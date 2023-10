Iserlohn: So wollen die Roosters den Bock in Bremerhaven und gegen Straubing umstoÃŸen

Artikel anhören Iserlohn. (MK) Am Donnerstagabend werden die Iserlohn Roosters den 12 Spieltag in Bremerhaven mit eröffnen. Nach dem 8:2 Desaster am Sonntag in...

Iserlohn. (MK) Am Donnerstagabend werden die Iserlohn Roosters den 12 Spieltag in Bremerhaven mit eröffnen.

Nach dem 8:2 Desaster am Sonntag in Nürnberg wartet morgen ab 19:30 Uhr am Wilhelm-Kaisen-Platz die nächste knifflige Aufgabe auf das Team von Headcoach Greg Poss.

Seit Sonntag zieren die Roosters das Tabellenende in der DEL. Die Klatsche in Nürnberg stieß vielen Anhängern mehr als sauer auf. Bei vielen Anhängern schein das Maß des Erträglichen überschritten. Dementsprechend heftig fiel die öffentlich geäußerte Fan-Kritik an der Klubführung, der sportlichen Leitung, am Trainerteam und an der Mannschaft aus. Mit der Leistung der letzten Auftritte und vor allem mit der heftigen Gegentorquote von 52 Gegentreffern in elf Spielen rauschen die Sauerländer klar in Richtung Abstieg.

Greg Poss: „Es geht mehr um unser Spiel, als um den Gegner“

Bei den Roosters entschied man sich dafür der Mannschaft in dieser Woche zunächst zwei freie Tage zu gönnen. Es geht darum etwas abzuschalten und die Köpfe wieder freizubekommen. Am heutigen Mittwoch kamen Team und Staff wieder zusammen. Es wurde sich ausgesprochen. Mit leichten Veränderungen in den Formationen und mit einer taktischen Anpassung will man nun endlich den Bock umstoßen und endlich wieder als konkurrenzfähiges Team auftreten, um die dringend erforderlichen Punkte einzufahren.

Headcoach Greg Poss erklärte am Mittag: „Ja, wir haben zwei Tage frei genommen, um die Köpfe frei zu bekommen. Wir haben mit der Mannschaft gesprochen und jetzt werden wir das morgen umsetzen. Wir haben eine gute Mannschaft, wir sind schnell und sehr fit. Wir müssen das mehr ausnutzen. Natürlich wird uns ein Erfolgserlebnis auch helfen.“

Am Donnerstag wird das Team am Vormittag auf dem Eis sich etwas aktivieren und nach dem Mittagessen gen Bremerhaven aufbrechen. Bis auf Kapitän Hubert Labrie stehen alle Spieler wieder zur Verfügung. Auch der in Nürnberg fehlende Goalie Kevin Reich ist wieder an Bord. Die Reise in den Norden werden aber nur die Spieler mit antreten, die auch auf dem Spielberichtsbogen stehen werden. Für welche personellen Anpassungen sich das Trainerteam entschieden hat, ließ Greg Poss offen.

„Wir erwarten eine heimstarke und sehr laufstarke Mannschaft in Bremerhaven, die gut harmoniert. Aber es geht mehr um unser Spiel, als um den Gegner“, so Iserlohns Headcoach mit Blick auf die bevorstehende Aufgabe. Angesprochen auf die jüngsten Nachverpflichtungen Taro Jentzsch und Hunter Shinkaruk erklärte er: „Alle unsere Neuzugänge sind eine Bereicherung, aber auch sie brauchen noch etwas Zeit. Hoffentlich ist diese Zeit nur kurz.“

Nicht verborgen geblieben ist ihm und der Mannschaft natürlich auch die heftige Kritik der Fans: „Gelassen sehen wir das nicht. Wir verstehen auch diese Meinungen.“

Colin Ugbekile lobt die offene Kommunikation zwischen Team und Staff

Verteidiger Colin Ugbekile konkretisierte das Gespräch zwischen Team und Staff: „Natürlich nervt uns das. Keiner will in so einer Situation sein. Wir haben jetzt ein langes Gespräch mit allen zusammen gehabt und hoffen, dass wir nun einen Weg gefunden haben, der uns da rausholt. Das Letzte, was man jetzt machen kann, ist den Kopf in den Sand stecken. Jetzt arbeiten wir an den neuen Dingen, die wir geändert haben. Wir haben kleine Änderungen an unserem System gemacht und haben nun einen Weg gefunden, mit dem wir alle sehr einverstanden und zufrieden waren. Jetzt bringen wir neuen frischen Wind hinein und das sollte uns voranbringen. Eine der Sachen ist, dass wir nun wieder aggressiver spielen wollen. Hut ab vor dem Staff, dass sie so offen sind und auch unsere Meinung hören wollten. Das gibt es nicht so oft, dass sie eine so offene Kommunikation führen, wir zusammen eine Lösung finden und nicht diktiert wird, was zu tun ist. So ist jeder on Bord. Das haben sie gut gemacht. Die Jungs waren heute gut drauf und ich hoffe, dass wir das dann auch morgen so umsetzen können. Wir haben immer so eine gewisse ´Bringschuld´. Jeder will immer das Beste, jeder ackert hier und keiner hat Bock zu verlieren oder sich nicht den Arsch aufzureißen. Da sind auch die Umstände ganz egal. Jeder will sich selbst, wie auch das Team von seiner besten Seite zeigen. Wir sind jetzt alle ón Bord‘ und jeder konnte auch mal sagen, was ihm auf dem Herzen liegt. Und so konnten wir dann einen Weg finden, wie alle zufrieden sind. “

Taro Jentzsch: „Wir waren viel zu passiv

Teamkollege Taro Jentzsch, der nun seit fast einer Woche in Iserlohn zurück ist, erklärte: „Nach dem Augsburg-Spiel und jetzt nochmal am Sonntag in Nürnberg haben wir viel aus den Spielen gelernt. Wir mussten auf jeden Fall etwas verändern. Ich glaube, dass wir in den Spielen viel zu passiv waren. Wir haben viel zu lange gewartet und haben gehofft, dass der Gegner Fehler macht. Ich glaube, mit so einem jungen Team sollte man schon aggressiv spielen und mehr Druck machen. Jeder von uns aus der Mannschaft kann gut Schlittschuhlaufen. Wir haben ein gutes Team zum Skaten und das müssen wir umsetzen.“

Die Anhänger der Roosters können sich am Donnerstag ab 19:30 Uhr live in Bremerhaven oder über Streaming-Partner MagentaSport ein Bild davon machen, ob den Roosters der Turnaround gelingt. Sollten alle Formalitäten erledigt sein, dann könnte mit Colt Conrad (26) die jüngste Neuverpflichtung der Seestädter zu seinem Debüt gegen die Sauerländer kommen.

Vor eigenem Publikum geht es dann für die Roosters am Sonntag ab 16:30 Uhr gegen die Straubing Tigers weiter.

