Iserlohn Roosters setzen auf ihr bewÃ¤hrtes TorhÃ¼ter-Trio

Iserlohn. (PM Roosters) Die Iserlohn Roosters haben ihre Planungen auf der Goalie-Position abgeschlossen: Die Sauerländer haben den Vertrag mit Torhüter Hendrik Hane verlängert.

Der 24-Jährige wechselte vor der vergangenen Saison aus Düsseldorf an den Seilersee und wird in der kommenden Saison wie bereits in der vergangenen Spielzeit gemeinsam mit Andy Jenike das Duo zwischen den Pfosten bilden. Ergänzt wird das Goalie-Gespann durch Youngster Finn Becker.

Hane absolvierte in der vergangenen Saison 13 Spiele für die Roosters und kam dabei auf eine Fangquote von 91% – ligaweit der achtbeste Wert der abgelaufenen DEL-Hauptrunde. „In den letzten Wochen und Monaten habe ich vermehrt das Vertrauen bekommen, darauf wollen wir in der kommenden Saison aufbauen. Die Gespräche mit Franz waren sehr positiv, man hat mir das Gefühl vermittelt, dass man mich hier behalten möchte, insofern ist mir die Entscheidung nicht schwer gefallen“, erklärt Hane.

„Wir freuen uns sehr, dass Hendrik sich entschieden hat, seinen Weg hier in Iserlohn fortzusetzen. Er hat in der vergangenen Saison einen Schritt nach vorne gemacht und gezeigt, dass er auf höchstem Niveau seine Leistung bringen kann. Hendrik ist aber auch nach wie vor noch ein junger Torhüter, der hungrig darauf ist, sich weiterzuentwickeln. Wir erwarten von ihm, dass er im kommenden Jahr den nächsten Schritt macht“, betont Roosters-Sportdirektor Franz-David Fritzmeier.

