Iserlohn Roosters sind erneut in Schwenningen und gegen die Haie gefordert

Iserlohn. (MK) „Schon wieder?“ – Diese Frage werden sich wohl eine Menge Anhänger der Iserlohn Roosters vor dem anstehenden Wochenende fragen.

Wie vor zwei Wochen treten die Sauerländer zunächst am Freitag auswärts in Schwenningen an, um dann am Sonntag die Kölner Haie zum zweiten Heimderby zu empfangen.

Im Hinspiel lagen die Schützlinge von Headcoach Doug Shedden in Schwenningen bis zur 58. Minute mit 0:1 in Führung, kassierten dann den Ausgleich und unterlagen letztendlich in der Verlängerung mit 2:1. Gegen die Haie behielten die Iserlohner im Penaltyschießen mit 2:1 die Oberhand.

Schwierige Personalentscheidungen für Doug Shedden

Personell kann Doug Shedden wieder aus dem Vollen schöpfen. Das wirft einmal mehr die spannende Frage auf, welche Spieler überzählig die Spiele von der Tribüne aus verfolge müssen. Zuletzt traf es auf der Importposition Jake Virtanen, wodurch Rückkehrer Brandon Gormley zu seinem ersten Einsatz kam. Andy Jenike dürfte auch am letzten Wochenende vor der Deutschland Cup Pause im Tor gesetzt sein.

Positiv in Szene setzen konnte sich bei den blau-weißen zuletzt Stürmer Lennart Nieleck (20), der in Straubing sogar auf über elf Minuten Eiszeit kam.

Colin Ugbekile für Deutschland

Apropos Deutschland Cup: Nationalverteidiger Colin Ugbekile wurde von Bundestrainer Harold Kreis für das Traditionsturnier erneut nominiert. Am kommenden Dienstag trifft sich die DEB-Auswahl in Landshut, um sich dort auf die 35. Austragung des Deutschland Cup vom 7. bis 10. November vorzubereiten. Drei Turnierspiele gegen Dänemark, die Slowakei und Österreich stehen für das Kreis-Team auf dem Turnierplan. Die Männer-Nationalmannschaft hatte zuletzt dreimal in Folge den Deutschland Cup gewonnen.

Im Idealfall mehr Abstand zur DEG und die Playoffs weiter in Sichtweite

Nachdem die Roosters zuletzt fünf Spiele in Folge punkten konnten und eine Entwicklung nachvollziehbar zeigten, gab es am letzten Sonntag mit der deutlichen 6:2 Niederlage in Straubing einen Rückschlag. An diesem Wochenende sollen möglichst wieder Punkte gesammelt werden, um mit einem positiven Erlebnis in die Pause zu gehen. Der Abstand von aktuell zwei Punkten zum zuletzt besser in Tritt kommenden Tabellen-Schlusslicht aus Düsseldorf soll damit wieder vergrößert werden. Wünschenswert aus Iserlohner Sicht wäre es, wenn mit weiteren Punkten Playoff-Platz zehn in Reichweite bleiben würde.

Spielbeginn ist am Freitag in Schwenningen aufgrund des Feiertages bereits um 16:30 Uhr. Das Derby gegen die Haie steigt am Sonntag ab 19:30 Uhr. Sitzplätze sind (Stand Donnerstag 13 Uhr) für diese Begegnung nur noch in sehr begrenzter Menge erhältlich, Stehplätze sind dagegen noch in größerer Anzahl verfügbar.

