Iserlohn Roosters mÃ¼ssen ihre Hoffnung auf Punkte in Mannheim im Schlussdrittel begraben

Mannheim. (EM) Am zweigeteilten 20. DEL-Spieltag haben die Adler Mannheim die Iserlohn Roosters mit 4:1 besiegt.

Nach der Niederlage am Sonntag in Berlin setzte Iserlohns Headcoach Doug Shedden im Tor auf Hendrik Hane. Gormley, Alberg, Broda und Rutkowski kamen angeschlagen bzw. überzählig nicht zum Einsatz.

Im torlosen Anfangsdrittel mussten die Gäste aus Iserlohn schon in der dritten Minute eine Strafe gegen Virtanen überstehen. Im Verlauf des Drittels festigten die Roosters ihre Abwehr vor Hane. Die besten Chancen hatten Plachta für die Adler, der in der 14. Minute nur den Pfosten traf und auf der Gegenseite scheiterte Cornel (18.) an der Torlatte.

Ein ähnliches Bild sahen die 8753 Zuschauer zunächst im Mitteldrittel. Troock scheiterte für die Iserlohner an Adler-Torwart Brückmann. Dessen Gegenüber ließ sich vom vor ihm frei auftauchenden Fischbuch (27.) ebenfalls nicht bezwingen. Als Adler Cicek auf der Strafbank saß, fiel endlich der erste Treffer in der Partie. Osburns langer Pass kam zu Boland, der sich mit einer Körpertäuschung Platz verschaffte, zu Troock weiterspielte und dessen Schuss schlug im kurzen Eck von Brückmann zum 0:1 ein. Fischbuchs Strafe war gerade abgelaufen, als Virtanen (32.) vor Brückmann auftauchte, aber nicht zum 0:2 einnetzen konnte. Sehenswert der Mannheimer Ausgleich in der 36. Minute: Loibl bediente Kühnhackl mit der Rückhand und der fackelte gar nicht lange, um zum 1:1 den Puck ins Tor zu hämmern.

Im Schlussdrittel lief es von Beginn an perfekt für die Gastgeber. Nach 62 Sekunden hatte Cicek zu viel Zeit und Raum, den er bei seinem 2:1 Führungstreffer zugestanden bekam. 63 Sekunden später machte Reichel am kurzen Pfosten mit dem 3:1 den Mannheimer Doppelschlag perfekt. Mannheim nun tonangebend gegen sich aber noch nicht geschlagen gebende Iserlohner. Den Schlusspunkt setzten dennoch nochmals die Kurpfälzer mit dem 4:1 durch Bennett, der in der 54. Minute die Scheibe humorlos unter die Latte schob.

Am Ende bleibt ein verdienter 4:1 Sieg für Mannheim gegen keineswegs enttäuschende Iserlohn Roosters, die aber wieder einmal erkennen müssen, dass nur zwei gute Drittel nicht ausreichen, um bei einem Spitzenteam zu bestehen.

In der Tabelle rangieren die Alder auf Rang vier, Iserlohn bleibt Vorletzter mit nun drei Punkten Vorsprung auf Freitagsgegner Düsseldorf.

