Iserlohn Roosters wollen in Wolfsburg und gegen Ingolstadt die ersten Punkte sammeln – Schwierige Situation fÃ¼r StÃ¼rmer John Broda

Iserlohn. (MK) Nach dem Null-Punkte-Wochenende zum Auftakt gegen die Liga-Schwergewichte aus München und Berlin, treten die Iserlohn Roosters am Freitag erstmal in der Fremde an.

Ab 19:30 Uhr sind die Sauerländer bei den Grizzlys Wolfsburg zu Gast. Das Team aus der VW-Stadt demonstrierte am vergangenen Sonntag mit einem 4:0 Heimsieg gegen die Düsseldorfer EG gleich mal seine Heimstärke. Das Auftaktmatch hatten die Jungs von Headcoach Mike Stewart in Bremerhaven mit 4:1 zuvor verloren. „Die Tore und der Sieg waren sehr wichtig für uns. Daran wollen wir gegen Iserlohn unbedingt anknüpfen“, wird Mike Stewart auf der Klub-Homepage zitiert. Vor rund elf Monaten kassierten die Roosters in Niedersachsen eine empfindliche 7:0 Klatsche. Das ist natürlich Schnee von gestern und spielt für das bevorstehende Match keine Rolle mehr.

Ein Wiedersehen gibt es auf Wolfsburger Seite mit den Ex-Iserlohnern Ryan O´Connor, Hannibal Weitzmann, Ryan Button und Janik Möser, die allesamt schon das blau-weiße Trikot getragen haben.

Iserlohns Headcoach Doug Shedden hofft auf grundsolide Spiele seiner Mannschaft am Wochenende und möchte nur allzu gerne die ersten Punkte auf der Habenseite verbuchen.

Personell kann der erfahrene Coach ein wenig Entwarnung geben. Die Angreifer Branden Troock und Brayden Burke können voraussichtlich wieder mitwirken. Bei Verteidiger Zach Osburn dürfte es am Wochenende noch nicht für einen Einsatz reichen. Allerdings geht Doug Shedden mit Blick auf das Comeback des 27- jährigen US-Boys eher von Tagen und weniger von Wochen aus.

Einen Monat nach der Niederlage beim Vinschgau-Cup: Wiedersehen mit dem ERC Ingolstadt

Am Sonntag treffen die Iserlohner dann daheim in der Balver Zinn Arena auf den ERC Ingolstadt. Die Schanzer konnten im Saisoneröffnungsspiel in Augsburg einen Punkt einfahren. Daheim gegen Straubing behielten die Panther alle drei Punkte mit einem 5:2 Sieg gegen Straubing in der Audistadt. Die Ingolstädter Neuzugänge Myles Powell, Alex Breton, Abbott Girduckis und Kenny Agostino konnten am ersten Wochenende mit Toren und Beihilfen überzeugen und stehen gleich an der Spitze der teaminternen Scorerliste.

In dieser Spielzeit kreuzen beide Mannschaften zum zweiten Mal die Schläger miteinander. Beim Vorbereitungsturnier im Laatsch vor einem Monat gewannen die Panther am Ende klar mit 6:2. Lediglich Virtanen und Cornel trafen damals für Iserlohn.

Und auch bei den Schanzern gibt einen Ex-Iserlohner im Team. Co-Trainer Brad Tapper war als Trainer und Spieler am Seilersee aktiv.

Sitz- und Stehplatztickets sind für das Spiel noch in allen Kategorien online verfügbar (Stand Donnerstag, 13 Uhr).

Schwierige Situation für Stürmer John Broda

Viele Fans der Roosters haben zum Saisonstart Stürmer John Broda im Iserlohner Kader vermisst. Der Grund ist keine Verletzung, sondern vielmehr, dass die Iserlohn Roosters den 23- jährigen gebürtigen Weißwasseraner nicht lizenziert haben.

Doug Shedden bestätigte dieses auch auf Nachfrage. „John hat uns in der vergangenen Saison als Stürmer in der vierten Reihe mit viel Energie, hohem Tempo und guten Checks sehr geholfen. Nun ist die Situation mit unserem neuen Kader anders und wir haben diese Lizenz an einen anderen Spieler vergeben. Aber es ist täglich eine neue Situation“, so Doug Shedden.

John Broda selbst schätzt seine Situation als Spieler, der seit dieser Saison nicht mehr unter die U23 Regelung fällt, wie folgt ein: „Ich muss halt schauen, wie es jetzt weitergeht. Dazu kann ich jetzt noch nicht so viel sagen. Ich halte mich weiterhin fit und dann schauen wir, was die Zukunft bringt. Hier plant man anders und nicht mit mir. Das muss ich akzeptieren und schauen, was sich dann woanders ergibt.“

John Broda fällt in dieser Saison nicht mehr unter die sogenannte U-23 Regelung, hat aber noch einen Vertrag am Seilersee für die aktuelle Spielzeit. 2021 war er von den Nürnberg Ice Tigers an den Seilersee gewechselt.

John Brodas bisherige Karriere in Zahlen

Ingolstadt-Spiel wird zum Schützenfest Spieltag

Das klingt nach einem aufregenden und unterhaltsamen Schützenfest-Spieltag bei den Iserlohn Roosters! Mit dem Heimspiel gegen den ERC Ingolstadt und dem vielfältigen Rahmenprogramm wird das sicherlich ein unvergesslicher Tag.

Besonders spannend ist die Mischung aus Tradition und Sport: von den Iserlohner Stadtmusikanten über die Verpflegung durch „Bürger helfen Bürger e.V.“ und die Aktionen der Young Roosters bis hin zum Wettbewerb um den ersten Roosters-Schützenkönig. Dazu kommen die Nachhaltigkeitsaktionen wie die Pop-Up-Fahrradgarage und die Zusammenarbeit mit Megabike.

Mit der Krombacher Brauerei als Sponsor und Partner sowie den angebotenen Fanartikeln, wie der Schützenfestkollektion und den limitierten Trikots, wird das Erlebnis für Fans perfekt abgerundet. Ab 13 Uhr startet das Programm am mittlerweile vierten Schützenfest Spieltag der Iserlohn Roosters.