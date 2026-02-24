„Es geht für beide um viel“ – Iserlohn Roosters starten in Nürnberg in den letzten Saisonabschnitt – Franz-David Fritzmeier äußert sich zum Gerücht um Cole Maier

Iserlohn. (MK) Wenn Nürnberg und Iserlohn aufeinandertreffen, dann sind in dieser Saison spannende Spiele garantiert.

In den bisherigen drei Saisonvergleichen gab jeweils nur ein Treffer den Ausschlag für Sieg oder Niederlage.

Die bisherigen Vergleiche in der Saison 25/26

Iserlohn Nürnberg 6:5 n. P. / 19.09.2025

Nürnberg – Iserlohn 2:1 / 26.10.2025

Iserlohn – Nürnberg 4:3 / 02.01.2026

Am Mittwochabend treffen die beiden Kontrahenten in der Nürnberger Arena ab 19:30 Uhr zum vierten Vergleich in der Hauptrunde aufeinander.

„Morgen wird die Mannschaft gewinnen, die es mehr will“

„Die Pause war sehr lang, das hat man auch deutlich beim Test in Bremerhaven gesehen. Es war schon ein komisches Gefühl. Seit Anfang Dezember waren alle immer auf Hochstrom und nach dem Dienstag ging es auf einmal auf null. Jetzt geht es nach der langen Pause direkt wieder auf Hundert, weil wir jetzt direkt wieder Mittwoch, Freitag und Sonntag spielen. Nürnberg ist fünf Punkte vor Platz elf, es geht also für beide um viel. Wie gut beide Mannschaften schon wieder im Rhythmus sein können, ist schwer zu sagen. Aber ich erwarte wieder ein enges Spiel. Morgen wird die Mannschaft gewinnen, die es mehr will“, so Iserlohns Sportchef Franz-David Fritzmeier.

Angesprochen auf das so oft zitierte „Mindset“ erklärt der 45- jährige Benediktbeuerner: „Es kommt im Endeffekt auf jeden einzelnen Spieler an und wieviel Willen jeder hat jetzt Spiele zu gewinnen. Wir haben noch acht Spiele und wir werden nicht für 44 Spiele, sondern für 52 Spiele bezahlt. Wir haben Fans, Sponsoren und wir haben den Klub. Da erwarten wir, dass jeder zu einhundert Prozent da ist. Es ist ja nicht so, dass jeder Spieler, der da unten steht, schon unter Vertrag ist. Da gibt es schon noch den einen oder anderen, der für die nächste Saison noch keinen Vertrag hat.“

Alle Spieler einsatzfähig, auch Lassen und Safran wieder im Kader

Personell können die Roosters aus dem Vollen schöpfen. Auch Stürmer Noel Saffran ist nach sieben Spielen für Zweitligist Eisbären Regensburg (1 Tor) wieder zurück in der Waldstadt. Matias Lassen ist nach seiner Olympia-Teilnahme mit der dänischen Nationalmannschaft ebenfalls wieder im Team. Wer letztendlich aus dem Kader nicht zum Zuge kommen wird, bleibt offiziell abzuwarten. Man will aus Sicht der Roosters dem Gegner schließlich nicht alle Karten auf den Tisch legen.

Langer Auswärtstrip mit Übernachtung in Nürnberg und direkter Weiterfahrt nach Berlin / Sonntag Heimspiel gegen Augsburg

Am Dienstagmittag brach der Iserlohner Tross nach Nürnberg auf. In der fränkischen Metropole werden die Sauerländer nach dem Spiel übernachten und am Donnerstag noch einen „Morning-Skate“ absolvieren. Danach geht es direkt wieder mit dem Bus nach Berlin, wo am Freitagabend das nächste schwere Auswärtsspiel in der Hauptstadt gegen die Eisbären ansteht. Auch gegen den amtierenden Meister waren alle drei bisherigen Spiele knapp.

Die bisherigen Vergleiche in der Saison 25/26

Iserlohn – Berlin 3:4 /19.10.2025

Berlin – Iserlohn 5:3 / 05.12.2025

Iserlohn – Berlin 4:3 / 08.01.2026

Am Sonntag empfangen die Roosters dann ab 14 Uhr die Augsburger Panther am Seilersee.

Franz-David Fritzmeier: „Cole Maier ist ein interessanter Center“

Für Aufsehen sorgte am Montagabend das durch „DEL-Insider RinkRat“ via X verbreitete Gerücht, dass Nürnbergs Cole Maier (30) zu den Roosters im Sommer wechseln soll.

Dazu erklärte Franz-David Fritzmeier: “Cole Maier ist ein interessanter Center. Wir suchen Center, aber es gibt nach meinem Wissen auch noch andere Interessenten.“

Noch ein Gerücht am Abend:

Cole Maier soll laut meinen Infos im Sommer von den Nürnberg Ice Tigers zu den Iserlohn Roosters wechseln.

Die Franken sind mit GM Stefan Ustorf dennoch sportlich weiterhin in guten Händen.

Für Iserlohn wäre es allerdings ein echtes Ausrufezeichen! — RinkRat (@RinkRat23040081) February 23, 2026

Eine interessante Erfahrung durfte am vergangenen Freitag auch U20 Stürmer Stanislav Kronhardt machen. Aufgrund eines personellen Engpasses bei den Fischtown Pinguins durfte er im Testspiel gegen die Roosters für Bremerhaven in der vierten Reihe der Seestädter wichtige Erfahrungen sammeln. Und das mit immerhin rund zehn Minuten Eiszeit.

Das Restprogramm der Roosters:

Mittwoch, 25.02.2026 Nürnberg – Iserlohn

Freitag, 27.02.2026 Berlin – Iserlohn

Sonntag, 01.03.2026 Iserlohn – Augsburg

Mittwoch, 04.03.2026 Iserlohn – München

Freitag, 06.03.2026 Frankfurt – Iserlohn

Sonntag, 08.03.2026 Iserlohn – Bremerhaven

Freitag, 13.03.2026 Schwenningen – Iserlohn

Sonntag, 15.03.2026 Iserlohn – Ingolstadt