Iserlohn Roosters schÃ¶pfen nach Sieg in Berlin neue Hoffnung im Abstiegskampf

Die Iserlohn Roosters haben am Sonntag mit dem Sieg in Berlin ein deutliches Lebenszeichen im DEL-Abstiegskampf von sich gegeben.

Nach dem Freitags-Spieltag dachten viele noch, dass nach dem 4:1 Sieg der Düsseldorfer EG in Berlin, die Iserlohner am Sontag an gleicher Stelle die ganze Wut der Eisbären zu spüren bekommen. Sie mussten sich allerdings etwas verwundert die Augen reiben, denn die Sauerländer zeigten nach ihrer 7:1 Klatsche am Donnerstag in Ingolstadt ihr freundlicheres Gesicht. Engagiert in den Zweikämpfen und kompromisslos ohne Schnörkel vor dem eigenen Tor, legten sie den Grundstein für den am Ende auch verdienten 3:0 Sieg in der Bundeshauptstadt. Der erste Shutout für Torhüter Andreas Jenike war damit in der laufenden Saison perfekt. 13038 Zuschauer verfielen nach dem Doppelschlag der Roosters durch Dal Colle (17.) und Boland (18.) phasenweise in ein kollektives Schweigen.

Alle Bemühungen der stark ersatzgeschwächten Eisbären führten nicht zum Anschlusstreffer, der vielleicht das Zeichen zum Umschwung gewesen wäre. Allerdings stemmten sich die Roosters vielbeinig und konsequent gegen die oftmals zu unkreativ vorgetragenen Offensivbemühungen der Berliner. Andreas Jenike war immer dann Endstation, wenn es doch mal brenzlig wurde. Eisbären-Headcoach Serge Aubin hatte schon zweieinhalb Minuten vor dem Ende seinen Goalie Jonas Stettmer nach Auszeit für den sechsten Feldspieler geopfert. Aber auch dieser Versuch ging an diesem für die Berliner gebrauchten Nachmittag gründlich daneben. 65 Sekunden vor dem Ende machte Boland mit seinem zweiten Treffer des Tages ins verwaiste Berliner Tor den Deckel aus Sicht der Saarländer drauf.

Berlins Headcoach Serge Aubin attestierte Iserlohns Keeper eine starke Leistung: „Andreas Jenike hat sehr gut gehalten. Wir sind dann in der Folge nicht mehr durchgekommen. Uns fehlt aktuell Selbstvertrauen. Wir werden uns aber zusammen aus der derzeitigen Situation rauskämpfen.“

Sein Co-Trainer Craig Streu erklärte gegenüber MagentaSport: „Iserlohn hat mehr gekämpft und verdient gewonnen. Wir haben das Spiel in den ersten 15 Minuten total unter Kontrolle. Nach dem Gegentor waren wir plötzlich eine andere Mannschaft. Wir müssen besonders zuhause einen Weg finden. Drei Niederlagen in Folge, das sind nicht die Eisbären Berlin.“

Durch die beiden jüngsten Heimniederlagen gegen Düsseldorf und Iserlohn haben die Eisbären die Tabellenführung abgegeben. Iserlohn ist weiterhin Letzter, hat den Abstand auf Nürnberg aber auf drei Zähler verkürzen können.

Für die Roosters steht nach zwei Wochenenden mit jeweils drei gewonnenen Punkten nun ein weiteres richtungsweisendes Wochenende an. Am Freitag geht es in der bereits ausverkauften Eissporthalle am Seilersee gegen die Kölner Haie und am Sonntag tritt man bei den Augsburger Panthern an. Diese rangieren aktuell auf Platz 11 und haben sechs Punkte Vorsprung auf Iserlohn.

Unter dem neuen Iserlohner Headcoach Doug Shedden zeichnet sich ein leichter Aufwärtstrend (6 von 12 möglichen Punkten wurden geholt) bei den blau-weißen ab. Noch aber ist es ein eher zartes Pflänzchen, das doch noch Hoffnungen auf den Klassenerhalt weckt. Zu oft schon kassierte das Team in den letzten Monaten nach einem Hoffnungsschimmer wieder schlimme Rückschläge.

Im Video die Statements der Trainer nach dem Spiel in Berlin und die Stimmen von Verteidiger Colin Ugbekile und Torhüter Andreas Jenike, die auch auf die bislang vermisste Konstanz bei den Roosters zu sprechen kommen.