Iserlohn Roosters: GerÃ¼chte um Stanislav Dietz und einen neuen Assistenztrainer – John Broda wechselt in die DEL2

Iserlohn. (EM) Iserlohns Sportdirektor Franz-David Fritzmeier hat schon eine Menge am neuen Kader der Roosters für die Spielzeit 25/26 gefeilt.

Zuletzt konnten mit Manuel Alberg, Johannes Huß und Tyler Boland drei Cracks aus dem bisherigen Kader auch für die neue Spielzeit am Seilersee begeistert werden. Es sind mittlerweile insgesamt schon 18 Spieler unter Vertrag.

John Broda verlässt den Seilersee in Richtung Lausitz – Was wird aus Christian Thomas?

Fest steht mittlerweile auch, dass Stürmer John Broda nach vier Jahren zukünftig in der DEL2 für Weißwasser auflaufen wird. (wir berichteten) Noch immer unklar ist wohin es Stürmer Christian Thomas ziehen wird? Als Nachverpflichtung konnte der Torjäger vollauf überzeugen, allerdings ziehen sich die Gespräche nun doch schon eine Weile hin und so würde bei allen Hoffnungen der Iserlohner Fans auf einen Verbleib auch ein Wechsel des fast 33- jährigen nicht verwundern. Allein in Europa hat Thomas schon neun Stationen erlebt.

Wechselgerücht um Stanislav Dietz

Apropos Wechsel: In den vergangenen Tagen berichteten mehrere Medien unter Berufung auf DEL-Insider „RinkRat“, dass Verteidiger Stanislav Dietz (34) trotz bestehenden Vertrages die Sauerländer verlassen könnte. Dietz war vor einem Jahr vom Ligarivalen Kölner Haie gekommen und konnte unter dem Strich nicht vollends überzeugen. Vor wenigen Wochen war noch zu hören, dass man bestehende Verträge am Seilersee respektieren wird. Nicht ausgeschlossen, dass hier ein Markt für Dietz entstanden ist und für Gesprächsbedarf gesorgt hat.

Assistiert Janne Kujala zukünftig Stefan Nyman?

Seit nun fast vier Wochen steht fest, dass in der neuen Saison Ex-Verteidiger Stefan Nyman (zuvor HV71 Jönköping) neuer Headcoach der Roosters ist.

Anfang Mai, so ursprünglich angekündigt, wollte man am Seilersee das komplette Trainerteam vorstellen. Wie zu hören ist könnte einer der Kandidaten für das neue Trainerteam schon mit Franz-David Fritzmeier in Frankfurt zusammengearbeitet haben: Janne Kujala (43) ist in Deutschland kein Unbekannter.

Der in Hämeenlinna, einer Stadt im Süden Finnlands, geborene Janne Kujala lief in vierzehn Jahren lief in 14 Jahren in über 500 Spielen als Stürmer in der Oberliga für verschiedene Klubs auf. Zur Saison 2014/2015 wechselte er dann vom Eis hinter die Bande, wo er zunächst die Verantwortung für die U19 des ERC Sonthofen übernahm. In Finnland genoss er eine Top-Trainerausbildung und coachte über mehrere Jahre verschiedene Nachwuchsteams. Bei seiner ersten Traineranstellung im professionellen Eishockey in Deutschland trat er 2022 die Nachfolge von Marko Raita (ehemaliger Assistent Coach der Löwen Frankfurt von 2018 bis 2021) beim EV Füssen an.

Nach dieser Premiere mit dem Einzug in die OL-Playoffs, hatte Kujala seinen Vertrag beim EV Füssen zwar bereits für eine weitere Spielzeit verlängert, trotzdem eröffnete der EVF dem Deutsch-Finnen die Möglichkeit in der DEL zu arbeiten und stimmte seinem Wunsch auf eine Vertragsauflösung damals zu. Es folgten zwei Spielzeiten in Frankfurt an der Seite von Matti Tiilikainen und zuletzt Tom Rowe. Zum Ende der vorletzten Saison assistierte er Franz-David Fritzmeier, der damals Interims-Headcoach der Löwen war. Iserlohns Sportdirektor sollte also bestens wissen welche Qualitäten Kujala besitzt.

Bei den Löwen hatte er neben der Position des Assistenztrainers auch die Rolle des Fitnesstrainers und Pro Sports Lifestyle Coach inne. Er war also ein besonderer Mentor für die jungen Spieler.

Gut vorstellbar, dass ihm in Iserlohn eine ähnliche Rolle zugedacht werden könnte. Das würde auch zu dem Gerücht passen, dass sich der gemeinsame Weg der Roosters und des bisherigen Athletikpartners B2B aus Dortmund trennt.

Offiziell bestätigt ist aber bislang noch gar nichts.

Der Kader der Iserlohn Roosters nach aktuellem Stand

Tor: Andy Jenike, Hendrik Hane, Finn Becker.

Verteidigung: Colton Jobke, Stanislav Dietz, Colin Ugbekile, Nils Elten (U23), Johannes Huß.

Sturm: Maciej Rutkowski, Taro Jentzsch, Julian Napravnik (Löwen Frankfurt), Eric Cornel (CAN), Tyler Boland (CAN), Noel Saffran (U23), Lennard Nieleck (U23), Bence Farkas (U23, ESV Kaufbeuren), Daniel Neumann (Schwenningen), Manuel Alberg.

Headcoach: Stefan Nyman (HV71)

Janne Kujalas Spielerkarriere in Zahlen

