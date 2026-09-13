Iserlohn Roosters verteidigen ihren Titel beim Probonio Cup in Kassel

Kassel. (MK) Im Finale des Probonio Cups in Kassel empfingen am Sonntagnachmittag die gastgebenden Huskies die Iserlohn Roosters aus der Penny DEL.

Nach abwechslungsreichem Beginn ergab sich in der vierten Minute die erste Iserlohner Chance durch Boland zur Führung. Thomas´ Zuspiel setzte er aber neben das Tor. Im Kassler Nebel war das Anfangsdrittel vor allem von Zweikämpfen geprägt. Beide Torhüter, Hane bei den Roosters und Willerscheid bei den Huskies, machten einen souveränen Job und ließen keine Treffer auf der schwer bespielbaren Eisfläche im Anfangsdrittel zu.

Hane verhinderte in der 22. Minute gegen den völlig frei auftauchenden Weidner mit einem starken Reflex die Kassler Führung. Iserlohns Coach Nyman nahm kurz darauf seine Auszeit, um einige Korrekturen anzusprechen. Im Powerplay (25.) schlugen die Gäste dann durch Scott zu, der alle Zeit der Welt hatte den Puck ins Tor zu platzieren. Das Spiel setzte sich insgesamt unaufgeregt fort. Eine Bankstrafe überstanden die Huskies schadlos. Die nächste Hinausstellung gegen die Nordhessen nutzten die Roosters dann 21 Sekunden vor der Pause zum 0:2 durch Eisenmenger, der den Puck aus der Luft an Willerscheid vorbei ins Kassler Gehäuse bugsierte.

Nach einem Check von Scott an Kassels Martinovic (42.) geriet Scott mit O´Donnell aneinander. Der Check wurde per Video von den Referees überprüft und das Urteil lautete 5 plus Spieldauerstrafe gegen den Iserlohner, der obendrein wie sein Kontrahent O´Donnell weitere fünf Strafminuten wegen Faustschlags erhielt. Kassels Powerplay war aber insgesamt zu ideenlos, um die stabile Iserlohner Defensive zu überwinden. Fast hätte Boland (47.) sogar in Unterzahl auf 0:3 erhöht, aber der Pfosten stand im Weg. Eine dumme Strafe gegen Wilkie nach Foul an Krauß blieb ungenutzt von den Roosters, aber Keck konnte noch in Unterzahl völlig frei vor Hane (52.) zum 1:2 verkürzen. Die Halle erwachte und fortan wurde auch das Spiel nochmal eine Spur intensiver. Nur 44 Sekunden nach dem Anschlusstreffer schlug Kassel erneut durch Garlent zu, der frei vor Hane vollstreckte. 92 Sekunden vor dem Ende schlugen dann die Roosters durch Boland zum 2:3 zurück. Es folgte der branchenübliche Reflex: Torwart raus, sechster Feldspieler aufs Eis. Und nochmals schlug Iserlohn zu: Lobach erhöhte neun Sekunden vor dem Ende ins verwaiste Kassler Tor zum 2:4 Endstand.

Der Titelverteidiger beim Probonio Cup heißt somit Iserlohn Roosters.

Das Match um Platz drei gewannen die Grizzlys Wolfsburg am Mittag gegen die Nürnberg Ice Tigers mit 4:3.

Am kommenden Wochenende beginnt dann für beide Teams der Ligaalltag. Iserlohn empfängt am Freitag Ingolstadt und Kassel startet eine Liga tiefer bei den Dresdner Eislöwen.

Tore: 0:1 (24:45) Scott (Quenneville, Johansson) 5-4PP, 0:2 (39:39) Eisenmenger (Napravnik, Maier) 5-4PP, 1:2 (51:26) Keck (Huss) 4-5SHG, 2:2 (52:10) Garlent (White, O’Donnell), 2:3 (58:28) Boland (Norell, Ugbekile), 2:4 (59:51) Lobach ENG