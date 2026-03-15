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Iserlohn Roosters verabschieden sich mit einem überzeugenden Heimsieg gegen den ERC Ingolstadt aus der Saison

15. März 20262 Mins read21
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Ehrenrunde mit Danke-Banner Iserlohn Roosters - © by Sportfoto-Sale (Jan Brüggemann)
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Iserlohn. (MK) Am 52. DEL-Spieltag hatten die Iserlohn Roosters den ERC Ingolstadt zu Gast.

Gegen die Gäste aus der Audistadt gewannen die Iserlohner in der mit 4967 Zuschauern ausverkauften Eissporthalle am Seilersee mit 5:3

Drei schnelle Treffer für die Rosters im zweiten Drittel

Die Gastgeber waren in den Anfangsminuten konteranfällig, konnten sich aber auf Jenike im Tor verlassen. Mit zunehmender Spielzeit erhöhten die Roosters den Druck auf das Panthertor. Fischbuch traf folgerichtig in der 11. Minute ins lange Eck zum 1:0 für die Waldstädter. Ingolstadt kam danach offensiv besser ins Spiel. Pretos Schuss fälschte Oldie Pietta in der 16. Minute zum 1:1 ins IEC-Tor ab. Einen Iserlohner Konter schloss der pfeilschnelle Thomas über den linken Flügel kommend zum 2:1 über die Fanghand von ERC-Tormann Pertuch ab.

Tyler Boland erhöhte mit einem platzierten Schuss in der 22. Minute auf 3:1. Nur 49 Sekunden später erhöhte Huß sogar auf 4:1 für die Gastgeber. Jentzsch (26.), Cornel (28.) und Fischbuch (29.) verpassten knapp sogar den fünften Treffer. Den besorgte dann Törnqvist in Überzahl (31. – Strafe Barber) am linken Pfosten lauernd aus der Drehung. ERC-Coach French nahm danach direkt seine Auszeit. Ingolstadt stabilisierte sich und schaffte noch vor der Pause durch Hüttls Schlagschuss (38.) den 5:2 Anschlusstreffer.

Im Schlussdrittel blieben beide Mannschaften sehr aktiv. Napravnik (47.) hätte frei vor Williams alles klarmachen können, scheiterte aber. Ingolstadt nahm frühzeitig (56:14) Torwart Pertuch für den sechsten Feldspieler vom Eis. Prompt verkürzte Barber 2:55 Minuten vor dem Ende zum 5:3. Dann flogen kurzzeitig hinter dem ERC-Tor die Fäuste. Boland (IEC) und Ellis (ERC) durften erst einmal die Strafbank wärmen. Tore fielen keine mehr. Am Ende steht ein verdienter 5:3 Sieg der Roosters.

Nach der Schluss-Sirene wurde die Mannschaft noch einmal gebührend gefeiert und verabschiedet.

Tabelle

Ingolstadt, das stand schon vor dem Spieltag fest, beendet die Hauptrunde auf Platz fünf. Iserlohn hat sich mit dem Sieg Platz zwölf gesichert. In der Endabrechnung stehen die Roosters zwei Punkte hinter Augsburg und zehn Punkte hinter den Playoffs.
In der Fairplay-Wertung haben die Roosters übrigens ihren Titel als fairstes Team der Liga verteidigt. Insgesamt 339 Strafminuten verbrachten die Sauerländer auf der Strafbank. Der Zweitplatzierte Augsburg steht bei 380 Strafminuten.

Ausblick

Im Playoff-Viertelfinale treffen die Schanzer Panther auf den EHC Red Bull München. Ein Duell, das nicht nur aufgrund der Nähe für Brisanz sorgen dürfte,
Iserlohn hat Saisonende. Es stehen noch die Exit-Gespräche in der kommenden Woche an. Voraussichtlich am Freitag werden die Sauerländer über ihre Saisonbilanz und den Stand ihrer Personalplanungen informieren.

Alle Tore und Stimmen zum Spiel

…. folgen

Iserlohn Roosters – ERC Ingolstadt 5.3
Tore: 1:0 (10:33) Fischbuch (Cornel/Camara), 1:1 (15:45) Pietta (Preto/Jandric), 2:1 (18:10) Thomas (Boland/Ugbekile), 3:1 (21:57) Boland (Törnqvist/Ugbekile), 4:1 (22:46) Huß (Napravnik/Jentzsch), 5:1 (30:04) Törnqvist (Boland/Ugbekile) 5-4PP, 5:2 (37:41) Hüttl (Agostino), 5.3 (57:05) (Agostino/Barber),
Strafen: 10 – 10
Schüsse aufs Tor: 20 – 26
Schüsse insgesamt: 34 – 58
Schiedsrichter: Gawlik, Hunnius (Giesen, Gerth)
Zuschauer: 4.967 (ausverkauft)
Iserlohn: Jenike – Ugbekile, Wood; Niehus, Norell; Huß, Erkamps; Radionovs – Camara, Cornel, Fischbuch; Napravnik, Salsten, Jentzsch; Törnqvist, Boland, Thomas; Geiger, Neumann, Borzecki
Ingolstadt: Pertuch – Breton, Ellis; Ruopp, Hüttl; Rosa-Preto, Jandric; Tropmann; – Agostino, Powell, Girduckis; Schmölz, Abbandonato, Barber; Hauf, Boucher, Keating; J. Krauß, Pietta, P. Krauß Smallwood

Iserlohn Roosters – ERC Ingolstadt (15.03.2026)

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