Iserlohn Roosters wollen auswärts punkten
Iserlohn Roosters

Iserlohn Roosters wollen auswärts punkten

Nach Niederlagen gegen Straubing und Berlin folgen Auswärtsspiele in Wolfsburg und Nürnberg

22. Oktober 20251 Mins read332
Trainer Stefan Nyman von den Iserlohn Roosters - © Alex Butscher / City-Press
Iserlohn. (PM Roosters) Nach einem Wochenende ohne Punkte wollen die Iserlohn Roosters in der PENNY DEL wieder zurück in die Erfolgsspur finden.

Gegen die Straubing Tigers und die Eisbären Berlin zeigten die Sauerländer über weite Strecken ordentliche Leistungen, konnten sich am Ende jedoch nicht mit Zählbarem belohnen. Nun stehen zwei Auswärtsspiele in Folge an: Am Freitag gastieren die Roosters bei den Grizzlys Wolfsburg, am Sonntag geht es zu den Nürnberg Ice Tigers.

Im Auswärtsspiel in Straubing mussten die Roosters nach einem umkämpften Startdrittel dem hohen Tempo der Hausherren Tribut zollen. Trotz einiger guter Möglichkeiten gelang es nicht, die entscheidenden Akzente zu setzen, sodass die Tigers ihre Chancen konsequenter nutzten. „Wir haben uns viel vorgenommen, aber in den entscheidenden Momenten sind oft Kleinigkeiten gegen uns gelaufen“, erklärte Sportdirektor Franz-David Fritzmeier nach der Partie.

Auch im Heimspiel gegen die Eisbären Berlin zeigten die Iserlohner erneut Moral. Nach Gegentoren der Berliner kämpfte sich das Team von Headcoach Stefan Nyman mit großem Einsatz zurück, blieb bis in die Schlussphase im Spiel und drängte auf den Ausgleich. Doch trotz zahlreicher Chancen in den letzten Minuten gelang es nicht mehr, den Puck im Tor unterzubringen. „Die Jungs haben alles versucht, aber Berlin war in den entscheidenden Szenen abgezockter“, so Franz-David Fritzmeier.

Nun stehen gleich zwei Auswärtsspiele vor der Tür. „Beide Gegner haben große Qualität im offensiven Spiel. Wir wissen, dass wir über 60 Minuten diszipliniert und konzentriert auftreten müssen, um etwas mitzunehmen“, betont Fritzmeier. „Aber wir haben gezeigt, dass wir in jedem Spiel eine Chance haben können, wenn wir unsere Leistung aufs Eis bringen.“

Nach den beiden Auswärtsspielen kehren die Iserlohner am kommenden Dienstag zurück in die Eissporthalle am Seilersee. Dann gastieren die Kölner Haie im Sauerland – ein Duell, das traditionell für volle Ränge und eine besondere Atmosphäre sorgt. Die Roosters wollen die Energie ihrer Fans nutzen, um nach der kurzen Auswärtsreise wieder ein Ausrufezeichen vor heimischer Kulisse zu setzen.

Die Iserlohner Fans dürfen sich also auf ein intensives Eishockey-Wochenende und ein stimmungsvolles Heimspiel in der kommenden Woche freuen.

