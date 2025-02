Iserlohn Roosters waren gegen Bremerhaven nicht effektiv genug vor dem gegnerischen Tor

Iserlohn. (MK) Die Iserlohn Roosters haben ihr Heimspiel gegen den amtierenden Vizemeister Fischtown Pinguins Bremerhaven mit 2:3 verloren.

Knapp zwei Wochen nach dem 5:2 Heimsieg der Seestädter gegen die Roosters konnten sich die Seestädter auch am Seilersee durchsetzen.

Personal: Die nach wie vor personell gebeutelten Roosters konnten wieder auf den frisch gebackenen Papa Jake Virtanen zurückgreifen. Michael Dal Colle fehlte weiterhin neben den schon länger verletzten Burke, Huß und Troock.

Bei Bremerhaven waren Friesen, Jeglic, Uher und Grönlund nicht dabei.

Ziegler besorgt die Iserlohner Führung

Bereits in der 5. Minute konnten die Gastgeber erstmals jubeln, nachdem Ziegler seine Farben mit einem platzierten Schuss in Führung gebracht hatte. Bremerhavens Goalie Gudlevskis war die Sicht genommen. Quince (9.) verpasste den Ausgleich für die Norddeutschen. Im Gegenzug konnte Alber Iserlohns Alberg nur unfair stoppen. Die nachfolgende Strafe blieb aber von den Roosters ungenutzt. Ähnlich lief es in der 15. Minute: Verlic scheiterte an Iserlohns Torhüter Jenike und beim Konter verpasste Boland den Torschuss. Bremerhaven kam immer besser ins Spiel. Mauermann scheiterte noch an Jenike (16.), aber 63 Sekunden vor der Pause gelang Urbas in Überzahl (Strafe Thomas) mit einem Strahl von der blauen Linie der 1:1 Ausgleich. Und es kam noch besser für die Seestädter: 15 Sekunden vor der Pause nutzte Herrmann einen Nachschuss zur 1:2 Pausenführung für Bremerhaven.

Mauermann trifft kurz vor der zweiten Pause

Die Iserlohn Roosters taten sich zu Beginn des zweiten Drittels schwer damit einen geordneten Spielaufbau zu kreieren. Immer wieder setzten sie die Fischtown Pinguins im eigenen Drittel früh unter Druck. Jenike musste einige gefährliche Schüsse entschärfen. Auf der Gegenseite ergaben sich für Alberg und Gersich (24./26.) Gelegenheiten. Ugbekile (29.) scheiterte mit einem Konter für die sich allmählich wieder etwas befreienden Roosters knapp. Vejses Strafe (33.) konnten die Iserlohner nicht nutzen. Bei der einen oder anderen Konterchance ließen sie den Killerinstinkt vermissen. Bremerhaven lief dagegen wie ein Uhrwerk und schaffte in der 38. Minute durch den am „langen Pfosten“ lauernden Mauermann die durchaus verdiente 1:3 Pausenführung.

Roosters werfen noch einmal alles in die Waagschale

Iserlohn kam druckvoll aus der Kabine, konnte aber unter anderem eine Chance durch Boland nicht nutzen. Gudlevskis war immer wieder souverän auf seinem Posten bei mehreren sehr gefährlichen Iserlohner Schüssen. Auf der Gegenseite traf Scheel (47.) nur den Pfosten für Fischtown. Die Gastgeber drängten auch nach dem Powerbreak weiter auf den Anschlusstreffer, gingen aber teilweise zu fahrlässig mit ihren Chancen um und fanden in Gudlevskis immer wieder ihren Meister. Bremerhaven verstand es immer wieder souverän für Entlastung zu sorgen und nahm damit wichtige Zeit von der gnadenlos herunterlaufenden Stadionuhr. Bruggissers Strafe (55.) bescherte den Sauerländern noch einmal ein Powerplay. 11 Sekunden benötigten die Fritzmeier-Schützlinge bis Gersich zum 2:3 abstauben konnte. Gudlevskis konnte zuvor einen Schlagschuss nicht sicher fangen und Gersich stand am rechten Pfosten lauernd goldrichtig. In der hochspannenden Schlussphase verließ Jenike 50 Sekunden vor dem Ende seinen Kasten für einen zusätzlichen Feldspieler. Es reichte aber nicht mehr zum Ausgleich.

Tabelle / Ausblick

In der Tabelle sind die drei Abstiegskandidaten wieder eng zusammengerückt. Augsburg rutscht mit 45 Punkten auf den letzten Platz ab. Düsseldorf ist nun mit 46 Punkten Vorletzter, die Roosters stehen mit 47 Punkten auf Platz 12. Bremerhaven ist mit dem Sieg klar auf Kurs zur direkten Playoff-Qualifikation.

Am kommenden Dienstag geht es für die Nordlichter bereits mit dem Heimspiel gegen die Adler Mannheim weiter. Zwei Tage später sind die Adler Gastgeber der Iserlohn Roosters.

Die Düsseldorfer EG; Mitkonkurrenten der Roosters im Abstiegskampf, tritt am Mittwoch in Nürnberg an. Augsburg darf bis Freitag und dem Gastspiel in Nürnberg durchatmen.

Statistik

Tore: 1:0 (04:05) Ziegler (Dietz), 1:1 (18:57) Urbas (Görtz/Jensen) 5-4PP, 1:2 (19:45) Herrmann (Qunice/Appendino), 1:3 (37:05) Mauermann (Vikingstad/Herrmann), 2:3 (54:16) Gersich (Jentzsch/Dietz) 5-4PP,

Strafen: 4 – 8

Schüsse: 36 – 38

Schiedsrichter: Schadewaldt, Schrader (Jürgens, Kontny)

Zuschauer: 4.967

Iserlohn Roosters: Jenike – Ugbekile, Gormley; Labrie, Jobke; Osburn, Dietz; Saffran – Gersich, Boland, Thomas; Ziegler, Cornel, Jentzsch; Alberg, Rutkowski, Virtanen; Quaas, Nieleck, Broda

Bremerhaven: Gudlevskis – Abt, Bruggisser; Appendino, Jensen; Byström, Bettahar – Urbas, Vejse, Verlic; Mauermann, Vikingstad, Görtz; Kinder, Qunice, Herrmann; Scheel, Schiemenz, Büsing

