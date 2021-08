Iserlohn: Testspiel gegen Wolfsburg kurzfristig abgesagt!

Iserlohn. (PM Roosters) Das für den heutigen Freitagabend geplante Testspiel der Iserlohn Roosters gegen die Grizzlys Wolfsburg muss kurzfristig abgesagt werden. Das entschieden die...

Das entschieden die Verantwortlichen der beiden Vereine in enger Absprache.

Die Grizzlys können aufgrund mehrerer Corona-Fälle im Team nicht ins Sauerland reisen und haben neben dem Testspiel in Iserlohn auch ihren Test in Düsseldorf am kommenden Sonntag abgesagt.

Aufgrund der Kurzfristigkeit der Absage können wir derzeit keine verbindlichen Informationen über weitere Schritte bezüglich Ticketing oder eines Ersatztermins geben. Wir werden uns im Laufe des Tages dazu äußern und bitten darum, bis dahin von Anrufen und Mails an die Geschäftsstelle abzusehen.

Die Gesundheit der Aktiven und Offiziellen hat nach wie vor oberste Priorität und wir wünschen den Grizzlys eine vollständige Genesung aller Beteiligten.