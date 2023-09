Iserlohn Roosters setzen nach Radikalschnitt im Kader auf ein junges entwicklungsfÃ¤higes Team, das als starke Einheit auftreten soll

Artikel anhören Iserlohn. (MK) Nein, wirklich sicher weiß kein Team in der Deutschen Eishockey Liga (DEL), wo es nach der Vorbereitungsphase und kurz vor...

Iserlohn. (MK) Nein, wirklich sicher weiß kein Team in der Deutschen Eishockey Liga (DEL), wo es nach der Vorbereitungsphase und kurz vor dem Start der Hauptrunde sportlich steht.

Das ist jedes Jahr auch bei den Iserlohn Roosters nicht anders. In diesem Jahr ist diese Unsicherheit – verbunden mit diesem nervösen Bauchkribbeln – aber vielleicht noch ein kleines Stückchen größer als in den Vorjahren.

In diesem Sommer mehr als nur ein Radikalschnitt im Kader

Nach der insgesamt enttäuschenden Saison 22/23, die man auf Rang 13 abschloss, war ein Radikalschnitt im Kader der Sauerländer angesagt. Aber nicht nur das: Ein „Weiter so“, sollte es nicht geben. Nur den Kader umkrempeln sollte in diesem Jahr nicht reichen und wäre auch den Anhängern nur sehr schwer zu vermitteln gewesen. In Iserlohn will man ein Team in dieser Saison aufs Eis stellen, das im Vergleich zum Vorjahr von Beginn an topfit ist, mehr Speed aufs Eis bringt, jünger ist, kampfstark ist, mehr Teamgeist an den Tag legt und eine Entwicklung im Saisonverlauf schaffen soll. Klingt erst einmal nach ziemlich großen Zielen für einen Klub, der seit dem DEL-Einstieg im Jahr 2000 lediglich sieben Mal in den Playoffs stand.

Nach einer wieder einmal sehr tiefen Saisonanalyse am Seilersee sprachen die Gesellschafter Sportchef Christian Hommel trotz harscher Kritik das Vertrauen aus. Er sollte mit der Unterstützung von Headcoach Greg Poss, der nach seiner Rückkehr im Oktober den Klassenerhalt schaffte und eine sehr hohe Akzeptanz bei den Fans besitzt, das neue Team bauen.

Getrennt hat man sich von sage und schreibe 17 Spielern. Torwart Hannibal Weitzmann war schon recht früh in der letzten Saison den Verlockungen aus Wolfsburg erlegen. In der Abwehr mussten Sena Acolatse (HK Dukla Michalovce), Erik Buschmann (Krefeld), Kapitän Torsten Ankert (Düsseldorf, nach Vertragsauflösung), Ryan O´Connor (Wolfsburg, nach Vertragsauflösung) und Chris Bigras gehen. Im Angriff trennte man sich von Chris Brown (Slovan Bratislava), Kris Foucault (evtl. Karriereende nach mehreren Gehirnerschütterungen), Toto Rech (Rouen), Brent Raedeke; Sebastian Streu (Rosenheim), Valentin Busch (Memmingen), Eugen Alanov (Frankfurt), Casey Bailey (Ingolstadt, nach Vertragsauflösung), Emile Poirier, Kaspars Daugavins und Lean Bergmann (Leih-Ende, ab Januar zurück in Mannheim, nun Berlin).

Geblieben sind Torhüter Andy Jenike und der dritte Goalie Finn Becker. In der Abwehr gehört das Vertrauen Tim Bender, Colin Ugbekile, Lukas Jung, Maxim Rausch und dem neuen Kapitän Hubert Labrie. Im Angriff setzt man weiter auf den absolut unumstrittenen Eric Cornel, Sven Ziegler, John Broda, Yannick Proske und Maciej Rutkowski.

Aus der Riege der „jungen Wilden“ sollen Torhüter Jonas Neffin (Regensburg, per Leihe), die Verteidiger Nils Elten (Dresden) und Lukas Jung (Herne), sowie die Angreifer Jegors Fleisers (Herne) und Lennard Nieleck (Hamm) bei anderen Klubs zunächst viel Spielpraxis sammeln.

Die Kaderplanung wurde vor allem in den ersten Wochen der Sommerpause von vielen Anhängern sehr kritisch begleitet. Das lag auch daran, dass man zunächst sehr viele deutsche Spieler verpflichtet hat und erst danach immer mehr die Importstellen besetzt wurden.

Die Neuzugänge ordnen sich wie folgt ein: Torwart Kevin Reich kehrt nach 13 Jahren zurück in seine Geburtsstadt, wo er für die Young Roosters bis zur Schüler Bundesliga aktiv war. Über Krefeld, Mannheim, Nordamerika, München, Salzburg und Ingolstadt ist er nun zurück und könnte eines der Iserlohner Gesichter in den kommenden Jahren werden.

In der Abwehr kommt Reichs letztjähriger Teamkollege Emil Quaas aus Ingolstadt mit in die Waldstadt. Ben Thomas kommt als finnischer Meister und Champions Hockey League Sieger nach Iserlohn. Für Mitch Eliot ist Iserlohn seine erste Europastation. Mit 155 AHL-Spielen auf dem Buckel kann der 25- jährige aber schon auf eine gewisse Erfahrung zurückgreifen. Leo Korus (21) ist nur ein gefühlter Neuzugang, da er vor einem Jahr schon bei den Roosters war, aber die letzte Spielzeit bei den Corpus Christi IceRays in der NAHL verbracht hat.

Neu im Sturm sind Marcel Barinka (Augsburg), Tyler Boland (Manitoba Moose), Michael Dal Colle (Turku), Florian Elias (Schwenningen), Charlie Jahnke (Nürnberg), Drew LeBlanc (Augsburg), Cedric Schiemenz (Düsseldorf) und der Ungar Balázs Sebők (Ilves Tampere).









Die wahrlich „bunte Mischung“ hat seit Anfang August die Vorbereitung auf dem Eis mit einem Trainingslager in Kitzbühel absolviert. Insgesamt stehen nach acht Testspielen vier Siege und vier Niederlagen in den Statistikbüchern.

Die Resultate:

HC Pustertal – Roosters 2:1 n. P.

Roosters – Adler Mannheim 3:1

Linz – Roosters 3:2

Dresden – Roosters 0:4

Düsseldorf – Roosters 2:1

Roosters – Düsseldorf 3:0

Roosters – Frankfurt 2:3

Roosters – Köln 6:3

Ausblick: Junge Mannschaft soll sich im Saisonverlauf entwickeln

Bei so vielen Neuzugängen ist eine gewisse Anlaufzeit, bis ein Rädchen in das andere greift, völlig normal. Diese Anlaufzeit will Headcoach Greg Poss so kurz wie möglich halten. Dennoch kann man nach den absolvierten Testspielen schon erste Einschätzungen abgeben. Im Kader befinden sich eine ganze Reihe von Spielern, die sich und ihren Kritikern beweisen müssen, ob sie auch in den nächsten Jahren das Zeug zu einem DEL-Spieler haben oder ob der weitere Karriereweg eher nach unten geht. Andere sind noch am Anfang ihrer Profikarriere und zeigen vielversprechende Ansätze, die es nun weiterzuentwickeln gilt. Aber auch bei den Importspielern wollen fast alle zeigen, dass sie auch in der DEL eine gute Rolle spielen können, um sich zumindest mittelfristig für höhere Aufgaben (und Gehälter) zu empfehlen.

Im Tor scheint es, ähnlich wie in der Vorbereitung, auf eine Arbeitsteilung zwischen dem Duo Jenike/Reich hinauszulaufen. Die Verteidiger Bender und Labrie wirken bislang stabiler als in der Vorsaison. Ugbekile war und ist eine sichere Stütze. Quaas hat bislang defensivstark agiert. Eliot und Thomas konnten schon jetzt durch ihre Kompaktheit gefallen. Rausch (20) und Korus (21) haben offensichtlich nicht nur über den Sommer gut gearbeitet, sie haben in der Pre-Season gezeigt, dass sie Druck auf die erfahrenen Spieler ausüben können.

Mit Barinka, Broda, dem wieselflinken Elias, Jahnke, Proske, Rutkowski, Schiemenz und Ziegler verfügt das Trainerteam über einen Pool an deutschen Stürmern, denen es viel Vertrauen und Eiszeit schenken will. Der NHL-erfahrene Dal Colle könnte neben Cornel eine der Säulen in der Offensive werden. Bei LeBlanc weiß man in der Liga seit Jahren welche Fähigkeiten der Routinier mit sich bringt. Diese gilt es nach acht nicht nur überragenden Jahren in Augsburg nun im neuen Trikot wieder herauszukitzeln. Bolands Übersicht und Sebőks Erfahrung aus der finnischen Liiga sollten für den Erfolg der Mannschaft unerlässlich sein.

Nach acht Testspielen ist festzustellen, dass die Roosters deutlich mehr Speed haben als in der Vorsaison. Die Roosters traten bislang kämpferisch auf und haben sich auch gegen unangenehme Gegner bis zur letzten Minute gewehrt. Die Sauerländer scheinen somit auf jeden Fall konkurrenzfähig zu sein. Für eine erfolgreiche Saison wäre es wichtig, dass sich die Importspieler zu echten Leistungsträgern innerhalb der Mannschaft entwickeln, in deren Windschatten sich auch die jungen deutschen Talente entwickeln können. Die Last des Toreschießens sollte sich aber auch auf mehrere Schultern und damit auch auf die deutschen Angreifer verteilen. Hier fehlte den Roosters in der letzten Saison zu oft das „Secondary Scoring“. Von einem guten Start wird vieles abhängen. Gelingt es das Feuer zwischen Team und Fans neu zu entfachen und von Beginn an kontinuierlich zu punkten, um nicht in die Tiefen des Tabellenkellers zu rutschen, dann könnte die angestrebte Entwicklung im Saisonverlauf gelingen. Vielleicht ist sogar mehr als der Abstiegskampf drin. Mit für den Erfolg ausschlaggebend wird sein, ob die gesamte Organisation von den Gesellschaftern, über das Management, dem Trainerteam bis zur Mannschaft vom Konzept überzeugt ist. Nur dann kann ein gestärktes Trainerteam auch während einer sportlichen Durststrecke an der Idee jungen Spielern an der Seite von erfahrenen Cracks Eiszeit und Erfahrungen zu schenken festhalten. Trainer Greg Poss und seine Assistenten Pierre Beaulieu und Cam MacDonald genießen hohes Ansehen und Vertrauen. Man kann nur hoffen, dass nun auch endlich wieder mehr Kontinuität auf dem Trainerposten einkehrt.

Gespannt sein darf man auch ob und wann die vorerst letzte Importstelle vergeben wird. Mehr Durchschlagskraft in Form von Toren könnte hier im Anforderungsprofil des noch gesuchten Stürmers stehen.

Wie so oft stellt sich vor dem ersten Spieltag die fast unausweichliche Frage nach dem Saisonziel der Roosters. Selbstbewusst spricht man auch in diesem Jahr gerne von der Playoff-Teilnahme. Die Sehnsucht nach Playoffs ist gerade am Seilersee besonders groß. Nach der verkorksten letzten Spielzeit wäre es aber auch nicht verboten vom Ziel Klassenerhalt mit dem Zusatz „So schnell wie möglich“ zu sprechen. Ein vorzeitiger Klassenerhalt schließt eine starke Playoff-Teilnahme ja nicht aus. Man weiß halt (noch) nicht so genau, wo man vor dem Saisonstart steht.

Eissporthalle ist in die Jahre gekommen

Mit Blick über die neue Saison hinaus, stellt sich in Iserlohn auch immer mehr die Zukunftsfrage der ältesten DEL-Spielstätte. Die schon mehrfach um- und ausgebaute Eissporthalle ist definitiv an ihre baulichen Grenzen gestoßen und bietet schon lange keinen zeitgemäßen Komfort mehr. Daran ändert auch die Umbenennung in „Balver Zinn Arena“ nichts. Nach einigen Jahren des Stillstands in der Hallenfrage scheint nun zumindest hinter den Kulissen eine Diskussion zu beginnen. Fans und Bürger dürfen hier, anders als oft in der Vergangenheit, mehr Offenheit und Transparenz ohne Scharmützel verlangen. Die Uhr der Halle tickt gnadenlos runter.

Es bleibt also nicht nur sportlich spannend in der Waldstadt Iserlohn, die mit den Roosters schon lange nur noch einen echten Werbeträger hat.

