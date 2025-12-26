Iserlohn Roosters: Ugbekile und Napravnik bleiben bis 2027

Iserlohn. (PM Roosters) Die Iserlohn Roosters können auch in der kommenden Saison auf die Dienste ihrer beiden Leistungsträger Colin Ugbekile und Julian Napravnik bauen, beide unterzeichneten im Laufe der vergangenen Woche einen Kontrakt für die kommende Saison in der höchsten deutschen Spielklasse.

„Es freut uns sehr, dass Colin und Julian den Weg mit uns weitergehen. Sie sind beide absolute Schlüsselspieler für uns, die sich in der Zukunft weiterentwickeln können, um noch konstanter in ihren Leistungen zu werden“, betont Roosters-Sportdirektor Franz-David Fritzmeier.

Colin Ugbekile wird in der kommenden Spielzeit in seine fünfte Saison am Seilersee gehen und ist bei den Roosters zu einem absoluten Führungsspieler gereift. Mit aktuell 26 Scorerpunkten aus 31 Spielen ist der Verteidiger auf dem besten Wege, seine bisherige Bestmarke von 33 Zählern zu pulverisieren. Mit durchschnittlich über 22 Minuten Eiszeit pro Spiel ist Ugbekile in dieser Saison der Akteur mit der meisten Spielzeit bei den Blau-Weißen. „Ich habe den Roosters viel zu verdanken, konnte mich hier als Spieler und Mensch hervorragend entwickeln. Die Stadt und das Umfeld sind für mich und meine Familie zu einer zweiten Heimat geworden und ich freue mich auf die kommende Saison“, sagt der 26-Jährige.

Seit ihrer gemeinsamen Zeit in der USHL versteht sich Ugbekile blendend mit seinem alten und neuen Teamkollegen Julian Napravnik. Der Flügelstürmer wechselte vor der aktuellen Saison aus Frankfurt an den Seilersee und kommt bisher auf 21 Scorerpunkte in 30 Partien, vom Punkteschnitt her ein Bestwert für den 28-Jährigen, der auf durchschnittlich knapp 20 Minuten Eiszeit kommt. „Die Erwartungen, die ich mit meinem Wechsel nach Iserlohn verknüpft habe, haben sich bis dato erfüllt und ich freue mich sehr darauf, diesen Weg weiterzugehen. Ich spüre das Vertrauen der sportlich Verantwortlichen und kann über das Umfeld rund um die Organisation und die Fans hier in Iserlohn auch nur Positives sagen“, freut sich Napravnik auf ein weiteres Jahr im Sauerland.

