Iserlohn Roosters starten am Donnerstag in Frankfurt in die nÃ¤chste intensive Saisonphase / Diskussionen um die Zukunft der Balver-Zinn-Arena am Seilersee

Iserlohn. (MK / PM Bädergesellschaft) Bereits am Donnerstagabend starten die Iserlohn Roosters mit dem Auswärtsspiel bei den Löwen Frankfurt in den nächsten Block der...

Iserlohn. (MK / PM Bädergesellschaft) Bereits am Donnerstagabend starten die Iserlohn Roosters mit dem Auswärtsspiel bei den Löwen Frankfurt in den nächsten Block der DEL-Hauptrunde.

Weitere 28 Spiele absolvieren die Sauerländer bis zur nächsten Pause in der Liga Anfang Februar. In der nun folgenden Phase lassen sich also die Weichen klar in Richtung Klassenerhalt oder sogar mehr stellen. Aufgrund der Enge im unteren Tabellendrittel liegen zwischen höchster Abstiegsnot und Pre-Playoffs aktuell zehn Punkte zwischen dem Letzten Düsseldorf und dem Zehnten aus Schwenningen. Mitten in diesem Pulk befinden sich die Iserlohner auf dem vorletzten Tabellenplatz mit fünf Punkten Vorsprung auf den Abstiegsplatz und fünf Zählern Rückstand zum Pre-Playoff-Platz.

Speziell der November hat es mit Blick auf den Roosters-Spielplan in sich. Bis zum Monatsende bestreiten die Sauerländer fünf der sechs Partien in der Fremde.

Die Roosters konnten im letzten Spiel vor der Pause mit dem 3:2 Sieg gegen Köln eine Menge Selbstvertrauen tanken. Colin Ugbekile ist vom Deutschland Cup wieder in Iserlohn zurück. Seine Teamkollegen konnten einige freie Tage zur Entspannung nutzen.

Am Donnerstag geht es nun mit frisch aufgeladenen Akkus in Frankfurt weiter. Die Löwen haben unter der Woche Verteidiger Clayton Kirichenko aus ihrem Kader verabschiedet. Neuzugang Chris Wilkie (zuletzt Wolfsburg) dürfte gegen das Team von Doug Shedden seinen Einstand feiern.

Gespannt sein darf man, ob Iserlohns Headcoach Doug Shedden seinen Formationen aus dem Köln-Match das Vertrauen schenkt oder erneut umbauen wird. In den vergangenen Wochen war der Coach immer wieder speziell mit seinen Importspielern hart ins Gericht gegangen. So bemängelte er schon mehrfach, dass seine Topreihe mit Eric Cornel, Tyler Boland und Michael Dal Colle im Spiel fünf gegen fünf zu wenig Tore produziert, im Powerplay aber durchaus stark agiert. Die Idee sieben Importstürmer aufzustellen und Verteidiger Zach Osburn überzählig draußen zu lassen, sah der erfahrene Shedden nach dem Spiel in Schwenningen äußerst kritisch.

So darf man gespannt sein, wen in Frankfurt der Bannstrahl des Trainers treffen wird.

Erstes Bully ist in Frankfurt um 19:30 Uhr.

Zukunftsfrage der Spielstätte am Seilersee rückt in den öffentlichen Fokus

Bereits seit längerer Zeit ist die Zukunft der Iserlohner Spielstätte ein Thema. Fans diskutieren seit Jahren schon darüber, wie zukunftsfähig die im Jahr 1971 eröffnete Eissporthalle noch ist.

Aktuell bietet die Balver Zinn Arena maximal 4967 Zuschauern Platz. Bei Top-Spielen und Derbys könnten die Iserlohner sicherlich deutlich mehr Tickets absetzen, als die Kapazität es zulässt. Der Komfort ist mittlerweile an vielen Stellen nicht mehr zeitgemäß. Iserlohns Stehplatztribüne ist zwar ein Gaspedal für die Stimmung während der Heimspiele, wirkt aber wenig einladend. Die Toilettenanlagen sind fast schon traditionell immer wieder ein Hauptkritikpunkt. So klagte vor einigen Wochen eine Besucherin beispielsweise über aus der Decke der Damentoilette tropfende „Flüssigkeit“ die (Zitat) kein Wasser sei. Und, das sei an dieser Stele auch erwähnt: Die Arbeitsbedingungen sind für Medienvertreter seit Jahren schwierig. Ein dauerhaft stabiles WLAN-Netz wäre wünschenswert, immer wiederkehrende Abnutzungen und Beschädigungen im Arbeits- und Presseraum, sowie auf der Pressetribüne gehören fast schon zum Alltag. Eine wirklich nutzbare Mixedzone existiert praktisch nicht. Die Parksituation ist nach wie vor schlecht.

Der Gesprächsfaden zwischen der Iserlohn Roosters GmbH & Co KG und der Stadt war vor einigen Jahren im Thema Eissporthalle nahezu abgerissen, ist seit geraumer Zeit aber wieder aufgenommen worden. Alle Seiten betonen in der jüngeren Vergangenheit, dass man sich sehr konstruktiv in diesem Thema miteinander austauscht.

In den vergangenen Tagen gingen zwei Fraktionen im Iserlohner Stadtrat an die Öffentlichkeit. Sie wollen im Sportausschuss einen Antrag zur Bildung einer Projektgruppe stellen.

Heute veröffentlichte die Bädergesellschaft als Hallenbetreiber der Stadt Iserlohn eine Pressemitteilung.

Nachfolgend lesen Sie die Pressemitteilung der Bädergesellschaft und den Antrag der Fraktionen Bündnis90/Die Grünen und Die Iserlohner für die Sportausschusssitzung am 20. November.

Bädergesellschaft Iserlohn im Dialog mit Eishockey-Club über die Zukunft des Eissport-Standortes

Iserlohn. (PM Bädergesellschaft) Die Bädergesellschaft Iserlohn steht bereits seit längerer Zeit in einem kontinuierlichen und konstruktiven Austausch mit dem Eishockey-Club und weiteren Beteiligten, um eine zukunftsorientierte Ausrichtung des Eissport-Standortes in Iserlohn zu entwickeln.

Ziel dieser Gespräche ist es, gemeinsam mit allen Partnern eine langfristige Perspektive für den Eishockeysport in Iserlohn zu schaffen und den Standort nachhaltig zu sichern.

„Die Gespräche mit dem Club verlaufen in jüngster Vergangenheit sehr vertrauensvoll und konstruktiv. Alle Beteiligten sind sich einig, dass eine frühzeitige Planung und Konzeptionierung für einen Zukunftsplan essenziell ist“, so der Aufsichtsratsvorsitzende der Bädergesellschaft, Fabian Tigges. „Die Bädergesellschaft ist bereit, im Rahmen der Betriebskonstellation ihren Beitrag zu leisten, jedoch müssen die erforderlichen finanziellen Mittel durch externe Investoren bereitgestellt werden.“

Die seit 2012 von der Bädergesellschaft betriebene Eissporthalle, die seit ihrer Errichtung regelmäßig gewartet und modernisiert wurde, befindet sich laut einem aktuellen Gutachten weiterhin in einem guten Zustand. Das Gutachten bestätigt eine konservative Nutzungsprognose von mindestens zehn Jahren. Dies gibt den Beteiligten ausreichend Zeit, um gemeinsam einen Zukunftsplan zu entwickeln, der sowohl die Bedürfnisse des Clubs als auch die Infrastruktur des Standortes berücksichtigt.

Die Bädergesellschaft konzentriert sich in den kommenden Jahren insbesondere auf die Anpassung der Eissporthalle an die aktuellen Brandschutzanforderungen, die in enger Abstimmung mit den zuständigen Behörden umgesetzt werden. Diese Brandschutzmaßnahmen stellen den Hauptanteil der Investitionen für die kommenden Jahre dar und sichern den reibungslosen Betrieb der Halle.

Ein Abriss der bestehenden Halle steht derzeit nicht zur Debatte. Vielmehr soll die Eissporthalle langfristig den Anforderungen der deutschen Eishockey-Liga gerecht werden, sodass der Spielbetrieb und die Partnerschaft mit den Clubs nachhaltig gestärkt werden. Auch in den kommenden fünf bis zehn Jahren wird sich die Bädergesellschaft gemeinsam mit der Stadt und den Vereinen intensiv mit der Konzeptionierung einer langfristigen Betriebskonstellation befassen.

„Die Stadtwerke und die Bädergesellschaft sind entschlossen, die Zukunft des Eissport-Standortes aktiv mitzugestalten und damit die Rahmenbedingungen für eine moderne und nachhaltige Weiterentwicklung des Eishockeysports in Iserlohn zu ermöglichen.“, so Tigges zum aktuellen Stand der Gespräche.

Antrag der Fraktionen Bündnis 90/Die Grünen und DieIserlohner an den Sportausschuss: Bildung einer Projektgruppe zum Thema Zukunftskonzept für den Eissporthallenstandort Iserlohn

In der Sitzung des Sportausschusses der Stadt Iserlohn am 20. November wollen die Fraktionen von Bündnis 90/Die Grünen und DieIserlohner einen Antrag zur Bildung einer Projektgruppe zum Thema Zukunftskonzept für den Eissporthallenstandort Iserlohn stellen.

In der öffentlich einsehbaren Drucksache heißt es dazu Zitat:

Beschlussvorschlag

Die Verwaltung wird mit der Bildung und Koordination einer Projektgruppe zum Thema „Zukunftskonzept der Eissporthalle Iserlohn“ unter Einbindung aller betroffenen Akteurinnen und Akteure beauftragt.

Sachverhalt

Begründung: Ein tragfähiges Zukunftskonzept für die Nutzung der Eissporthalle am Standort Iserlohn ist für den Erhalt diese Attraktion für unsere Stadt sowie die Wahrung der Tradition des Eissports im Sauerland von großer Bedeutung. Die Weiterentwicklung des Heimatstandortes des seit 3o Jahren bestehenden Iserlohner EC e.V. und der Iserlohn Roosters GmbH ist entscheidend, um bereits jetzt die langfristige Attraktivität des Eissports in der Region zu sichern, neue Potenziale zu erschließen und die Roosters auch zukünftig an Iserlohn zu binden. Gleichzeitig ist es wichtig, den zertifizierten 5-Sterne-Plus-Ausbildungsclub der Young Roosters – von der Eislaufschule bis zur DNL – am Standort zu erhalten. Selbstverständlich sollten auch die Interessen aller anderen Nutzerinnen und Nutzer der Freizeitangebote der Eissporthalle, wie z.B. der Eissportgemeinschaft Iserlohn e.V. (Eiskunstlauf), der Schulen und Hobbymannschaften mitberücksichtigt werden.

Die konzeptionelle Weiterentwicklung der Eissporthalle ermöglicht es, verschiedene Ansätze zu prüfen und zukunftsweisende, tragfähige Lösungen für den Standort Iserlohn zu entwickeln, die sich vorteilhaft auf alle Nutzergruppen auswirken- bestmögliche energetische Standards und eine in allen Belangen nachhaltige Planung sollten selbstverständlich sein. Laut gutachterlicher Aussage der Bädergesellschaft Iserlohn kann die Eissporthalle am Seilersee voraussichtlich in den nächsten zehn Jahren weiterbetrieben werden. Nun gilt es, sich darauf vorzubereiten, dass ein Spielbetrieb und auch weitere Nutzungen darüber hinaus sichergestellt werden. Deshalb bitten wir die Verwaltung, Gespräche mit den Stadtwerken Iserlohn bzw. der Bädergesellschaft Iserlohn aufzunehmen, um gemeinsam Optionen für den Eissportstandort Iserlohn zu entwickeln.

Natürlich handelt es sich hier primär um ein Thema der Stadtwerke. Dennoch möchten wir eine umfassende und effektive Zusammenarbeit aller Beteiligten – einschließlich der Stadtwerke, der Bädergesellschaft, der Sportvereine und weiterer relevanter Akteure – zum Thema „Eissporthalle und Sport“ initiieren. Da offensichtlich weder die Stadt Iserlohn noch die Stadtwerke in der Lage sein werden, selbst als Investor aufzutreten, bitten wir auch um die Prüfung von Fördermöglichkeiten und Synergieeffekten mit anderen Projekten und Initiativen.

Mit freundlichen Grüßen

Sylvia Olbrich Marcel Jimenez Albarrán

Ausschussmitglied Ausschussmitglied

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

Eishockey-Magazin TV