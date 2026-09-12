Iserlohn Roosters können beim Probonio Cup ihren Titel verteidigen: 4:2 Halbfinalsieg gegen Nürnberg

Kassel. (EM) Nach dem Finaleinzug der Kassel Huskies durch den Sieg gegen Wolfsburg, wurde am Abend zwischen Iserlohn und Nürnberg der zweite Finalist beim Probonio Cup gesucht.

Die Iserlohn Roosters setzten sich gegen die Nürnberg Ice Tigers mit 4:2 durch.

Iserlohn erwischte den perfekten Start ins Spiel und nutzte direkt das erste Powerplay durch Johansson (6.) zum 1:0 für die Roosters. Beide Mannschaften mit starken Phasen im Anfangsdrittel. Nürnbergs größte Chance durch Meireles kratzte Iserlohns Verteidiger Hollowell in der 19. Minute von der Linie.

Im Mittelabschnitt gelang den Ice Tigers rasch der Ausgleich. Samanskis Schuss aus der halbrechten Position wurde noch von einem Iserlohner Schlittschuh (23.) ins eigene Tor abgefälscht. Zwei Strafen gegen Johansson und Hollowell nutzten die Nürnberger direkt in doppelter Überzahl durch Headricks krachenden Schlagschuss (27.) ins linke Eck zum 1:2. Pech für die Ice Tigers, dass Jandric (32.) den dritten Treffer verpasste und Niehus im Gegenzug per Schlagschuss zum 2:2 Pausenstand ausgleichen konnte.

Im letzten Drittel überstand Iserlohn zunächst eine Rest-Strafzeit ohne Gegentreffer. Zwei Sekunden vor Ablauf der Strafe gegen Nürnbergs Jones (44.) erhöhten die Roosters auf 3:2. Hollowells Schuss fälschte Scott vor dem Tor noch ab. Nürnberg erhöhte gerade zusehends den Druck, Karrer traf u. a. in der 54. Minute nur das Außennetz, als Iserlohn einen Abpraller von Janett durch Spornberger zum 4:2 nutzte. Eisenmengers Strafe 185 Sekunden vor dem Ende nutzte Nürnberg schnell, um Keeper Janett für den sechsten Feldspieler zu ziehen. Gerade wieder zurück auf dem Eis, da musste Eisenmenger erneut 54 Sekunden vor dem Ende auf die Sünderbank. Es blieb aber beim 4:2 für die Sauerländer.

Das Spiel um Platz drei beginnt am Sonntag zwischen Wolfsburg und Nürnberg um 13 Uhr und ab 17 Uhr können die Roosters ihren Titel gegen Gastgeber Kassel verteidigen.

Iserlohn: Jenike – Hollowell, Johansson; Norell, Ugbekile; Spornberger, Niehus; Panocha – Quenneville, Scott, Napravnik; Thomas, Maier, Boland; Lobach, Eisenmenger, Krauß; Borzecki, Neumann, Bicker

Nürnberg: Janett – Jones, Headrick; Karrer, Jandric; M. Weber, J. Weber – T. Heigl, Dove-McFalls, Barratt; Eham, Magera, Meireles; N. Heigl, Cates, Spezia; Ustorf, Samanski, Braun