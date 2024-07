Iserlohn Roosters stellen ihre Nachhaltigkeitsstrategie 2024 vor

Iserlohn. (PM Roosters) Im Rahmen der Lizenzierung zur Saison 24/25 bekommt das Thema Nachhaltigkeit nicht nur am Seilersee eine übergeordnete Rolle. Alle 14 Clubs...

Iserlohn. (PM Roosters) Im Rahmen der Lizenzierung zur Saison 24/25 bekommt das Thema Nachhaltigkeit nicht nur am Seilersee eine übergeordnete Rolle.

Alle 14 Clubs der PENNY DEL verpflichteten sich per Gesellschaftervertrag zur nachhaltigen Unternehmensentwicklung.

Ein zentraler Teil dieser Entwicklung ist die Erstellung der Nachhaltigkeitsstrategie, um dem Thema Struktur und Transparenz zu geben. Gemeinsam mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Geschäftsstelle sowie der Geschäftsführung wurden unter anderem Handlungsfelder und Fokusthemen definiert. Ein zentraler Bestandteil dieses Prozesses ist die Herausarbeitung des Status Quo. Darauf aufbauend wurden konkrete Ziele einer nachhaltigen Unternehmensentwicklung festgelegt, an denen wir uns mit der Veröffentlichung dieser messen lassen können.

„Das Thema Nachhaltigkeit ist extrem vielschichtig. Dementsprechend komplex war der Prozess, dieses Thema auf die Iserlohn Roosters und die Vielzahl von Menschen, die dieser Club bewegt, anzuwenden. Wir haben da schon dank der konstruktiven Zusammenarbeit aller Beteiligten eine gute Basis gelegt, aber auch noch einiges an Arbeit vor uns“, betont Marc Licha, Nachhaltigkeitsbeauftragter der Sauerländer. „Übergeordnetes Ziel muss es sein, diesen Prozess in unsere tägliche Arbeit zu integrieren, damit wir Schritte in die richtige Richtung machen und unseren Teil zu einer nachhaltigen Entwicklung der Gesellschaft beitragen“, fügt er an.

Was ist eigentlich Nachhaltigkeit? Wir sehen eine Zukunft, in der die die drei Säulen der Nachhaltigkeit – Ökonomie, Ökologie und Soziales – von den Werten des Sports definiert werden und wir gemeinsam mit unseren Fans, Partnern und der gesamten Roosters-Familie eine nachhaltige Entwicklung vorantreiben.

Strategie-Nachhaltigkeit Iserlohn Roosters 2024