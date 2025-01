Iserlohn Roosters stehen vor zwei schweren Aufgaben am Wochenende

Iserlohn. (MK) Dem kommenden Wochenende fiebern die Anhänger der Iserlohn Roosters aus mindestens zwei Gründen entgegen.

Einerseits steht am Freitag ein weiteres Heimspiel gegen die Nürnberg Ice Tigers auf dem Programm und andererseits wird das Auswärtsspiel der Sauerländer am Sonntag in Straubing zu einem halben Heimspiel werden, denn rund 1000 blau-weiße Anhänger werden per Sonderzug in die Gäubodenstadt reisen, um ihr Team lautstark anzufeuern.

Mit den Nürnberg Ice Tigers kommt am Freitag ein Team in die Waldstadt, das in den letzten 16 Spielen 13-mal in die Verlängerung oder ins Penaltyschießen musste. Die beiden bisherigen Duelle zwischen den Franken und den Roosters fanden in Nürnberg statt und endeten mit einem 4:0 Sieg der Roosters im Oktober und einem 4:3 Sieg der Ice Tigers nach Verlängerung vor einem Monat. Mit einer Nürnberger Powerplay-Quote von fast 27% gilt es für die Roosters Strafen zu vermeiden.

Personell gesellt sich zu den Langzeitverletzten Johannes Huß und Lennard Nieleck nun auch Brayden Burke hinzu, bei dem eine alte Verletzung wieder aufgebrochen ist. Michael Dal Colle und Shane Gersich stehen aller Voraussicht nach vor ihrem Comeback im Iserlohner Dress.

Für Franz Fritzmeier, seit Januar neue Sportdirektor der Roosters, ist die Defensive ein Schlüssel zum Erfolg. „So eng wie die Liga ist, hat man bei zwei Gegentoren auch immer eine Chance zu punkten Bei mehr als drei Gegentreffern wird es schwierig“, so der gebürtige Benediktbeuerner.

Iserlohns neuer Sportdirektor begleitet zwar auch intensiv das Tagesgeschäft, hat aber natürlich auch schon die Planungen für den neuen Kader im Visier. Franz Fritzmeier bestätigte auf Nachfrage, dass der Klub ein Budget für die Nach-Verpflichtung eines weiteren Stürmers bereitgestellt hat. Er schränkt allerdings ein, dass der Markt derzeit fast leergefegt ist. Dem Vernehmen nach ist man also gewillt die letzte noch offene Importlizenz an einen Angreifer zu vergeben und damit auch ein Stück weit ins Risiko zu gehen, da diese ja eigentlich für einen Ausfall auf der Torwartposition freigehalten werden sollte. Franz Fritzmeier bekräftigte, dass man in die beiden aktuellen Goalies Andy Jenike und Hendrik Hane großes Vertrauen hat.

Das Spiel gegen Nürnberg beginnt am Freitag um 19:30 Uhr, Tickets sind vor allem noch im Stehplatzbereich verfügbar.

Gelingt mit 1000 Fans im Rücken der erste Punktgewinn gegen Straubing?

Rein statistisch sind die bisherigen Vergleiche mit den Straubing Tigers in dieser Spielzeit eine klare Angelegenheit. 2:6 in Straubing und daheim 2:5 lauteten die Resultate aus Iserlohner Sicht. Die Tigers haben für den großen Fanbandrang aus Iserlohn den Gästeblock erweitert und treten mit einem Sondertrikot an. Zugunsten der Fanaktion „Denkmal für Straubing“ wird dieses getragen. Dieses einmalige Trikot zeigt eines der ersten Mannschaftsfotos von 1951 und ehrt die Gründerväter des Straubinger Eishockeys. Fans können am 12. Januar gegen die Roosters Lose erwerben, um eines der Trikots der Starting Six zu gewinnen. Lose gibt es für 2 Euro am 12. Januar im Umlauf des Stadions zu kaufen. Die Gewinner werden im dritten Drittel des Spiels gegen Iserlohn bekannt gegeben und erhalten ihr Trikot direkt nach Spielende persönlich von den jeweiligen Spielern auf der Eisfläche überreicht. Der gesamte Erlös der Verlosung fließt in die Fanaktion „Denkmal für Straubing“, die ein Bronze-Relief auf der Plaza des Eisstadions errichten möchte.

Erstes Bully ist am Sonntag um 16:30 Uhr.

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

Eishockey-Magazin TV