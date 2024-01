Iserlohn Roosters mÃ¼ssen ihren AufwÃ¤rtstrend in Ingolstadt und gegen Wolfsburg fortsetzen – Hunter Shinkaruk wieder einsatzbereit

Artikel anhören Iserlohn. (MK) „Wiedersehen macht Freude“ heißt es immer so schön. Ob das an diesem Wochenende auf die Iserlohn Roosters auch zutreffen wird?...

Artikel anhören Artikel anhören

Iserlohn. (MK) „Wiedersehen macht Freude“ heißt es immer so schön. Ob das an diesem Wochenende auf die Iserlohn Roosters auch zutreffen wird?

Keine guten Erinnerungen an den letzten Auftritt in Ingolstadt

Am morgigen Freitag feiern die Roosters knapp zwei Monate nach dem letzten Aufeinandertreffen ein Wiedersehen mit dem ERC Ingolstadt. Besonders gute Erinnerungen haben die Waldstädter an den letzten Auftritt Ende November in der Audistadt aber nicht. Mit 7:1 behielten die Panther damals klar die Oberhand und erteilten ihrem Ex-Coach und aktuellen Roostertrainer Doug Shedden eine ordentliche Lektion.

Fast fünf Spielzeiten war der 62- jährige Kanadier hinter der Bande der Schanzer verantwortlich. Shedden betont mit Blick auf das zweite Aufeinandertreffen mit seinem Ex-Klub als Iserlohner Trainer, dass er sich sehr gefreut habe und auch wieder freut viele Bekannte und Freunde aus dieser zeit wiederzusehen. Aber es geht laut Shedden nur um Sieg und Niederlage. „Eishockey ist ein Business“, so der Coach.

Bereits am Donnerstagmittag brach der der Iserlohner Tross gen Ingolstadt auf. Mit zuletzt fünf Siegen aus den letzten sechs Partien können die Sauerländer mit breiter Brust in Ingolstadt auftreten.

Hunter Shinkaruk vor dem Comeback

Personell deutet sich eine weitere Entspannung bei den Roosters an. Nach drei Wochen Verletzungspause könnte Stürmer Hunter Shinkaruk wieder zum Einsatz kommen. „Ja, er hatte heute ein ganz normales Trainingstrikot an und ist bereit“, so Doug Shedden. Ob er den 29- jährigen Angreifer aber wirklich schon zum Einsatz kommen lässt, ließ Shedden offen. Ebenso die Frage nach dem „Starting Goalie“, wenngleich auf dieser Position, nach den letzten erfolgreichen Spielen, sehr viel für einen weiteren Start von Routinier Andy Jenike spricht. Der Gegentorschnitt lag in den letzten sechs Partien bei 2,33. Auch aufgrund der starken Leistungen von Jenike.

Sollte Shinkaruk zum Einsatz kommen, müsste für ihn ein andere Importspieler aus dem Lineup weichen.

Interessanterweise treffen am Freitag die Roosters als fairstes Team der Liga mit den Panthern auf das Team mit den meisten Strafminuten. Doug Shedden zeigte sich von den vielen Strafen gegen sein Ex-Team ein wenig überrascht. Er wies darauf hin, dass den Specialteams erneut eine besondere Rolle zukommen wird. Seine Jungs sollen möglichst viele Strafen vermeiden, ohne ihre Aggressivität und ihre Emotionen zu verlieren.

Stürmer Taro Jentzsch, wie auch Kapitän Hubert Labrie sind sich sicher, dass ihr Team in Ingolstadt ein anderes Gesicht zeigen wird wie noch Ende November. „Wir haben in den letzten Wochen sehr an unserem System gearbeitet. Dazu haben wir auch viel an den Specialteams gefeilt, was man dann auch in den Spielen gesehen hat. Wir haben hart trainiert und sind bereit für morgen ein gutes Spiel abzuliefern“, so Taro Jentzsch. Kapitän Hubert Labrie ergänzt: „Wir spielen besser, vor allem in der Defensive. Offensiv bringen wir mehr Scheiben zum Tor und sorgen auch für mehr Verkehr vor den gegnerischen Torhütern.“

Werden die Roosters am Sonntag gegen Wolfsburg zum Wiederholungstäter?

Am Sonntag feiern die Roosters ebenfalls ein weiteres Wiedersehen. Dann gastieren die Grizzlys Wolfsburg um 19 Uhr am Seilersee. 16 Tage nach der 4:2 Niederlage in Iserlohn dürften die VW-Städter mehr als gewarnt sein. Wolfsburgs Trainer Mike Stewart war nach der jüngsten Niederlage am Seilersee ohnehin sehr unzufrieden mit seinem Team. „Die Jungs haben investiert, aber ganz ehrlich gesagt ist es einfach zu wenig von meiner Mannschaft“, so Mike Stewart nach der Niederlage am 5. Januar.

Die Roosters haben sich es zu eigen gemacht, vor allem auf ihre eigenen Spiele zu schauen. Klar ist aber auch, dass sie auch von den Ergebnissen der Konkurrenten abhängig sind. Wenn der Sprung vom letzten Platz in Kürze gelingen soll, dann muss an diesem Wochenende voraussichtlich mehr als ein Sieg her.

Sollte das gelingen, dann hätte das Wiedersehen an diesem Wochenende den Roosters bestimmt doppelten Spaß bereitet.

Rückblick: Die Trainerstimmen nach dem 4:2 Sieg am 5. Januar