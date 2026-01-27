Iserlohn Roosters liefern den Adlern einen harten Kampf bis zur letzten Sekunde / Lassen verletzt sich und bangt um Olympia-Teilnahme

Iserlohn. (MK) Im letzten Spiel vor der Olympiapause haben die Iserlohn Roosters den Tabellenzweiten Adler Mannheim empfangen.

Im bisherigen Saisonverlauf gab es fÃ¼r die Iserlohn Roosters gegen die SchÃ¼tzlinge von Trainager Dallas Eakins nichts zu holen. Vor knapp zwei Monaten gewannen die Adler am Seilersee das Hinspiel mit 4:0. Und auch in Mannheim siegten die KurpfÃ¤lzer mit 4:1 und 5:3.

Am heutigen Dienstagabend sahen 4.476 Zuschauer ein enges Match, in dem sich die Adler aber erneut durchsetzen konnten. 1:2 hieÃŸ es nach sechzig umkÃ¤mpften Minuten.

Trainer vertrauen ihren BlÃ¶cken, setzen aber auf frische TorhÃ¼ter

Beide Mannschaften starteten fast unverÃ¤ndert zum Sonntag ins Spiel. Lediglich die TorhÃ¼ter wurden gewechselt. Hane kam fÃ¼r Jenike ins Iserlohner Tor und Franzreb machte im AdlergehÃ¤use Platz fÃ¼r Mattsson. Der Schwede in Diensten der QuadratenstÃ¤dter hatte einen Sahnetag erwischt.

Greco trifft fÃ¼r die Adler und Mattsson hÃ¤lt hinten dicht / Lassen bang nach Verletzung um Olympia

Die erste GroÃŸchance hatte Iserlohns Camara in der zweiten Spielminute, als er mit seinem Bauerntrickversuch scheiterte. Keeper Mattsson war schon geschlagen, aber die Scheibe rutschte quer durch den Torraum. Praktisch im Gegenzug traf Mannheims Greco aus dem rechten Bullykreis nach 94 Sekunden zum 0:1 fÃ¼r die GÃ¤ste. Ugbekile (6.) hatte eine weitere Chance fÃ¼r die Roosters. Gawankes Strafe nach Zweikampf mit Iserlohns Lassen blieb im Anschluss ungenutzt. Lassen konnte die Partie nicht fortsetzen. Der dÃ¤nische Nationalverteidiger bangt nun um seine Olympia-Teilnahme. Napravnik traf im Powerplay nur den Pfosten. Mannheim behielt die Regie im Spiel. Iserlohn kÃ¤mpfte, tat sich aber im Spielaufbau sichtlich schwer. Napravnik scheiterte mit einem Konter (15.) an Mattsson und auch JentzschÂ´ Schuss aus spitzem Winkel fand nicht den Weg ins Tor. Zum Ende des Drittels wurden die Gastgeber etwas druckvoller. Ugbekile (20.) fand aus kurzer Distanz nicht die LÃ¼cke im KnÃ¤uel vor Mattsson. Die Strafe gegen Adler Solow ging mit 66 Sekunden Reststrafe mit hinÃ¼ber ins zweite Drittel.

Jentzsch bringt die Roosters auf die Anzeigetafel

Viel mehr als Fischbuchs Schusschance sprang zu Beginn des Mitteldrittels im Powerplay fÃ¼r die Roosters nicht heraus. Mattinen (23.) verzog knapp Ã¼ber den Kasten von Hane. Mannheims nÃ¤chste Hinausstellung gegen SchÃ¼tz konnten TÃ¶rnqvist, Boland und Fischbuch nicht zum Ausgleich nutzen. Camara (31.) fÃ¼r die Gastgeber und Ex-Rooster Proske (32.) vergaben die nÃ¤chsten guten Gelegenheiten. Napravnik und Salsten (33.) scheiterten noch an Mattsson, aber mit dem nÃ¤chsten Nachschuss war Jentzsch zum 1:1 zur Stelle. Mit dem Ausgleich entwickelte sich fortan ein offenerer Schlagabtausch. Der FÃ¼hrungstreffer gelang aber vor der Pause keinem Team mehr. Iserlohn war in diesem Drittel einen Tick laufintensiver und zweikampfstÃ¤rker.

Adler mÃ¼ssen bis zur letzten Sekunde hart kÃ¤mpfen

Den knapp 4500 Zuschauern wurde auch im Schlussdrittel ein intensives Spiel geboten. Ugbekile zog gefÃ¤hrlich vor das Tor von Mattsson (41.), konnte aber nicht einnetzen. Besser machten es die GÃ¤ste: Renoufs Schuss von der blauen Linie fÃ¤lschte Reichel im Verkehr vor IEC-Keeper Hane geschickt zum 1:2 ab. Bennett (45.) vergab eine weitere gute Gelegenheit der Adler. Camara kassierte dann die erste Iserlohner Strafe (46.), aber Mattinen und Esposito konnten ihre Powerplaychancen nicht nutzen. Mannheim prÃ¤sentierte sich bissig und hatten durch SchÃ¼tz und Plachta (52.) die nÃ¤chsten guten Chancen aus kurzer Distanz. In Ãœberzahl, Adler SchÃ¼tz saÃŸ drauÃŸen, verpassten Wood, Napravnik und Thomas den Ausgleich. In der Crunchtime lieÃŸen die GÃ¤ste wenig zu. Zweieinhalb Minuten vor dem Ende nahm Iserlohns Headcoach Nyman seine Auszeit und Hane blieb fÃ¼r den sechsten Mann auf der Bank. Trotz Chancen von Fischbuch, Eisenmenger und Camara blieb es am Ende bei einem hart erkÃ¤mpften 1:2 AuswÃ¤rtssieg fÃ¼r die Adler Mannheim.

Tabelle

Die Iserlohn Roosters sind seit einigen Wochen schon auf Platz zwÃ¶lf einzementiert. Der Abstand zu Platz zehn betrÃ¤gt nun elf Punkte. Der Klassenerhalt ist noch nicht ganz in trockenen TÃ¼chern. Mit 23 Punkten Vorsprung und einem um 60 Tore besseren TorverhÃ¤ltnis hat Schlusslicht Dresden bei nur noch 24 zu vergebenen Punkten wirklich nur noch eine rechnerische Chance Iserlohn einzuholen, die vermutlich schon sehr bald zunichte sein wird.

Mannheim bleibt auf Platz zwei mit zwÃ¶lf ZÃ¤hlern RÃ¼ckstand auf Spitzenreiter KÃ¶ln. Die Verfolger Ingolstadt, MÃ¼nchen und Straubing sitzen den KurpfÃ¤lzern aber dich im Nacken.

Man darf gespannt sein, in welcher Form die 14 Team nach der 29-tÃ¤gigen Olympiaunterbrechung in den Spielbetrieb zurÃ¼ckfinden werden.

Alle Tore und Stimmen zum Spiel





Iserlohn Roosters â€“ Adler Mannheim

Tore: 0:1 (01:34) Greco (Solow/KÃ¤lble), 1:1 (32:24) Jentzsch (Salsten/Napravnik), 1:2 (42:41) Reichel (Renouf/Mattinen),

Strafen: 2 – 8

SchÃ¼sse aufs Tor: 26 – 28

SchÃ¼sse insgesamt: 47 – 45

Schiedsrichter: Hunnius, Hebert (JÃ¼rgens, Ponomarjow)

Zuschauer: 4.476

Iserlohn: Haneâ€“ Ugbekile, Norell; Niehus Wood; Lassen, HuÃŸ; Radionovs â€“ Boland, Eisenmenger, Thomas; Camara, Cornel, Fischbuch; Napravnik, Salsten, Jentzsch; Geiger, Neumann, TÃ¶rnqvist

Mannheim: Mattsson â€“ Renouf, Mattinen; KÃ¤lble, Gawanke; Gilmour, Fohrler; – SchÃ¼tz, Michaelis, Ehl; Bennett, Solow, Greco; Heim, Esposito, Plachta; OÂ´Donnell, Reichel, Proske, Greco

Fotostrecke Iserlohn Roosters – Adler Mannheim (27.01.2026)

DÃ¼sseldorfer EG – Blue Devils Weiden (20.01.2026)

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmÃ¤ÃŸig aktuelle Nachrichten!