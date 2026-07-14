Iserlohn Roosters und Krombacher verlängern vorzeitig das Hauptsponsoring

Krombach. (PM Krombacher) Die Krombacher Brauerei und die Iserlohn Roosters setzen ihre erfolgreiche Zusammenarbeit fort.

Beide Partner haben sich vorzeitig auf eine Verlängerung der bereits seit 2013 bestehenden Kooperation verständigt. Mit der frühzeitigen Einigung bekräftigen beide Seiten ihr Vertrauen in die Zusammenarbeit, die in den vergangenen Jahren kontinuierlich gewachsen ist und sowohl sportlich als auch regional fest verankert bleibt.

Ein besonderer Fokus liegt dabei weiterhin auf gemeinsamen Aktionen, die über den klassischen Sponsoringrahmen hinausgehen. So bleiben Ticketverlosungen für die Heimspiele der Roosters ebenso wie die beliebten Sondertrikots ein fester Bestandteil der Kooperation. Insbesondere der Schützenfest-Spieltag soll auch künftig zu den Highlights im Saisonkalender zählen. Die Erlöse aus der Versteigerung der entsprechenden „Gameworn“-Trikots fließen, wie in den vergangenen Jahren, in eine gemeinsame Baumpflanzaktion. Bereits vier Pflanzaktionen konnten auf diese Weise umgesetzt werden. Dabei wurden im Waldgebiet „Im Kühl“ insgesamt mehr als 20.000 Setzlinge in die Erde gebracht und ein wichtiger Beitrag zur Wiederaufforstung der heimischen Wälder geleistet. Besonders erfreulich ist, dass sich auch zahlreiche Fans regelmäßig an den Aktionen beteiligen und gemeinsam mit den Partnern tatkräftig anpacken. Darüber hinaus wollen Krombacher und die Iserlohn Roosters die Zusammenarbeit auch operativ weiterentwickeln. Ein gemeinsamer Schwerpunkt liegt dabei auf der Optimierung der Ausschanksituation in der Eissporthalle am Seilersee sowie in den Fanbereichen außerhalb der Halle. Ziel ist es, den Besuch für die Fans noch angenehmer zu gestalten und Abläufe rund um die Spieltage spürbar zu verbessern.

„Die Iserlohn Roosters und Krombacher verbindet bereits seit vielen Jahren eine Partnerschaft, die von echter regionaler Verbundenheit und gemeinsamen Werten geprägt ist. Die frühzeitige Verlängerung ist für uns ein starkes Zeichen für die Qualität dieser Verbindung und das Vertrauen auf beiden Seiten. Gemeinsam möchten wir die erfolgreiche Zusammenarbeit weiterentwickeln, neue Impulse setzen und den Fans auch künftig besondere Erlebnisse bieten“, sagt Lutz Borgolte, Gebietsverkaufsleiter Gastronomie der Krombacher Brauerei.

Auch auf Seiten der Iserlohn Roosters wird die langfristige Fortführung der Zusammenarbeit als starkes Signal gewertet.

Frank Richter, Leiter Sponsoring und Marketing der Iserlohn Roosters: „Die frühzeitige Vertragsverlängerung ist ein Vertrauensbeweis und verschafft uns wertvolle Planungssicherheit. Die vielfältigen Maßnahmen der Partnerschaft gehen weit über das klassische Sponsoring hinaus und stehen zugleich für gesellschaftliche Verantwortung sowie eine regionale Verbundenheit.“