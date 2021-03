Iserlohn Roosters mÃ¼ssen auf Ryan OÂ´Connor verzichten

Iserlohn. (MK) Das ist bitter! Die Iserlohn Roosters haben am Mittwochabend im Spiel gegen Krefeld Verteidiger Ryan O´Connor mit einer Gesichtsverletzung verloren. Nun besteht...

Nun besteht Klarheit. Als Iserlohns Abwehrchef in der 48. Minute einen Schuss aus kurzer Distanz des Krefelder Stürmers Filips Buncis ins Gesicht abbekam, erlitt er einen Kieferhöhlen- und Nasenwurzelbruch. Glück im Unglück ist trotz des tragischen Unfalls, dass der 29- jährige Kanadier keine bleibenden Schäden davontragen wird.

Ryan O´Connor soll nun schnellstmöglich operiert werden und fällt damit erst einmal auf unbestimmte Zeit aus.

Trainer Brad Tapper hatte gegen die Pinguine auf seine beiden überzähligen transferkartenpflichtigen Verteidiger Bobby Raymond (CAN) und Ryan Johnston (CAN) verzichtet. Die Tiefe im Iserlohner Kader dürfte sich nun in den kommenden stressigen Wochen mit den Spielen gegen die Süd-Klubs als Vorteil erweisen.

Neben O´Connor fehlt den Roosters auch „Urgestein“ Dieter Orendorz nach einer Operation für noch mindestens vier Wochen. Für Ryan O´Connor ist es in dieser Saison bereits die zweite schwere Verletzung, nachdem er bereits im Januar und Februar für mehrere Wochen ausfiel. In dieser Saison konnte er bislang lediglich acht Partien für die Roosters bestreiten.

Sportchef Christian Hommel nach dem Spiel gegen Krefeld