor Williams. Im Powerplay (28.) erhöhte erneut Sheen auf 0:3. Johanssons Halten gegen den frei vor Jenike auftauchenden Sheen ahndeten die Referees in der 35. Minute mit einem Penalty, den Sheen aber nicht an Jenike vorbeibringen konnte. Treffsicherer war in der 38. Minute ERC-Teamkollege Keating, der einen Konter ins linke Eck von Jenike zum 0:4 einnetzte. Ingolstadt hatte nach vierzig Minuten die Iserlohner Defensiv-Schnitzer gnadenlos ausgenutzt.

Das letzte Drittel brachte zunächst wenig neue Erkenntnisse. Eine Strafe gegen Breton (42.) konnten die Hausherren nicht nutzen. Ingolstadt blieb das reifere Team, spielte mit dem Vorsprung im Rücken sein Spiel routiniert herunter, während die Gastgeber zu wenig Druck aufbauen konnten. In Überzahl (51.) gelang Boland der erste Iserlohner Treffer. Ein Fünkchen Hoffnung keimte beim heimischen Anhang noch einmal auf, als Scott über die rechte Seite kommend den Puck an ERC-Keeper Willima zum 2:4 (55.) ins Tor spitzelte. Iserlohns Coach Nyman nahm 2:50 Minuten vor dem Ende seine Auszeit und opferte Keeper Jenike kurz darauf für den sechsten Feldspieler. 83 Sekunden vor dem Ende war diese Aktion durch Ugbekiles Schlagschusstor von Erfolg gekrönt. Zu mehr reichte es aber nicht mehr. Unter dem Strich kam die Aufholjagd der Roosters zu spät. Drei verdiente Punkte gingen mit in den Ingolstädter Bus.

Am Sonntag geht es für beide Teams weiter. Iserlohn ist ab 14 Uhr in Bremerhaven gefordert, Ingolstadt empfängt zeitgleich die Nürnberg Ice Tigers.

Stimmen zum Spiel





Iserlohn Roosters – ERC Ingolstadt

Tore: 0:1 (01:21) Keating (Wasenden/Smallwood), 0:2 (22:47) Sheen (Pul/Tropmann), 0:3 (27:23) Sheen (Hüttl/Keating) 5-4PP, 0:4 (37:46) Keating (Powell/Sheen), 1:4 (50:09) Boland (Ugbekile/Napravnik) 5-4PP, 2:4 (54:39) Scott (Quenneville/Hollowell), 3:4 (58:47) Ugbekile (Boland/Napravnik) 6-5 PP,

Strafen: 8 – 10

Schiedsrichter: Schadewaldt, Schrader (Jürgens, Priebsch)

Zuschauer: 4.967

Iserlohn: Jenike – Ugbekile, Norell; Johansson, Hollowell; Niehus, Spornberger; Panocha – Boland, Maier, Thomas; Napravnik, Scott, Quenneville; Krauss, Eisenmenger, Lobach; Bicker, Neumann, Borzecki

Ingolstadt: Williams – Breton, Ellis; Wasenden, Hüttl; Appendino, Tropmann; Zerhoch – Schmölz, Abbandonato, Barber; Agostino, Powell, Girduckis; Keating, Smallwood, Sheen; Pul, Pietta, Schindler

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