Iserlohn Roosters wollen mit den Fans im RÃ¼cken ihre positive Bilanz gegen die Straubing Tigers weiter ausbauen

Iserlohn. (MK) Die Crunchtime in der DEL-Hauptrunde sieht noch fünf spannende Spiele für die Iserlohn Roosters vor.

Nach dem in allerletzter Sekunde geschafften Overtime-Sieg am Sonntag in Augsburg geht es für das Team schon am Donnerstagabend gegen die Straubing Tigers weiter.

Doug Shedden kann erneut aus dem Vollen schöpfen

Ab 19:30 Uhr könnten sich die Roosters mit einem Sieg nicht nur drei wichtige Punkte erkämpfen, sondern auch eine wichtige „Botschaft“ an den Tabellenletzten aus Augsburg senden. Gelingt es einen Tag vor dem Spiel der Panther bei den ebenfalls stark im Abstiegskampf steckenden Löwen Frankfurt einen Sieg vorzulegen, dann dürfte das den Druck auf die Panther nochmals erhöhen.

Um das zu schaffen, braucht es aber einen verbesserten Abschluss vor dem Tor, als im letzten Heimspiel gegen Nürnberg. Mit dem Auftritt gegen die Ice Tigers war Headcoach Doug Shedden nicht ganz einverstanden. Die Spiele davor gegen Düsseldorf und Ingolstadt bewertet er dagegen anders. „Gegen Düsseldorf hat uns der Torwart die Show gestohlen und gegen Ingolstadt haben wir bis zehn Minuten vor dem Ende mit 2:0 geführt, aber im Penaltyschießen verloren. Aber ich will ungern zurückschauen“, so Doug Shedden. Sein Fokus gilt voll und ganz dem Spiel gegen die Tigers.

Personell kann Doug Shedden aus dem Vollen schöpfen. „Ich hoffe es meldet sich niemand über Nacht krank“, so der erfahrene Headcoach, der auch auf seinen Topscorer Michael Dal Colle bauen kann. Dal Colle hatte nach einer Trainingsblessur letzte Woche gegen Nürnberg ausgesetzt und in Augsburg ein eminent wichtiges Comeback gefeiert. Um ihm noch etwas mehr Regeneration zu geben, hatte Dal Colle auch zwei Tage trainingsfrei. Die Möglichkeit gerade jetzt in der heißen Endphase der Hauptrunde personell aus dem Vollen schöpfen zu können, ist im Vergleich zu den Konkurrenten ein wichtiges Plus für die Iserlohner.

Der Iserlohner Übungsleiter hofft erneut mit der starken Unterstützung der Fans auf einen guten Auftritt seines Teams. Die noch drei ausstehenden Heimspiele sollen erfolgreicher gestaltet werden als zuletzt und den Grundstock für den Klassenerhalt bilden. Shedden rechnet damit, dass man mit noch drei Siegen den Klassenerhalt schafft. Bei zwei Siegen dürfte es eng werden und bei weniger Siegen ist das große Ziel in allerhöchster Gefahr.

Heimspiele alle ausverkauft

Schon im Vorfeld haben die Iserlohner Fans ein klares Zeichen gesetzt. Nicht nur das Spiel am morgigen Donnerstag gegen Straubing, sondern auch die beiden letzten Saison-Heimspiele gegen München und Schwenningen sind bereits ausverkauft.

Roosters haben eine positive Bilanz gegen Satraubing

Die aktuelle Saisonbilanz gegen die Straubing Tigers kann sich aus Iserlohner Sicht sehen lassen. Bislang hat man gegen die Gäubodenstädter in jedem Spiel gepunktet. Daheim gelang zunächst ein 4:3 Sieg nach Penaltyschießen. Am Pulverturm verlor man das erste Auswärtsspiel mit 3:2 in der Verlängerung und gewann am 7. Januar in Straubing mit 4:2.

Das Restprogramm der fünf Abstiegskandidaten

DEG Ice Tigers Löwen Panther Roosters Wolfsburg (A) Augsburg (H) Frankfurt (A) Bremerhaven (A) Mannheim (A) Straubing (A) Wolfsburg (H) Straubing (H) Köln (H) München (H) München (H) Mannheim (H) Berlin (A) Nürnberg (A) Düsseldorf (H) Ingolstadt (A) Bremerhaven (A) München (H) Augsburg (A) Wolfsburg (A) Iserlohn (H) Düsseldorf (H) Frankfurt (A) Frankfurt (H) Ingolstadt (A) Düsseldorf (A) München (A) Schwenning. (H)