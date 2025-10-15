Iserlohn Roosters wollen auf gute Leistungen aufbauen

Iserlohn. (PM Roosters) Nach einem gemischten, aber ermutigenden Wochenende in der Deutschen Eishockey Liga richten die Iserlohn Roosters den Blick auf die kommenden Aufgaben.

Am Freitag steht für das Team aus dem Sauerland das Auswärtsspiel bei den Straubing Tigers an, am Sonntag folgt das Heimspiel gegen die Eisbären Berlin.

Am vergangenen Wochenende konnten die Roosters zwei Punkte einfahren. Im Heimspiel gegen die Dresdner Eislöwen geriet Iserlohn zunächst in Rückstand, kämpfte sich jedoch zurück und ging zwischenzeitlich in Führung. „Wir hätten den Sack früher zumachen können, aber am Ende war es wichtig, dass wir das Spiel gewonnen haben“, sagt Sportdirektor Franz-David Fritzmeier. Der Sieg habe der Mannschaft moralisch gutgetan.

Am Sonntag in Köln zeigten die Roosters eine kämpferisch starke Leistung, blieben trotz engagierten Auftritts aber ohne Punkte. „Die Mannschaft hat füreinander gekämpft, getragen von einer großartigen Kulisse durch unsere zahlreich mitgereisten Fans“, fügt Franz-David Fritzmeier hinzu.

Die Iserlohner Fans reisten zu einem Großteil mit einem von den Fanbeauftragten der Roosters organisiertem Partyschiff in die Domstadt. Vor Ort waren es insgesamt in etwa 1200 Roosters-Fans, welche selbst im Oberrang der großen Lanxess Arena nicht ganz einfach zu übersehen waren.

Mit dem Rückenwind dieser Leistung geht es nun in das kommende Wochenende. In Straubing wartet ein Gegner in starker Form, der sich in den vergangenen Jahren konstant weiterentwickelt hat. Auch das Heimspiel gegen Berlin wird zur Herausforderung – trotz Verletzungsproblemen beim Hauptstadtclub. „Wir sind in beiden Spielen der Herausforderer, aber wir wollen alles in die Waagschale werfen und Punkte holen“, lautet die klare Zielsetzung des Sportdirektors der Roosters.

Die Fans dürfen sich also erneut auf zwei intensive Begegnungen freuen, in denen die Roosters ihre aufsteigende Form bestätigen wollen.

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!