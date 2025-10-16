Iserlohn Roosters: Platzt am Wochenende gegen zwei absolute Top-Teams der Knoten vor dem gegnerischen Tor?

Iserlohn. (MK) Nächster Halt Straubing! Die Iserlohn Roosters sind am Freitagabend bei den Straubing Tigers gefordert.

Bevor sich der Iserlohner Tross am Donnerstagmittag nach Niederbayern auf den Weg machte, gab Iserlohns Sportchef Franz-David Fritzmeier einen kleinen Ausblick auf das bevorstehende Wochenende der Sauerländer.

Straubing hat derzeit einen Lauf

Mit den Tigers haben die Roosters einen sportlich sehr starken Gegner vor der Brust. Die Gäubodenstädter sind aktuell auf Platz zwei und haben bereits 24 Punkte aus den ersten zehn Spielen gesammelt. Neuzugang Halloran, Rückkehrer Loibl und Dauer(b)renner Brandt sind derzeit die Topscorer des Teams. Torwart Hendrik Haukeland ist nach seinem verkorkten Jahr in Düsseldorf am Pulverturm wieder aufgeblüht. Der in der vergangenen Saison vollzogene Wechsel auf der Trainerposition von Tom Pokel zu Craig Woodcroft hat offenbar weniger Spuren hinterlassen als von vielen angenommen.

Nach der Auftaktniederlage in Mannheim haben die Straubinger Kufencracks acht Siege eingefahren und in jedem Spiel gepunktet. Kurzum: Die Tigers sind absolut im Soll und haben einen super Lauf.

Die Entwicklung der Straubinger in den letzten Jahren sieht auch Franz-David Fritzmeier als vorbildlich für die Roosters an. „Dort wurde in den letzten Jahren gut gearbeitet. Es ist dort gelungen sportlich und wirtschaftlich zu wachsen“

Die Rolle des Favoriten ist am Freitag klar verteilt. Beim Blick auf diverse Statistiken sind die Tigers klar besser. Das derzeit beste Heimteam empfängt das in der Fremde schwächste Team. Und dennoch gilt es aus Sicht der Roosters auf den verbesserten Auftritt in Köln aufzubauen. Franz David Fritzmeier erklärt: „Natürlich zählt das Gesamtbild, das ist uns auch klar. Die Tabelle lügt ja nicht. Aber wir sehen uns trotzdem auch weiterhin in einem Prozess und arbeiten schon länger an den Dingen, die wir verbessern müssen. Wenn ich aber das letzte Spiel in Köln sehe, dann macht es mir durchaus Mut auch in Straubing was reißen zu können.“

Alle sind mit der Situation unzufrieden

Ausgesprochen schwach ist die Torausbeute der Roosters in der Fremde. In den letzten vier Auswärtsspielen gelangen nur vier Treffer. Mit der momentanen Situation sind alle unzufrieden. Und dennoch sieht auch Iserlohns Sportchef positive Anzeichen innerhalb des Teams: „Die Spieler verstehen schon, dass wir uns verbessern müssen. Aber es ist kein ´Heckmeck ‘innerhalb des Teams und es schert niemand aus. Wir greifen morgen wieder an.“ Und weiter mit noch mehr Klartext: „Es pisst uns an, dass wir so wenig Punkte haben. Du musst halt auch mal das Ding reinhauen und zwei oder drei Tore schießen“, bringt er die Stimmungslage und das Hauptmanko auf den Punkt.

Erstes Bully im Duell der beiden befreundeten Fanlager ist am Freitag um 19:30 Uhr.

Meister Berlin kommt am Sonntag an den Seilersee

Am Sonntag wartet dann mit dem amtierenden Meister Berlin das nächste Heimspiel (14 Uhr) auf die Roosters. Die Eisbären sind momentan so ein bisschen das Sorgenkind der Liga. Trotz zahlreicher Verletzter (u. a.: Geibel, Wissmann, Nowak, Niemeläinen, Khodorenko) gelang es dem Team von Meistercoach Aubin die letzten vier DEL-Spiele zu gewinnen. In der Champions League war dagegen am Mittwoch in Salzburg Endstation für die Hauptstädter. In der Mozartstadt sammelten auch die Berliner Jungspunde Matej Leden, Moritz Kretzschmar, Norwin Panocha und Ex-Rooster Lennard Nieleck reichlich Eiszeit. Möglicherweise gibt es am Sonntag schon ein Wiedersehen mit Nieleck, der erst vor wenigen Tagen am Seilersee verabschiedet wurde. Aufgrund der langen Berliner Verletztenliste konnte er per Förderlizenz seines neuen Klubs Lausitzer Füchse Champions League Luft bei den Eisbären schnuppern. In der DEL kam er für Berlin bislang nicht zum Einsatz.

Für die Roosters gilt es zunächst an diesem Wochenende, aber auch bis zur Länderspielpause die nächsten Entwicklungsschritte zu machen und dabei möglichst viele Punkte einzufahren. Diese wären wichtig für das Selbstvertrauen der Spieler, aber auch für das extrem emotionale Fan-Umfeld.

Comeback von Taro Jentzsch rückt näher

Personell sieht es für ein Comeback von Taro Jentzsch ganz gut aus. Bei Kyle Wood schaut man aktuell von Tag zu Tag. Manuel Alberg ist ebenfalls auf dem Weg der Besserung, aber noch nicht einsatzfähig.

In Straubing rechnet man mit rund 150 Gästefans. Für das Spiel gegen die Eisbären sind Stehplätze noch ausreichend verfügbar. Sitzplätze sind nur noch sehr wenige Plätze im Verkauf. (Stand Donnerstag, 17 Uhr)

Am Rande der Bande: Eine kleine bauliche Veränderung wird derzeit an der Eissporthalle vorgenommen. Im Bereich neben der Abholkasse wird eine weitere Brandschutzmaßnahme umgesetzt.

