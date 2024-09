Iserlohn Rosters empfangen zum Saisonauftakt die â€žLiga-Schwergewichteâ€œ MÃ¼nchen und Berlin

Iserlohn. (MK) Am Freitagabend starten die Iserlohn Roosters endlich in die neue DEL-Saison. Nach sechs langen Wochen Saisonvorbereitung geht es endlich wieder um Punkte....

Iserlohn. (MK) Am Freitagabend starten die Iserlohn Roosters endlich in die neue DEL-Saison.

Nach sechs langen Wochen Saisonvorbereitung geht es endlich wieder um Punkte. Nach dem letzten Vorbereitungs-Wochenende fällt die Biland der Roosters zu ihrer Pre-Season leicht positiv aus. Eine Niederlage nach Verlängerung in Köln und ein überzeugender Heimsieg gegen den Westrivalen Düsseldorfer EG haben vergangene Woche gezeigt, dass die Sauerländer bereit für den Ligastart sind.

Jenike gesetzt und Hoffnung auf mehr Scoringtouch im Angriff

Im Tor dürfte auch in dieser Saison Stammkeeper Andy Jenike vor Neuzugang und Herausforderer Hendrik Hane gesetzt sein.

Die Achillesferse des Kaders dürfte die Abwehr sein. Osburn, Huss, Dietz und Jobke wurden für die Defensivabteilung neu verpflichtet. Ugbekile, Labrie und Quaas konnten gehalten werden.

Die Korsettstangen Boland, Dal Colle und Cornel konnten als hervorragend funktionierende Top-Reihe weiterverpflichtet werden. Jentzsch, Ziegler, Nieleck, Broda und Rutkowski blieben ebenfalls am Seilersee. Von den Neuzugängen Troock, Burke, Virtanen und Gersich erhofft man sich auf den Importpositionen mehr Durchschlagskraft. Noel Saffran und Manuel Alberg sollen möglichst nicht nur für mehr Tiefe im Kader sorgen.

Mit dem erfahrenen Doug Shedden blieb nicht nur der Retter der vergangenen Saison hinter der Bande erhalten. Auch seine Trainer-Mitstreiter Cam MacDonald (Video und Torhüter) und Pierre Beaulieu (Assistenztrainer) blieben mit ihm im Iserlohner Trainerstab.

Red Bulls in der Vorbereitung mit Niederlagen gegen starke Gegner

Am Freitag (19:30 Uhr) empfangen die Sauerländer am Heimspiel-Wochenende zunächst den EHC Red Bull München. Die Bayern haben ergebnistechnisch keine gute Saisonvorbereitung absolviert. Lediglich ein Sieg gegen Graz aus der ICEHL gelang dem Team von Ex-Bundestrainer Toni Söderholm. Allerdings traf man unter anderem auch auf starke Gegner wie den HC Davos und EV Zug aus der Schweiz. Schon in der Vorbereitung schlug bei den Münchnern das Verletzungspech zu. Trevor Parkes, über Jahre einer der Liga-Topscorer, fällt langfristig aus. Und auch Dominik Bittner fällt zum Start aus. Als Parkes-Ersatz wurde Taro Hirose nach München gelotst. Gespannt sein darf man auch, wie Ex-NHL Crack Tobi Rieder beim EHC performen wird. Zum Saisonstart treten die Red Bull drei Mal in der Fremde an. Dazwischen steht der große „Home-Opener“ in der neun Spielstätte, dem SAP-Garden, am 27.9. gegen die Buffalo Sabres an. Die DEL-Premiere in der neuen Spielstätte steigt dann am 2. Oktober gegen Frankfurt.

Sonntagsgegner Berlin kommt mit drei Siegen aus vier CHL-Spielen im Gepäck an den Seilersee

Zwei Tage nach dem Duell mit München, gibt der amtierende Deutsche Meister Eisbären Berlin am Sonntag (14 Uhr) seine Visitenkarte am Seilersee ab. Das Team von Headcoach Serge Aubin konnte in der Champions Hockey League (CHL) bereits drei von vier Spielen gewinnen. Lediglich das erste Match im schwedischen Vaxjö ging an die Lakers. Neu im Team der Eisbären sind in der Abwehr Mitch Reinke, Olivier Galipeau und Markus Niemeläinen. Im Sturm wirbeln neu Gabriel Fontaine, Liam Kirk, sowie die Talente Matej Leden und Maxim Schäfer. Die Kontinuität im Kader mit wenigen gezielten neuen Impulsen soll die Hauptstädter erneut zum Titel führen. Headcoach Serge Aubin erklärte am Mittwoch: „Wir haben in der Champions Hockey League mit drei Siegen einen guten Start erwischt und gehen optimistisch in die Saison. Gegen Köln wird es aber eine schwere Partie. Wir haben eine starke Mannschaft. Vor uns liegt aber eine lange Saison und wir werden jeden einzelnen Spieler brauchen.“

Doug Shedden: „Jedes Spiel ist für uns eine Herausforderung“

Bei den Roosters konnte Headcoach Doug Shedden auf eine insgesamt zufriedenstellende Vorbereitung schauen. Auf die Frage, welcher Spieler aus seiner Sicht der Gewinner der Pre-Season ist, nannte er Manuel Alberg, der bekanntlich über einen Probevertrag nun fest im Kader ist. Personell kann Doug Shedden aus dem Vollen schöpfen. Allerdings wollte er auch noch nicht verraten, welche Spieler als überzählige Akteure nicht im Kader stehen werden. Die U23-Regelung schreibt schließlich drei Spieler dieser Kategorie auf dem Spielberichtsbogen vor.

Nach dem Fast-Abstieg in der vergangenen Saison wollen die Roosters in dieser Spielzeit so früh wie möglich die Ligenzugehörigkeit festzurren. Doug Shedden betont, dass unabhängig vom schweren Auftaktprogramm für seine Jungs jedes Spiel eine besondere Herausforderung ist.

Torhüter Andy Jenike ergänzt mit Blick auf die Vorbereitung: „Im Prinzip wiederholt sich in der Vorbereitung vieles immer wieder. Es geht darum das Konzept ins Team reinzubringen und Teambuilding zu machen. Wenn man ehrlich ist, wird ja auch nicht jedes Jahr das Rad neu erfunden. Es geht letztendlich darum sich bestmöglich auf die Saison vorzubereiten. Wir haben den Kern unserer Mannschaft behalten können und mussten deshalb nicht so viele Jungs integrieren. Das ist natürlich ein Vorteil. Ich glaube, dass unser System sitzt. Jetzt geht es darum es in Punkte umzuwandeln.“

Zum Auftaktprogramm sagte der erfahrene Goalie: „Es ist natürlich eine Herausforderung, aber in der Liga ist auch jedes Spiel eine Herausforderung. Gegen jeden Gegner musst Du Dein bestes Eishockey zeigen, um am Ende Punkte zu holen. So ist es gegen München und Berlin auch. Beide sind natürlich Top-Teams in Europa. Es ist sicherlich eine hohe Hürde. Wir gehen aber ins Wochenende, um Punkte zu holen und wir werden unser Bestes tun, damit das auch klappt.“

Volles Haus gegen München

Die Anhänger, in der vergangenen Saisonendspurt das große Faustpfand der Roosters, brennen auf den Saisonstart. Das Match am Freitag gegen München ist fast ausverkauft. Laut Roosters-Ticketpartner Reservix sind nur noch im Sitzplatzbereich Restkarten im Handel. Und auch am Sonntag wird eine große Kulisse erwartet. Hier sind noch Sitz- und Stehplatzkarten verfügbar. (Stand Donnerstag 13 Uhr)