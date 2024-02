Iserlohn Roosters wollen mit Ex-NHLÃ©r Nick Ritchie ihre „schwarze Serie“ in Bremerhaven endlich beenden – Drei Spieler fÃ¼r LÃ¤nderspielmaÃŸnahme nominiert

Iserlohn. (MK) Nächster Halt Bremerhaven. Nach dem letzten Wochenende mit zwei ärgerlichen Niederlagen in Mannheim und gegen Düsseldorf sind die Iserlohn Roosters am Freitagabend...

Iserlohn. (MK) Nächster Halt Bremerhaven. Nach dem letzten Wochenende mit zwei ärgerlichen Niederlagen in Mannheim und gegen Düsseldorf sind die Iserlohn Roosters am Freitagabend (19:30 Uhr) beim Tabellenzweiten in Bremerhaven gefordert.

Die Spiele am Freitag in Bremerhaven und am Sonntag daheim gegen den ERC Ingolstadt (14 Uhr) sind die letzten beiden Spiele vor der kurzen Länderspielpause.

Neuzugang Nick Ritchie soll auf jeden Fall spielen

Trainer Doug Shedden wird personell die Qual die Wahl haben, denn mit Ex NHL-Profi Nick Ritchie haben die Sauerländer am Montag ihre letzte und elfte Importlizenz vergeben. Und da bekanntlich nur neun Importspieler eingesetzt werden können, werden zwei von ihnen zuschauen müssen. Zuletzt traf es Verteidiger Mitch Eliot für den gegen Düsseldorf Stürmer Hunter Shinkaruk sein Comeback feiern konnte.

Sicher ist, dass Doug Shedden seinen letzten Neuzugang auf jeden Fall einsetzen wird. Nick Ritchie soll neben Drew LeBlanc und Sven Ziegler auflaufen, wenngleich am Donnerstag zum Ende des Trainings eine andere Formation zu sehen war.

Doug Shedden über seinen Neuzugang: „Er ist ein großer Kerl, mit einem harten Schuss und mit NHL-Erfahrung. Ich hoffe er kann unserem Hockeyclub helfen. Er wird auf jeden Fall spielen.“

Die Stimmung im Team bezeichnet Shedden trotz der beiden Niederlagen am letzten Wochenende nach wie vor als gut und sagt rückblickend. „Die Jungs haben hart gearbeitet. So ist der Sport, man spielt häufig gut und verliert trotzdem.“

Neuzugang Nick Ritchie erklärt zu seinem Wechsel: „Ich war suspendiert und bin nun hier. Mit bislang nur zehn Spielen wird es nicht ganz so leicht den Rhythmus zu finden, aber ich hoffe dem Team schnell helfen zu können. Das Team hat gezeigt, dass es kämpfen kann, das gefällt mir. Ich will dabei helfen, dass wir uns letztlich dafür belohnen können. Ich freue mich darauf, dass es in jedem Spiel um alles geht“









Schwarze Serie in Bremerhaven soll enden, Frühschoppen am Sonntag gegen Ingolstadt

Im bisherigen Saisonverlauf gab es für die Roosters gegen Bremerhaven nichts zu bestellen. Auf eigenem Eis unterlagen die Waldstädter mit 1:5 und 2:4 gegen das Team von Trainer Thomas Popiesch. Und auch der erste Vergleich in Bremerhaven ging Mitte Oktober ebenfalls mit 5:1 klar an die Nordlichter. Es war vor allem für Keeper Andreas Jenike ein völlig frustrierender Abend, der damals wutentbrannt seinen Schläger auf dem Tor zertrümmerte. Das ist natürlich längst Schnee von gestern und soll sich auch nicht wiederholen. Mittlerweile fast schon traditionell tun sich die Iserlohner in der Seestadt schwer. Der letzte Sieg datiert aus dem Jahr 2019.

Anders als vergangene Woche beim Trip nach Mannheim werden die Shedden-Schützlinge die Reise aber erst am Spieltag antreten.

Gegen Ingolstadt sieht die Iserlohner Bilanz in dieser Saison dagegen etwas besser aus. Der 2:3 Niederlage nach Penaltyschießen Ende September folgten in Ingolstadt eine heftige 7:1 Klatsche und zuletzt vor zwei Wochen ein 2:0 Sieg für die Roosters in der Audistadt.

Am Sonntag erwartet die Zuschauer ein buntes Programm mit Frühschoppen ab 11 Uhr an der Eissporthalle. Wer etwas früher auf den Beinen ist, kann ab 9 Uhr auch die U20 der Young Roosters gegen Bietigheim unterstützen. Erstes Bully gegen Ingolstadt ist am Sonntag um 14 Uhr. Das Spiel ist nahezu ausverkauft (Stand Donnerstag, 13 Uhr).

Bundestrainer Harold Kreis nominiert Ugbekile, Schiemenz und Jentzsch – Doug Shedden: „Großes Kompliment für jeden Spieler“

Für drei Iserlohner Spieler wird es keine Pause geben. Verteidiger Colin Ugbekile und seine Stürmerkollegen Cedric Schiemenz und Taro Jentzsch wurden von Bundestrainer Harold Kreis für die U25 Maßnahme in der Slowakei nominiert.

Ugbekile war auch schon beim Deutschland-Cup im November für das DEB-Team im Einsatz. Taro Jentzsch ist nach über einem Jahr wieder dabei und Cedric Schiemenz wird sein Debüt feiern. Die Vorfreude ist bei allen schon groß, aber zuerst wollen sie mit möglichst vielen Punkten am Wochenende im Gepäck zum DEB reisen.

Cedric Schiemenz erklärt: „Ich habe mich natürlich riesig gefreut, dass ich den Anruf bekommen habe. Ich hatte fast schon nicht mehr daran geglaubt, dass ich nochmal für Deutschland spielen darf. Aber deshalb freue ich mich natürlich umso mehr, dass sich auch meine harte Arbeit in diesem Jahr gelohnt hat. Erstmal fokussiere ich mich nun aber auf Freitag und dann Sonntag. Danach kommt dann das andere. Viel wichtiger ist jetzt erstmal, dass wir was Zählbares mitnehmen. Alles andere kommt dann in der Woche darauf. Die Stimmung ist bei uns weiterhin gut, auch wenn wir letzte Woche verloren haben. Alle sind euphorisch, dass wir da untern rauskommen. Jetzt haben wir auch noch eine Verstärkung dazu bekommen. Wir sind in Bremerhaven halt die Underdogs und werden versuchen die zu ärgern.“.

Trainer Doug Shedden sieht die Nominierungen ebenfalls positiv. „Es ist immer ein Mehrwert für unser Team und die Spieler. Jeder Spieler hat so eine Nominierung auf seiner Wunschliste. Es ist ein großes Kompliment für jeden Spieler für sein Land spielen zu dürfen“, so der Kanadier.