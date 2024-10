Iserlohn Roosters wollen gegen die Adler Mannheim den ersten „Heim-Dreier“ einfahren – So gehen die Roosters die Thematik „Schal-Reservierungen“ an – Hauptsponsor verlängert bis 2027

Iserlohn. (MK / PM Roosters) In der Meteorologie spricht man gerne vom „Goldenen Oktober“ bei einer anhaltenden Schönwetterlage im aktuellen Herbstmonat. Die Iserlohn Roosters...

Iserlohn. (MK / PM Roosters) In der Meteorologie spricht man gerne vom „Goldenen Oktober“ bei einer anhaltenden Schönwetterlage im aktuellen Herbstmonat. Die Iserlohn Roosters haben nach dem schwachen Saisonstart in diesem Monat zumindest, um in der Meteorologie zu bleiben, die dunklen Wolken über dem heimischen Seilersee vertrieben.

Aus den sieben Oktober-Spielen holten die Sauerländer zehn von 21 möglichen Punkten. Der Trend mit 8 Punkten aus den letzten vier Partien spricht für einen deutlichen Aufwärtstrend beim Team von Doug Shedden. Zwei Spiele stehen an diesem Wochenende im Oktober noch an: Am Freitag erwarten Jenike & Co. das Top-Team der Adler Mannheim und am Sonntag steht das schwere Auswärtsmatch in Straubing auf dem Spielplan.

Adler sind in der Favoritenrolle und hoffen auf ein Comeback von Felix Brückmann

Gegen die Adler konnten die Roosters vor fast genau einem Jahr einen 7:4 Heimsieg unter der Regie von Assistenzcoach Pierre Beaulieu feiern. Im Januar setzten sich die Kurpfälzer mit 2:5 in der Waldstadt durch.

Die Favoritenrolle geht auch in dieser Saison klar an den finanzstarken Tabellen-Sechsten. Mannheim konnte zuletzt einen glanzlosen 4:2 Heimsieg gegen Düsseldorf feiern. Davor konnte man in der Fremde in Straubing klar mit 6:2 siegen, verlor aber auch in Wolfsburg 3:1 und in Berlin in der Verlängerung mit 4:3. Topscorer der Adler ist

Ryan MacInnis und Samuel Soramies werden den Adlern weiterhin fehlen. Möglicherweise wird Felix Brückmann im Tor an diesem Wochenende sein Comeback feiern können. Mit dem hochtalentierten Arno Tiefensee steht allerdings ebenfalls ein erstklassiger Goalie zwischen den Pfosten.

Doug Shedden will sich nicht vorzeitig festlegen

Bei den Roosters hat Headcoach Doug Shedden nun durch die Erweiterung des Kaders nun Qual der Wahl, möchte sich aber auch nicht frühzeitig in die Karten schauen lassen, wie er seine Formationen aufstellen wird. Neuzugang Brandon Gormley konnte sich in dieser Woche nach seiner Rückverpflichtung in Iserlohn schon ein wenig einleben und mit seinem neuen/alten Team trainieren. Wer nun als überzähliger Spieler auf der Tribüne Platz nehmen muss, das möchte Doug Shedden erst am Freitag nach dem „Morning-Skate“ entscheiden. Eine Zuschauerrolle für Brandon Gormley würde aber vermutlich kaum Sinn machen.

Er hofft nach den zwei gewonnenen Punkten auf eigenem Eis am Sonntag gegen Köln auf den ersten Dreier vor eigenem Publikum. „Jeder Sieg zu Hause ist gut, aber drei Punkte sind sicherlich besser. Am Sonntag war es für die Fans ein spannendes Derby. Hoffentlich können wir morgen darauf aufbauen“, so Doug Shedden.

Unumstritten nach seinen Top-Leistungen ist Torhüter Andy Jenike, der auch gegen die Adler Mannheim das Tor hüten soll.

Die Schwere der Aufgabe ist dem Iserlohner Übungsleiter und seinem Team bewusst: „Mannheim zählt mit Berlin und München jedes Jahr zu den Top-Teams. Sie haben sehr viel Talent und haben den Luxus in ihrer vierten Reihe mit Jordan Szwarz einen Importspieler zu haben. Das ist für einen Trainer eine schöne Sache. Die Adler sind ein sehr starkes Team und wir müssen unsere beste Leistung abrufen, um sie zu schlagen.“

Taro Jentzsch sieht Entwicklung des Teams

Für Stürmer Taro Jentzsch, der in den bisherigen elf Spielen schon ein Tor und sechs Beihilfen erzielen konnte, ist das Match gegen die Adler etwas Besonderes. Zum einen verbrachte er in der Quadratenstadt eine Spielzeit (22/23) und Duelle gegen einen Ex-Verein sind für ihn immer etwas Besonderes.

„Köln war ein sehr starker Gegner, aber man hat gesehen, dass wir, wenn wir unser Spiel spielen, ebenbürtig sind oder sogar ein Stückchen besser gewesen sind. In dieser Liga muss man jeden schlagen können, da ist es egal, ob Mannheim oder München vor einem steht. Natürlich müssten wir jetzt auch mal drei Punkte holen, aber wenn wir so wie gegen Köln spielen und es dann doch nur zwei Punkte werden, dann ist es doch nicht so schlimm. Wir wollen auf jeden Fall unser Spiel durchziehen. Drei Punkte sind natürlich schöner als zwei Punkte. Wir müssen einfach punkten“, so Iserlohns Nummer #90.

Rückblickend auf den Start erklärt der 24- jährige Berliner: „Wir hatten am Anfang sehr starke Gegner, was natürlich keine Ausrede ist. Ich glaube, dass wir dagegen auch gute Spiele gezeigt haben, aber zum Schluss im dritten Drittel nicht die Konstanz hatten um zu punkten. Bis jetzt haben wir das über weite Strecken etwas besser hinbekommen, aber wir haben gegen Köln und Schwenningen trotzdem in den letzten Minuten noch ein Tor bekommen. Man sieht ja, dass wir uns über die Saison entwickeln und nun auch pro Spiel besser werden.“

Das erste Bully gegen die Adler Mannheim ist am Freitagabend in der Balver Zinn Arena um 19:30 Uhr. Die Roosters werden erneut in ihren pinkfarbenen Trikots auflaufen. Stand Donnerstag, 16 Uhr sind im Sitzplatzbereich nur noch wenige Tickets verfügbar. Ein größeres Kontingent an Stehern ist noch erhältlich.

Unstimmigkeiten auf den Stehern: So wollen die Roosters das Schal-Problem lösen

Zu Unstimmigkeiten kam es offenbar zuletzt im Stehplatzbereich unter den Iserlohner Anhängern. Die eigentlich seit Jahrzehnten von einigen Fans praktizierte Reservierung von Plätzen durch das Ablegen von Schals auf der Tribüne hat offenbar ein wenig Überhand genommen.

Dazu haben die Iserlohn Roosters nun das folgende Statement abgegeben, das wir auch an dieser Stelle 1:1 wiedergeben.

Liebe Roosters-Fans,

wir sind uns bewusst, dass die Diskussion rund um die Thematik „Schal-Reservierungen“ auf den Stehplätzen eine hohe emotionale Komponente hat. Allerdings hat sich in den Wochen seit dem Saisonstart eine Entwicklung eingestellt, die am vergangenen Sonntag gegen Köln ihren negativen Höhepunkt gefunden hat. Das führte letztlich dazu, dass nicht alle Fans mit einer Stehplatzkarte einen Platz auf der Stehplatztribüne gefunden haben.

Als ein wesentlicher Grund hierfür ist eindeutig und unstrittig die Tatsache auszumachen, dass in hohem Maße noch vor dem offiziellen Einlass Bereiche auf der Stehplatztribüne mit Schals blockiert werden, die teilweise bis kurz vor Spielbeginn oder teilweise noch danach immer noch blockiert sind, sodass eine gleichmäßige Verteilung unserer Fans auf der Stehplatztribüne nicht möglich ist.

Deshalb sind diese ‚Reservierungen‘ vor dem offiziellen Einlass ab sofort (und damit mit der morgigen Partie gegen Mannheim) nicht mehr erlaubt.

An dieser Stelle sei nochmal betont, dass uns bewusst ist, dass es sich bei der Thematik um ein emotionales Thema handelt. Uns ist bewusst, dass dieses Procedere eine lange Tradition und als Teil des Miteinanders auf unseren Stehplätzen auch durchaus seine Daseinsberechtigung hat. An dieser Stelle ist aber auch festzuhalten, dass auf unserer Stehplatztribüne freie Platzwahl besteht und dass niemand ein besonderes Recht auf einen bestimmten Platz auf dieser Tribüne oder auch auf den Stehplätzen an den Scheiben hat. In der Vergangenheit konnten wir uns abgesehen von Ausnahmefällen darauf verlassen, dass diese Traditionen und das Miteinander, das unseren Club, unsere Fankultur und diese einzigartige Tribüne und die damit einhergehende Stimmung seit Jahrzehnten prägt, eine gewisse Selbstregulierung bedeuteten. Leider registrieren wir in der jüngeren Vergangenheit immer wieder, dass dieser Prozess durch das Verhalten Einzelner bzw. einzelner Gruppen massiv gestört wird und letztlich die gesamte Fangemeinde die Konsequenzen tragen muss.

Hier nochmal einige verbindliche Hinweise, die wir allen Hallenbesucherinnen und -besuchern eindringlich ans Herz legen, damit die gesamte Roosters-Familie das bestmögliche Stadionerlebnis genießen kann:

•⁠ ⁠Reservierungen sind weiterhin möglich, allerdings in einem verhältnismäßigen Rahmen und erst nach dem offiziellen Einlass (1h 45 Minuten vor Spielbeginn für Dauerkarteninhaberinnen und -inhaber, 1h 30 Minuten vor Spielbeginn für alle). Wir sind guter Dinge, dass alle Beteiligten gut einschätzen können, ob diese Verhältnismäßigkeit gegeben ist oder nicht.

•⁠ ⁠Wir dulden in keiner Weise den Gebrauch von Drohungen jeglicher Art sowie die Anwendung körperlicher Gewalt. Eine Zuwiderhandlung führt zum unmittelbaren Ausschluss aus der Halle.

•⁠ ⁠Lasst auch in Konfliktsituationen einen angemessenen Ton walten. Bedarf es einer Schlichtung, stehen Euch Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen des Vereins sowie unsere Fanbeauftragten zur Verfügung.

•⁠ ⁠Nehmt Rücksicht aufeinander, insbesondere auf körperlich eingeschränkte Fans und insbesondere Kinder sowie ihre Familienangehörigen. Diese sind im Zweifelsfall nicht in der Lage, sich über das Recht des Stärkeren durchzusetzen und haben dennoch jedes Recht der Welt, genau das gleiche Stadionerlebnis wie alle anderen Fans zu haben.

•⁠ ⁠Seid füreinander da oder holt Hilfe, falls Ihr eine Konfliktsituation oder deren Anbahnung in Eurem Umfeld bemerkt.

Abschließend sei bemerkt, dass uns ebenfalls bewusst ist, dass wir bei dieser Thematik aktuell keine für alle Parteien zufriedenstellende Lösung präsentieren können. Wir setzen uns gerne mit Euren individuellen Anliegen auseinander, kontaktiert uns diesbezüglich bitte per Mail an info@iec.de.

Euer Support bei unseren bisherigen Heimspielen war überragend, macht weiter so – miteinander!

Eure

Iserlohn Roosters

Am Sonntag in Straubing

In Straubing beginnt das Match am Sonntag um 16:30 Uhr. Dort kommt es dann zum Wiedersehen mit dem gebürtigen Iserlohner Tim Fleischer und Ex-Rooster Michael Clarke.

Die Tigers, Ende Dezember auch beim traditionsreichen Spengler Cup in Davos zu Gast, haben bislang eine starke Serie in der Champions Hockey League gespielt, in der DEL aber noch nicht ganz so konstant ihre Leistung abrufen können. Am Sonntag zeigten sie mit einem 4:0 Sieg in Augsburg, dass mit ihnen aber wieder zu rechnen ist.

Erfreuliches können die Iserlohn Roosters auch auf dem Sponsorensektor vermelden. Hauptsponsor Märkische Bank bleibt den Roosters bis mindestens 2027 treu. Die Großwetterlage am Seilersee hellt sich also gerade von mehrere Seiten weiter auf.

Märkische Bank verlängert Hauptsponsoring bis 2027

Iserlohn. (PM Roosters) Die Iserlohn Roosters und ihr Hauptsponsor Märkische Bank eG haben ihre Zusammenarbeit vorzeitig bis 2027 verlängert.

Die Genossenschaftsbank ist seit 2005 einer der derzeit neun Hauptsponsoren der Iserlohn Roosters. Das Märkische Bank-Logo ziert bereits seitdem die prominente Werbefläche auf dem Rücken des Roosters-Jerseys sowie seit zwei Jahren den markanten Mittelkreis auf der Eisfläche der heimischen Balver Zinn Arena.

Darüber hinaus ist die Genossenschaftsbank an der Eisfläche präsent und im Hospitality-Bereich mit ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern als Partner bei den Heimspielen der Iserlohn Roosters gerne ansprechbar.

Insgesamt besteht die Partnerschaft ununterbrochen seit 2002, somit feiert man im letzten Jahr der aktuell laufenden Vereinbarung 25-jähriges Jubiläum der Zusammenarbeit. Beim morgigen Heimspiel gegen die Adler Mannheim sowie am 14. Februar gegen die Düsseldorfer EG wird die Märkische Bank zudem als Spieltagssponsor die Trikotbrust des Roosters-Jerseys zieren. Gegen Mannheim wird dieses Jersey als Zeichen im Kampf gegen den Brustkrebs im Rahmen des ‚Pinktober‘ wieder pinkfarbend sein.

„Gute Partnerschaften muss man auf ganz besondere Weise leben. Das haben wir in der Vergangenheit getan und das werden wir auch in Zukunft tun“, sagt Artur Merz, Vorstandssprecher der Märkischen Bank.

Dabei wird die Verbindung weit über die obligatorische Kooperation von Sponsor und Gesponsertem hinaus gelebt: „Natürlich geht es um Sichtbarkeit und einen Multiplikator-Effekt. Als Genossenschaftsbank übernehmen wir Verantwortung in der Region für die Region! Ganz nach dem Slogan ‚Was einer alleine nicht schafft, das schaffen viele!‘ Eine Eishockeymannschaft funktioniert nach dem gleichen Prinzip und das verbindet uns mit den Iserlohn Roosters“, so Vorstandsmitglied Achim Hahn.

„Die Märkische Bank steht seit inzwischen mehreren Jahrzehnten als verlässlicher Partner an der Seite des Iserlohner Eishockeys. Wir sind sehr froh darüber, dass wir uns gemeinsam auf eine Verlängerung des Engagements einigen konnten. Diese Partnerschaft ist eine ganz wichtige Säule, damit wir auch in Zukunft Profi-Sport am Seilersee sehen können“, sagt Frank Richter, Roosters-Verantwortlicher für Marketing und Sponsoring.

