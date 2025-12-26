Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Home ! + Iserlohn Roosters: Ugbekile und Napravnik bleiben bis 2027
! +Iserlohn Roosters

Iserlohn Roosters: Ugbekile und Napravnik bleiben bis 2027

26. Dezember 20251 Mins read122
Share
Colin Ugbekile - © Sportfoto-Sale (Jan Brüggemann)
Share

Iserlohn. (PM Roosters) Die Iserlohn Roosters können auch in der kommenden Saison auf die Dienste ihrer beiden Leistungsträger Colin Ugbekile und Julian Napravnik bauen, beide unterzeichneten im Laufe der vergangenen Woche einen Kontrakt für die kommende Saison in der höchsten deutschen Spielklasse.

„Es freut uns sehr, dass Colin und Julian den Weg mit uns weitergehen. Sie sind beide absolute Schlüsselspieler für uns, die sich in der Zukunft weiterentwickeln können, um noch konstanter in ihren Leistungen zu werden“, betont Roosters-Sportdirektor Franz-David Fritzmeier.

Colin Ugbekile wird in der kommenden Spielzeit in seine fünfte Saison am Seilersee gehen und ist bei den Roosters zu einem absoluten Führungsspieler gereift. Mit aktuell 26 Scorerpunkten aus 31 Spielen ist der Verteidiger auf dem besten Wege, seine bisherige Bestmarke von 33 Zählern zu pulverisieren. Mit durchschnittlich über 22 Minuten Eiszeit pro Spiel ist Ugbekile in dieser Saison der Akteur mit der meisten Spielzeit bei den Blau-Weißen. „Ich habe den Roosters viel zu verdanken, konnte mich hier als Spieler und Mensch hervorragend entwickeln. Die Stadt und das Umfeld sind für mich und meine Familie zu einer zweiten Heimat geworden und ich freue mich auf die kommende Saison“, sagt der 26-Jährige.

Seit ihrer gemeinsamen Zeit in der USHL versteht sich Ugbekile blendend mit seinem alten und neuen Teamkollegen Julian Napravnik. Der Flügelstürmer wechselte vor der aktuellen Saison aus Frankfurt an den Seilersee und kommt bisher auf 21 Scorerpunkte in 30 Partien, vom Punkteschnitt her ein Bestwert für den 28-Jährigen, der auf durchschnittlich knapp 20 Minuten Eiszeit kommt. „Die Erwartungen, die ich mit meinem Wechsel nach Iserlohn verknüpft habe, haben sich bis dato erfüllt und ich freue mich sehr darauf, diesen Weg weiterzugehen. Ich spüre das Vertrauen der sportlich Verantwortlichen und kann über das Umfeld rund um die Organisation und die Fans hier in Iserlohn auch nur Positives sagen“, freut sich Napravnik auf ein weiteres Jahr im Sauerland.

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

965
Kann Frankfurts neuer Headcoach Tom Pokel die Löwen zurück in die Erfolgsspur bringen?

Share
Previous post Krefeld Pinguine und Daniel Bruch verlängern Vertrag vorzeitig

Leave a comment

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Eishockey-Magazin TV

Sportfoto-Sale - die Fotodatenbank für Print- und Onlinemedien
! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!
! WICHTIG ! Auch in Zukunft: Keine +Artikel, Abo-Modelle oder Bezahlschranke! - Eishockey-Magazin.de eröffnet Kanal für freiwillige Zahlungen - Hintergrund und wie man spenden kann
Related Articles
! +DEL 2DeutschlandDüsseldorfer EGKassel Huskies

Düsseldorfer EG siegt dank geschlossener Mannschaftsleistung 4:2 gegen die Kassel Huskies

Düsseldorf. (MR) Zum Weihnachtsspiel begrüßte die Düsseldorfer EG die Huskies im PSD...

By26. Dezember 2025
! +Iserlohn RoostersSchwenninger Wild Wings

Gelingt den Iserlohn Roosters der vierte Heimsieg in Folge?

Iserlohn. (MK) Nein, viel Zeit Weihnachten zu genießen bleibt den Spielern in...

By25. Dezember 2025
! +Eagles Essen WestEV DuisburgHerner EVHintergrund / InterviewsIserlohn Roosters

Duisburg, Essen, Herne und Iserlohn: Vier ursprünglich baugleiche Heimspielstätten stehen vor riesigen Herausforderungen

Duisburg / Essen / Herne / Iserlohn. (MK/MS) Sie waren einst schon...

By25. Dezember 2025
! +Eisbären Berlin

Zwei Spiele Sperre für Berlins Jonas Müller

Neuss. (DEL) Jonas Müller von den Eisbären Berlin wurde vom Disziplinarausschuss der...

By24. Dezember 2025
Copyright 2025 by Eishockey-Magazin.de /Alle Rechte vorbehalten