Iserlohn Roosters müssen die Getränkepreise bei den Heimspielen anpassen: Der halbe Liter Bier kostet zukünftig 6 Euro
Iserlohn Roosters

Iserlohn Roosters müssen die Getränkepreise bei den Heimspielen anpassen: Der halbe Liter Bier kostet zukünftig 6 Euro

19. November 20251 Mins read114
Fans der Roosters - © Sportfoto-Sale (JB)
Iserlohn. (PM Roosters / EM) Mit sofortiger Wirkung und damit auch ab dem Heimspiel gegen die Adler Mannheim am kommenden Sonntag, den 23. November werden die Getränkepreise bei den Heimspielen der Iserlohn Roosters angepasst.

Zudem ist für die Spielzeit 26/27 mit einer weiteren Preisanpassung zu rechnen. Hintergrund für diese Entscheidung sind die nach wie vor steigenden Kosten in puncto Personal, Wareneinkauf und Infrastruktur und insbesondere die Tatsache, dass eine Umkehr dieses Trends nicht absehbar ist.

Zukünftig kostet beispielsweise der halbe Liter Bier in der Halle 6 Euro. Eine Übersicht über das komplette Gastronomieangebot mit den angepassten Preisen findet sich hier.

„Wir haben in der jüngeren Vergangenheit viel investiert, um das Maximum aus unseren begrenzten Kapazitäten in der Gastronomie herauszuholen. Gleichzeitig steigen die genannten Kosten kontinuierlich an, sodass die Entscheidung, diese gestiegenen Kosten über Preisanpassungen an unsere Zuschauer weiterzugeben, letztlich alternativlos ist“, bedauert Bernd Schutzeigel, Prokurist und Geschäftsstellenleiter der Roosters dieses Vorgehen.

278
Kann Frankfurts neuer Headcoach Tom Pokel die Löwen zurück in die Erfolgsspur bringen?

Max Newton erlöst die Pinguine im Penaltyschießen! Krefeld steht an der Tabellenspitze

