Iserlohn Roosters verlieren das Spiel gegen die Adler Mannheim und Branden Troock

Iserlohn. (MK) Die Iserlohn Roosters haben am Freitagabend ihr Heimspiel gegen die Adler Mannheim mit 2:4 verloren.

Personell mussten die Roosters, die ohnehin schon eine angespannte Personallage haben, während des Spiels auf Branden Troock verzichten. Bei ihm soll eine MRT-Untersuchung eine genauere Diagnose ergeben. Es sah allerdings nicht gut aus, wie der Stürmer in die Kabine humpelte.

Roosters schlagen in Überzahl zurück

Die Gäste aus der Kurpfalz gingen schon früh nach 110 Sekunden durch MacInnis in Führung. Der Mannheimer Stürmer reagierte im Gewühl vor Iserlohns Goalie und Jubilar (400 DEL-Spiele) Jenike am schnellsten und brachte den Puck über die Linie. Dass Freud und Leid oft nah beieinander liegen erlebte Torschütze MacInnis dann wenig später. Er kassierte die erste Strafe im Spiel, die prompt zum Ausgleich der Roosters führte. Dal Colle schloss einen Angriff erfolgreich vor Adler-Goalie Tiefensee zum 1:1 ab. Adler Daniel Fischbuch kassierte in der 7. Minute wegen hohen Stocks 2+2 Strafminuten, die bereits nach acht Sekunden Überzahlspiel zur Iserlohner Führung führten. Virtanen hatte aus sehr spitzem Winkel ins lange Eck eingenetzt.

Nach dem Powerbreak entwickelte sich kurzzeitig ein offener Schlagabtausch. Die beiden Goalies Jenike und Tiefensee ließen sich bis zur ersten Pause aber nicht mehr bezwingen.

Troock scheidet verletzt aus, Adler-Doppelschlag kurz vor der Pause

Im zweiten Drittel sahen die 4608 Zuschauer weiterhin ein temporeiches und intensives Spiel. Nur die nächsten Tore ließen erst einmal auf sich warten. Dafür verließ Iserlohns Troock in der 34. Minute angeschlagen das Eis in Richtung Kabine. Auf der Gegenseite nahm in der 35. Minute Adler Cicek wegen Checks gegen den Kopf von Ziegler auf der Strafbank Platz. Dal Colle konnte am kurzen Eck die freiliegende Scheibe mit der besten Chance nicht ins Tor bringen. Wieder vollzählig bestraften die Gäste eine Nachlässigkeit der Roosters mit dem 2:2 Ausgleich durch Plachta. Die Überprüfung der Videos ergab aus Sicht der Schiedsrichter keine Torwartbehinderung. Und es kam noch besser für die Mannheimer: Reichel schloss einen schnellen Konter zum 2:3 Pausenstand ab.

Kälble sorgt für die Entscheidung

Die Roosters waren nun gefordert den Ausgleich zu schaffen. Virtanen (41.) und Gersich (42.) hatten sogar kurz nach Wiederbeginn gute Chancen für die Iserlohner. Fast im Gegenzug schlugen die Kurpfälzer wieder zu. Kälble nutzte einen Abpraller von Jenikes Maske gedankenschnell zum 2:4. Labries Strafe (44.) überstanden die Sauerländer ohne weiteren Gegentreffer. Und auch das Mannheimer Unterzahlspiel blieb während Pilus Hinausstellung schadlos. Routiniert zogen die Gäste ihr Spiel durch, ließen Iserlohn auch während Michaelis´ Strafe (54.) nicht mehr zur Entfaltung kommen und nahmen damit auch Spielzeit von der gnadenlos heruntertickenden Uhr. Die üblichen Handlungen, wie die Herausnahme von Keeper Jenike für einen weiteren Feldspieler zwei Minuten vor dem Ende brachten keine Veränderung mehr auf der Anzeigetafel. Die Adler nahmen am Ende drei verdiente Punkte mit in die Kurpfalz.

Tabelle / Ausblick

Im Tabellenkeller ist es nach diesem Spieltag wieder sehr eng geworden. Durch den klaren 7:2 Sieg der Düsseldorfer in Frankfurt stehen die Iserlohn Roosters nun punktgleich mit der DEG auf Platz 12. Der Abstand der beiden NRW-Klubs zu Schlusslicht beträgt einen mickrigen Punkt. Viel spannender kann Abstiegskampf kaum sein.

Am Sonntag steht Für die Roosters das Derby bei den Kölner Haien auf dem Spielplan. Spielbeginn ist in der LanxessArena um 16:30 Uhr. Mannheim tritt daheim ab 19:15 Uhr gegen die Schwenninger Wild Wings Andie Abstiegskontrahenten der Roosters sind ebenfalls wieder im Einsatz. Düsseldorf in München und Augsburg in Wolfsburg.

Die ohnehin schon laufenden Bemühungen des neuen Sportdirektors Franz Fritzmeier die letzte Importlizenz an einen Stürmer zu vergeben dürften mit der heutigen Hiobsbotschaft zu Branden Troock noch einmal mehr intensiviert werden. Bereits am Donnerstag erklärte er: „Wir müssen für das, was für uns möglich ist, den bestmöglichen Spieler finden. Natürlich dürfen wir jetzt auch nicht überreagieren, Aber es ist immer um diese Zeit so. Man guckt sich immer Spieler an und schaut sich jetzt auch viele Videos von Spielern an, die vor der Saison vielleicht kein Thema gewesen wären. Man versucht dann auch selbst Spieler zu finden, wo man vielleicht eine Chance sieht.“

Stimmen zum Spiel









Statistik

Tore: 0:1 (01:50) MacInnis (Bennett), 1:1 (05:18) Dal Colle (Troock) 5-4PP, 2:1 (06:10) Virtanen (Dal Colle/ Gormley) 5-4PP, 2:2 (37:42) Plachta (Fischbuch/Michaelis), 2:3 (39:18) Reichel (Esposito), 2:4 (41:44) Kälble (Fischbuch/Bennett),

Strafen: 4 – 16

Schüsse: 18 – 34

Schiedsrichter: Polaczek, Schrader (Ponomarjow, Giesen)

Zuschauer: 4608

Iserlohn Roosters: Jenike – Gormley, Ugbekile; Labrie, Huß; Osburn, Jobke; Quaas – Dal Colle, Virtanen, Troock; Ziegler, Cornel, Jentzsch; Broda, Gersich, Alberg; Saffran, Brunner, Geiger

Mannheim: Tiefensee – Kälble, Fohrler; Cicek, Gawanke; Jokipakka, Gilmour – Hännikäinen, Esposito, Reichel; Plachta, Michaelis, Szwarz; Bennett, MacInnis, Fischbuch; Pilu, Loibl, Proske

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

Fotostrecke zum Spiel

Iserlohn Roosters – Adler Mannheim (17.01.2025)

Eishockey-Magazin TV