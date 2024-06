Iserlohn Roosters vergeben FÃ¶rderlizenz fÃ¼r Nils Elten an die Lausitzer FÃ¼chse – Heimatzeitung berichtet Ã¼ber RÃ¼ckkehr von Nationalverteidiger Colin Ugbekile

Iserlohn. (EM / PM Roosters / PM Lausitzer Füchse) Die Iserlohn Roosters verleihen ihren Verteidiger Nils Elten für die kommende Saison fest an die...

Iserlohn. (EM / PM Roosters / PM Lausitzer Füchse) Die Iserlohn Roosters verleihen ihren Verteidiger Nils Elten für die kommende Saison fest an die Lausitzer Füchse in der DEL2.

Im personellen Notfall steht der Rechtsschütze den Sauerländern per Förderlizenz-Absprache zur Verfügung. Elten besitzt bei den Roosters einen Vertrag, der über die kommende Saison hinaus läuft.

Der gebürtige Iserlohner absolvierte bereits 13 Spiele für die Roosters in der DEL, bei denen ihm ein Treffer gelang. In der vergangenen Saison war der 21-Jährige fester Bestandteil des DEL2-Kaders der Dresdner Eislöwen (45 Spiele, 6 Scorerpunkte).

„Nils hat das Potenzial, sich in der DEL zu etablieren. Für ihn ist es wichtig, dass er auf hohem Niveau Spielpraxis bekommt und Verantwortung übernehmen kann. Wir sind froh, dass wir mit den Lausitzer Füchsen einen ambitionierten Club gefunden haben, bei dem diese Bedingungen gegeben sind und werden seine Entwicklung natürlich genauestens verfolgen“, sagt Iserlohns Mit-Kaderplaner Axel Müffeler.

Die Verantwortlichen der Füchse hatten intensiv nach einem Defender Ausschau gehalten, der neben seinen spielerischen Fähigkeiten auch eine physische Komponente mit aufs Eis bringt.

Nils Elten ist 190 cm groß, bringt knapp 90 Kilo auf die Waage.

Nils begann seine Karriere in Iserlohn und durchlief dort alle Nachwuchsabteilungen, bevor er in der Saison 2020/21 zum ersten Einsatz in der DEL kam. In den folgenden beiden Spielzeiten absolvierte er Partien sowohl für die Roosters in der DEL, das Deutsche U20- Eishockey-Nationalteam als auch beim Herner EV in der dritthöchsten Liga. Vergangene Saison stand er mit einer Förderlizenz für die Dresdner Eislöwen in insgesamt 50 Partien auf dem Eis.

Jens Baxmann (sportlicher Leiter der Füchse): „Wir sehen in Nils einen interessanten jungen Spieler, mit dem wir arbeiten und dessen Potenzial wir weiter ausschöpfen wollen. Darüber hinaus gibt er uns mehr Möglichkeiten in unserer Defensive gibt.“

Nils Elten: „Ich freue mich sehr auf die neue Herausforderung in Weißwasser. Mein Ziel ist es, eine erfolgreiche Saison mit der Mannschaft zu spielen und mich sportlich wie auch persönlich weiterzuentwickeln.“

Kader Lausitzer Füchse – Saison 2024/2025

Tor: Matthew Galajda

Verteidigung: Marlon Braun; Tim Sezemsky, Sebastian Zauner, Jérémy Beaudry, Nils Elten

Sturm: Louis Anders, Eric Valentin, Clarke Breitkreuz, Dominik Grafenthin, Philip Ziesche, Matej Leden, Alexander Dosch, Lane Scheidl, Tom Knobloch, Lewis Zerter-Gossage, Roope Mäkitalo

Cheftrainer: Christof Kreutzer; Co-Trainer: André Mücke

Heimatzeitung vermeldet Dreijahresvertrag für Colin Ugbekile in Iserlohn

Unter der Woche sorgte Iserlohns Heimatzeitung (IKZ) mit einer Meldung für Aufsehen. Demnach hat Verteidiger Colin Ugbekile (24) einen neuen Dreijahresvertrag am Seilersee unterzeichnet.

Nach Saisonende wurde Ugbekile in der Waldstadt im Rahmen der Abschlussfeier offiziell verabschiedet. Mehrere Medien berichteten von einem Engagement in Frankfurt. Wie bereits mehrfach berichtet soll sich dieses Vorhaben angeblich zerschlagen haben. Im Bericht des Kreisanzeigers ist die Rede von einer Ablösesumme von 50.000 Euro, die die Roosters an Frankfurt überweisen.

Eine Bestätigung des (Rück)Transfers Seitens der Roosters liegt bislang nicht vor. Allerdings auch keine offizielle Info aus der hessischen Metropole über eine Verpflichtung Ugbekiles oder gar eine Vertragsauflösung mit dem Ex-Kölner.

Im Lager der Iserlohner Fans kam die Zeitungsmeldung jedenfalls sehr positiv an.

Der Kader der Iserlohn Roosters in der Übersicht

Axel Müffeler Kader-Mitplaner Axel Müffeler - © Sportfoto-Sale (MK)