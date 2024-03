Iserlohn Roosters schaffen in Frankfurt den Klassenerhalt aus eigener Kraft – Mannschaft wird in Frankfurt und bei der RÃ¼ckkehr an den Seilersee von den Fans frenetisch gefeiert

Frankfurt. (MK) Die Löwen Frankfurt haben ihr letztes Heimspiel in der Saison 23/24 gegen die Iserlohn Roosters mit 0:3 verloren. Damit war zugleich der...

Frankfurt. (MK) Die Löwen Frankfurt haben ihr letztes Heimspiel in der Saison 23/24 gegen die Iserlohn Roosters mit 0:3 verloren.

Damit war zugleich der Klassenerhalt der Roosters nach einer wahnsinnigen Aufholjagd ab Ende Dezember perfekt.

In einer intensiven und kampfbetonten Partie verpassten die Roosters im ersten Powerplay den Führungstreffer durch LeBlanc (7.). Der für den verletzten Ritchie ins Lineup gerückte Shinkaruk (13.) scheiterte ebenso am Frankfurter Keeper Hudacek, wie sein Teamkollege Cornel. Während Labries Strafe setzten die Löwen Iserlohns Keeper Jenike immer wieder unter Druck, fanden aber letztlich nicht die Lücke zum Führungstreffer. Den markierte dafür Iserlohns Ugbekile 9,1 Sekunden vor der ersten Pause mit einem platzierten Schuss ins rechte obere Eck.

Im torlosen Mitteldrittel verpassten Ziegler (22.), Dal Colle (29.) und Shinkaruk mit einem Break (33.) den zweiten Iserlohner Treffer. Für Frankfurt scheiterten Lajunen (29.), Wirt (31.) und Cramarossa (35.) mit ihren Gelegenheiten.

Mit einer Strafe gegen Gormley starteten die Iserlohner in Schlussdrittel. Mit Glück, Geschick und Kampf überstanden die Gäste diese Unterzahl. Frankfurt tat sich gegen die konzentrierte Abwehrleistung der Roosters klare Torchancen zu kreieren. Im aus Iserlohner Sicht goldrichtigen Moment (48.) erhöhte Cornel auf 0:2. In Dal Colles Zuspiel hielt er geschickt den Schläger rein, wodurch Hudacek keine Abwehrmöglichkeit hatte. Boland (50.) und Ziegler (55.) für die Roosters, sowie Matushkin (54.) für die Löwen hatte weitere gute Torchancen. Löwen-Coach Fritzmeier nahm früh seine Auszeit. 4:37 Minuten standen noch auf der Uhr, als er diese Option wählte und anschließend Keeper Hudacek für den sechsten Mann opferte. Chancen ergaben sich in der spannenden Schlussphase auf beiden Seiten. Aber Jenike im Iserlohner Tor war hellwach und hielt seinen Kasten bis zum Ende sauber. Sechs Sekunden vor dem Ende hatte Boland das aus Iserlohner Sicht erlösende 0:3 ins verwaiste Frankfurter Tor geschafft.

Danach nur noch grenzenloser Jubel bei den Gästen, die damit den Klassenerhalt perfekt gemacht hatten. Ein Kraftakt, den Ende November den Roosters wohl niemand zugetraut hätte.

Noch lange nach Spielende wurden Mannschaft und Trainer von den zahlreich mitgereisten Fans gefeiert. Und auch die Abreise aus der Mainmetropole verzögerte sich, weil die Fans auch am Bus noch feierten. Die Mannschaft wurde dann gegen 21:15 an der heimischen Eissporthalle am Seilersee von 1200 Fans abermals frenetisch gefeiert. (Bericht mit XXXL-Video folgt)

Am kommenden Freitag bestreiten beide Teams ihr letztes Saisonspiel. Frankfurt reist nach Düsseldorf und Iserlohn empfängt in der längst ausverkauften Puckhöhle am Seilersee die Schwenninger Wild Wings.

Statistik

Tore: 0:1 (19:51) Ugbekile (Shinkaruk/Ziegler), 0:2 (47:57) Cornel (Dal Colle/Boland), 0:3 (59:54) Boland ENG

Strafen: 6 – 6

Schüsse: 51 – 42

Schiedsrichter: Schukies, Schrader (Priebsch, Laguzov)

Zuschauer: 4967 (ausverkauft)

Iserlohn: Jenike – Gormley, Ugbekile; Labrie, Thomas; Bender, Quaas; Elias – Dal Colle, Cornel, Boland; Shinkaruk, Sebok, Ziegler; Schiemenz, LeBlanc, Jentzsch; Broda, Jahnke, Rutkowski

Frankfurt: Hudacek – Matushkin, Lajunen; McNeill, Lauridsen; Niehus, Wirt; Gnyp – Cramarossa, Kunyk, Brace; Napravnik, Rowney, Bokk; Schweiger, Burns, Bicker; Alanov, Nehring, Breitkreuz