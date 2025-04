Iserlohn Roosters verpflichten Center vom Ligarivalen Schwenningen

Iserlohn. (PM Roosters)Die Iserlohn Roosters aus der PENNY DEL verpflichten zur kommenden Saison den Center Daniel Neumann vom Ligakonkurrenten Schwenninger Wild Wings.

Der 23-Jährige blickt auf die Erfahrung von 144 DEL-Spielen (26 Punkte) zurück. Neumann spielte in Schwenningen insgesamt drei Spielzeiten lang in der höchsten deutschen Spielklasse und war in der vergangenen Saison fester Bestandteil der Unterzahlformationen der Wild Wings.

Ausgebildet wurde der gebürtige Freiburger in an der Nachwuchsakademie des Schweizer Top-Clubs EV Zug.

„Daniel hat noch großes Entwicklungspotenzial und trotzdem schon gewisses Maß an Erfahrung. Er soll als Center unsere hinteren Reihen führen. Dazu ist es wichtig, dass er auch in Unterzahl Verantwortung übernehmen kann“, sagt Roosters-Sportdirektor Franz-David Fritzmeier.

„Der Standort Iserlohn und das Umfeld hier gefallen mir sehr gut. Franz hat mir eine klare Perspektive aufgezeigt und ich freue mich darauf, diese Rolle zu übernehmen und den nächsten Schritt in meiner Laufbahn zu machen“, betont der junge Linksschütze.

Daniel Neumanns Karriwere in Zahlen

Der Kader der Iserlohn Roosters nach aktuellem Stand

Tor: Andy Jenike, Hendrik Hane, Finn Becker (U23).

Verteidigung: Colton Jobke, Stanislav Dietz, Colin Ugbekile, Nils Elten (U23).

Sturm: Maciej Rutkowski, Taro Jentzsch, Julian Napravnik, Eric Cornel (CAN), Noel Saffran (U23), Lennard Nieleck (U23), Bence Farkas (U23), Daniel Neumann.

Headcoach: Stefan Nyman

