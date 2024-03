Iserlohn Roosters mÃ¶chten sich von ihren Fans mit einem Sieg gegen Schwenningen vor ausverkauftem Haus verabschieden

Iserlohn. (MK) Die Luft ist bei den Roosters gefühlt raus. Mit dem am Sonntag in Frankfurt eingetüteten Klassenerhalt geht es für die Iserlohner am...

Iserlohn. (MK) Die Luft ist bei den Roosters gefühlt raus. Mit dem am Sonntag in Frankfurt eingetüteten Klassenerhalt geht es für die Iserlohner am Freitagabend gegen Schwenningen „nur“ noch darum, auf welchem Platz man die Ziellinie nach 52 Spieltagen überquert.

Schwenninger Playoff-Generalprobe, Iserlohn kann maximal noch Platz zwölf erreichen

Und auch für den Gegner aus Schwenningen geht es um praktisch Nichts mehr. Die Schwarzwälder sind einen Spieltag vor dem Ende der Hauptrunde auf Platz sechs sicher. Für das Team von Headcoach Steve Walker geht es tabellarisch um nichts mehr. Das Match am Seilersee kann man bestenfalls als Generalprobe für das Playoff-Viertelfinale gegen Straubing ansehen.

Für die Iserlohner geht es darum sich vor ausverkauftem Haus und nach all den seit Sonntag auf sie eingeprasselten Lobeshymnen anständig aus der Saison zu verabschieden. Zwar gibt es keine genauen Zahlen dazu, aber durch den hochspannenden Abstiegskampf war das Spiel schon seit Tagen ausverkauft und man hätte, wenn es die Hallenkapazität hergeben würde, erheblich mehr Tickets verkaufen können. Erstes Bully ist um 19:30 Uhr. Vor Spielbeginn wird es eine Schweigeminute zu Jörg Schauhoffs Ehren geben. Die legendäre Deilinghofener Nummer #5 ist am Mittwoch im Alter von 80 Jahren verstorben.

Doug Shedden erteilt Gedanken zu Wechseln im Kader eine Absage

Gespannt sein könnte man, welche Spieler Erfolgstrainer Doug Shedden gegen die Wild Wings ins Rennen schicken wird. Stürmerstar Nick Ritchie fällt weiterhin verletzt aus. Verteidiger Mitch Eliot war seit Wochen überzählig auf der Tribüne und Torhüter Kevin Reich musste sich hinter dem stark performenden Andreas Jenike mit einer Rolle auf der Ersatzbank abfinden. Sie wären theoretisch Kandidaten für einen Einsatz, aber Doug Shedden hat am Donnerstagmittag diesen Gedankenspielen eine Absage erteilt. Er will mit dem bestmöglichen Team auflaufen.

„Es ist toll noch einmal vor den eigenen Fans in unserer Halle auflaufen zu können. Wir wollen es wie ein Playoff-Spiel angehen. Was wir in der letzten Woche geschafft haben, ist sehr wichtig für eine ganze Menge Leute. Für die Spieler natürlich, die Fans, die Sponsoren und die Gesellschafter. Es ist mehr als nur ein Team, dessen Leben wir gerettet haben.“

„Wir wollen gut trainieren und unseren Fans gegen Schwenningen für die großartige Unterstützung etwas zurückgeben“, hatte Andreas Jenike schon nach dem Triumph in Frankfurt einen kleinen Blick nach vorne geworfen. Kapitän Hubert Labrie sprach ebenfalls am Donnerstag mit Blick auf das Match gegen die Wild Wings davon den Fans einen guten Abschluss bieten zu wollen. „Es war eine riesige Erleichterung, dass wir am Sonntag den Sack zugemacht haben. Sonst hätten wir noch eine Woche bibbern müssen. Dadurch war die Stimmung in dieser Woche auf jeden Falls losgelöst“, so Verteidiger Tim Bender.

Roosters erhielten große mediale Aufmerksamkeit nach dem Klassenerhalt

Noch immer ist der grandiose Empfang der Mannschaft nach dem Sieg in Frankfurt am Seilersee in aller Munde. Bundesweit erhielten die Sauerländer eine große mediale Beachtung, was in der Randsportart Eishockey keineswegs selbstverständlich ist. Der Klub selbst hat in den sozialen Medien mehrere der eigenen Reichweitenrekorde gebrochen.

Trainer Doug Shedden war nach dem Spiel am Sonntag mit der Familie in Frankfurt geblieben, bekam aber den stimmungsvollen Empfang seines Teams am Seilersee durchaus zeitnah mit. „Ich habe in der Nacht eine ganze Menge auf meinem Mobiltelefon gesehen. Es war verrückt, was ich in den ganzen Videos gesehen habe und was man mir berichtet hat. Ich wünschte ich wäre dabei gewesen. Alle hatten sehr viel Spaß. Ich haben in Zug (Schweiz) etwas Ähnliches erlebt. Wir kamen auch von einem großen Sieg zurück und die Fans feierten mit uns am Stadion. Solche Momente sind etwas ganz Besonderes.“

Saisonabschluss am Samstag, Exit-Gespräche ab nächster Woche

Mit dem Klassenerhalt haben die Roosters Planungssicherheit für eine weitere DEL-Saison. Am Samstag wird man hinter der Eissporthalle ab 13 Uhr eine kleine Saisonabschlussfeier starten. Ab 14 Uhr soll sich das komplette Team unter die Anhänger mischen und für Autogramme zur Verfügung stehen.

In der kommenden Woche stehen dann die „Exit-Gespräche“ an. Danach wird man erste Personalentscheidungen gegen Ende der Woche verkünden.