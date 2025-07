Iserlohn Roosters verpflichten international erfahrenen dänischen Nationalspieler

Iserlohn. (PM Roosters) Die Iserlohn Roosters aus der PENNY DEL verpflichten zur kommenden Saison den dänischen Nationalspieler Matias Lassen.

Der 29-jährige Verteidiger spielte zuletzt insgesamt acht Jahre für die Malmö Redhawks in der schwedischen Top-Liga SHL.

Darüber hinaus absolvierte Lassen bereits über 200 Länderspiele für sein Heimatland und nahm an sieben Weltmeisterschaften sowie dem olympischen Turnier 2022 in Peking teil. Bei der diesjährigen Weltmeisterschaft belegte Lassen mit Dänemark den vierten Platz, nachdem man im Viertelfinale die kanadische Auswahl um Superstar Sidney Crosby ausgeschaltet hatte.

In der SHL kommt der Linksschütze auf 293 Spiele (59 Punkte), ein Großteil davon für die Redhawks, mit denen er vier Mal die Playoffs erreichte. Ausgebildet wurde Lassen in seiner Heimatstadt Rødovre, für deren Profi-Team er bereits als Nachwuchsspieler in der ersten dänischen Liga spielte. Anschließend ging es über den Nachwuchs und die Profis von Leksands IF nach Schweden, wo Lassen 2016 in die erste Liga aufstieg und anschließend nach einem Engagement bei Mora IK von den Malmö Redhawks verpflichtet wurde.

„Matias ist ein international erfahrener Verteidiger. Er ist ein guter Schlittschuhläufer und hat über Jahre auf hohem Niveau seine Qualitäten nachgewiesen. Er soll bei uns auf und neben dem Eis Verantwortung übernehmen“, sagt Roosters-Sportdirektor Franz-David Fritzmeier.

Lassen, der am Seilersee die Rückennummer 15 tragen wird, brennt auf die neue Herausforderung in Iserlohn: „Ich will mich unbedingt nochmal in einer neuen Liga beweisen. Den Plan, den man mir für mich persönlich und das Team aufgezeigt hat, hat mich sofort überzeugt und ich freue mich darauf, meinen Teil dazu beizutragen und Verantwortung zu übernehmen“, betont der dänische Nationalspieler.

Der Kader der Iserlohn Roosters nach aktuellem Stand

Tor: Andy Jenike, Hendrik Hane, Finn Becker (ausgeliehen).

Verteidigung: Colton Jobke, Colin Ugbekile, Johannes Huß, Nils Elten (U23), Matias Lassen (DEN).

Sturm: Daniel Fischbuch, Taro Jentzsch, Julian Napravnik, Daniel Neumann, Manuel Alberg, Jakub Borzecki, Noel Saffran (U23), Lennard Nieleck (U23), Bence Farkas (U23), Christian Thomas (CAN), Henrik Törnqvist (SWE), Eric Cornel (CAN), Tyler Boland (CAN), Eirik Salsten (NOR).

Headcoach: Stefan Nyman

Assistant- und Development-Coach: Tony Zabel

Assistant- und Performance-Coach: Janne Kujala

Goalie- und Videocoach: Santeri Hilli

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

! WICHTIG ! Auch in Zukunft: Keine +Artikel, Abo-Modelle oder Bezahlschranke! – Eishockey-Magazin.de eröffnet Kanal für freiwillige Zahlungen – Hintergrund und wie man spenden kann







Eishockey-Magazin TV