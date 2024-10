Iserlohn Roosters mÃ¼ssen im wichtigen Spiel bei den NÃ¼rnberg Ice Tigers ihre Reihen umstellen – Neue Chance fÃ¼r John Broda zeichnet sich ab

Iserlohn. (MK) Viel Zeit zur Ursachenforschung für den Fehlstart in die Saison ist den Iserlohn Roosters in dieser Woche nicht geblieben. Nach der 5:0...

Iserlohn. (MK) Viel Zeit zur Ursachenforschung für den Fehlstart in die Saison ist den Iserlohn Roosters in dieser Woche nicht geblieben.

Nach der 5:0 Niederlage in Bremerhaven am Sonntag, hatte das Team am Montag seinen freien Tag. Regeneration und „Köpfe freibekommen“ war für Jenike & Co zu Wochenbeginn angesagt.

Am Dienstag begann die neue Trainingswoche, die etwas kürzer als gewöhnlich ist, denn schon am morgigen Donnerstag eröffnen die Iserlohn Roosters mit dem Auswärtsspiel bei den Nürnberg Ice Tigers den achten Spieltag in der Penny DEL.

In Nürnberg hängen die Trauben für Iserlohner Teams traditionell immer hoch. In der vergangenen Saison verloren die Sauerländer in der Noris mit 8:2 und 3:0.

Aktuell rangieren die Ice Tigers mit acht Punkten und damit sechs Punkten mehr als die Iserlohner auf Platz zehn.

Um bestmöglich vorbereitet in das wichtige Spiel zu gehen traten die Iserlohner die Fahrt nach Nürnberg bereits am Mittwochmittag an.

Doug Shedden muss nach Verletzung von Burke Reihen verändern, neue Chance für John Broda

Iserlohns Headcoach Doug Shedden hat mit seinem Trainerteam die Ice Tigers genau unter die Lupe genommen. „Sie haben schnelle Stürmer, aber auch die meisten Gegentore in der Liga kassiert und ihr Penaltykilling ist auf dem letzten Platz. Hoffentlich können wir das mit unserem Powerplay nutzen. Nach acht Spielen ist es schon ein wirklich wichtiges Spiel. Wir müssen im Spiel mit fünf gegen fünf Spielern mehr Offensivaktionen kreieren. Bislang ist uns das für unser offensives Talent im Team nicht gut genug gelungen. In der Defensive müssen wird hart und konsequent spielen. Wir bleiben hoffentlich positiv eingestellt und wir werden auch etwas die Reihen verändern“, so Doug Shedden.

Viel mehr wollte er sich dann auch nicht zu den möglichen Veränderungen in den Reihen entlocken lassen. „Seht morgen Abend in die Aufstellung“, so der Kanadier mit einem Lächeln.

Fehlen wird definitiv Stürmer Brayden Burke, der sich eine neue Verletzung zugezogen hat. Wie lange der 27- jährige Angreifer ausfallen wird ist unklar. Es wird bei ihm von Tag zu Tag geschaut, was Hoffnung auf ein baldiges Comeback macht.

Dennoch verriet Doug Shedden zwei interessante Personalien mit Blick auf den Kader für das Nürnberg-Spiel. Wenig überraschend wird Torhüter Andy Jenike nach der Verschnaufpause am Sonntag in Bremerhaven wieder zwischen die Pfosten rücken.

Auf Nachfrage bestätigte er, dass der bislang nicht lizenzierte Stürmer John Broda die Fahrt nach Nürnberg mit antreten wird. Der 23- jährige gebürtige Weißwasseraner wird laut Doug Shedden wahrscheinlich nun doch lizenziert. „Er hat ein gutes Tempo, kann Checks zu Ende fahren und Energie ins Team bringen“, erläutert Iserlohns Headcoach die Vorzüge des Angreifers.

John Broda selbst war kurz vor der Abfahrt nach Nürnberg auf Nachfrage sichtlich überrascht, dass er nun doch lizenziert werden soll. Sein Kenntnisstand war lediglich der, dass er die Fahrt mit nach Nürnberg antreten soll. Nachdem er zum Saisonstart nicht für den Kader lizenziert wurde, hatte John Broda weiter mit der Mannschaft trainiert, um sich aufzudrängen. Gleichzeitig habe er sich aber umgeschaut, wo es woanders für ihn weitergehen könnte. Nun scheint er eine neue Chance im Team der Roosters zu erhalten.

Bei den Nürnberg Ice Tigers steht hinter einem Einsatz von Charlie Gerard und Topscorer Evan Barratt zumindest ein kleines Fragezeichen. Beide hatten sich während des Spiels in Berlin leichte Verletzungen zugezogen.

Spielbeginn in Nürnberg ist am Donnerstag um 19:30 Uhr.