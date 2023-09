Iserlohn Roosters: Gelungener Abschluss der Vorbereitung mit Sieg gegen KÃ¶ln, aber Greg Poss schaut schon auf den Saisonstart

Artikel anhören Iserlohn. (MK) Eine Woche vor dem Saisonstart bei den Löwen Frankfurt ist den Iserlohn Roosters die Generalprobe vor eigenem Publikum gelungen. Im...

Iserlohn. (MK) Eine Woche vor dem Saisonstart bei den Löwen Frankfurt ist den Iserlohn Roosters die Generalprobe vor eigenem Publikum gelungen.

Im Westderby gegen die Kölner Haie setzten sich die Roosters am Ende vor 3534 Zuschauern mit 6:3 durch.

Iserlohn begann druckvoll, verpasste aber unter anderem durch Broda (3.) den frühen Führungstreffer. Den markierten stattdessen die Kölner durch einen platzierten Torabschluss von Kapitän Mo Müller (5.). Reich im Iserlohner Tor hatte wenig Möglichkeiten den Schuss abzuwehren. Thuressons Strafe (7.) ließen die Roosters ungenutzt verstreichen. Deutlich flüssiger lief das Iserlohner Powerplay, als Bailen die nächste Kölner Strafe (10.) zog. Nach 32 Sekunden konnte Boland den umjubelten Ausgleichstreffer feiern. Bis zur Drittelpause blieb das Spiel kampfbetont. Gegen die körperlich- und defensivstarken Haie taten sich die Gastgeber phasenweise schwer Chancen zu erspielen. Dennoch ergaben sich für Rutkowski (14.) und Dal Colle (19.) noch gute Gelegenheiten, die aber nicht im Tor von Kölns Goalie Pantkowski landeten.

Pantkowski wurde auch zu Beginn des zweiten Drittels von Cornel und Ziegler unter Beschuss genommen, konnte aber parieren. Auf der Gegenseite scheiterten van Calster und Aichinger an Reich. Abermals van Calster scheiterte auch in der 26. Minute unbedrängt vor Reich. Erfolgreicher war dann KEC-Verteidiger Sustr, der von der blauen Linie einfach mal abzog und dessen Puck vom Pfosten zum 1:2 (29.) ins Tor sprang. Der Gegenschlag ließ nicht lange auf sich warten. Nur 87 Sekunden später glich Ziegler mit einem Schuss ins kurze Eck zum 2:2 aus. Aubrys Strafe (Crosscheck) blieb ohne Folgen für die Haie. Wieder komplett scheiterte Neuzugang Storm (34.) ebenso an Reich, wie Dietz (36.) per Schlagschuss. In Überzahl, Iserlohns Bender saß draußen, feuerten die Haie häufig zu unplatziert auf den Kasten von Reich, der zudem ein gutes Stellungsspiel zeigte.

Köln erarbeitete sich zu Beginn des letzten Drittels schnell ein Chancenplus, machte aber zu wenig daraus, um Reich zu bezwingen. Die Gastgeber schlossen eine Kombination (44.) über Labrie und Barinka durch Dal Colle zum 3:2 ab. Haie Neuzugang Schütz kassierte die nächste Strafe und erneut schlugen die Gastgeber durch Barinkas sehenswerten Schuss ins linke Toreck zum 4:2 zu. Keine zwei Minuten später verkürzten die Rheinländer aber schon wieder durch MacLeods Schuss ins lange Eck zum 4:3 Anschlusstreffer. In der Schlussphase konnten die Kölner von einer Strafe gegen Iserlohns Spieltags-Kapitän Labrie nicht profitieren. Acht Sekunden vor Ablauf der Strafzeit nahm dann Kölns Bast 133 Sekunden vor Spielende auf der Haie-Strafbank Platz. Uwe Krupp nahm seinen Goalie für einen weiteren Feldspieler vom Eis und prompt bestrafte Boland die Haie mit dem 5:3. Krupp hielt an seiner Marschroute fest und abermals schlugen die Sauerländer durch Dal Colle zum 6:3 Endstand zu.

Iserlohns Trainer Greg Poss zeigte sich insgesamt mit dem Spiel und der gezeigten Intensität zufrieden, schränkte aber ein, dass man in der Vorbereitung nie genau wisse in welcher Trainingsphase sich der Gegner befindet. „Es war ein guter Abschluss der Vorbereitung, aber wir werden das Endergebnis erst sehen, wenn am Freitag die Punktrunde in Frankfurt beginnt“, blickte der US-Amerikaner schon auf den Saisonstart voraus.

Davor steht am Sonntag aber erst noch die Saisoneröffnungsfeier im Sauerlandpark Hemer auf dem Programm. Der DEL-Start der Roosters beginnt dann am Freitag bei den Löwen Frankfurt (19:30 Uhr). Ihr erstes Heimspiel bestreiten die Roosters dann sonntags darauf gegen Schwenningen.

Die Kölner Haie schließen ihre Vorbereitung am Sonntag in Krefeld ab.

Tore: 0:1 (04:30) Mo Müller (Grenier/van Calster), 1:1 (10:22) Boland 5-4PP, 1:2 (28:49) Sustr (Thuresson), 2:2 (30:16) Ziegler (Rutkowski), 3:2 (43:49) Dal Colle (Barinka/Labrie), 4:2 (47:14) Barinka (Labrie/Dal Colle) 5-4PP, 4:3 (49:04) MacLeod (Bailen/Mo. Müller), 5:3 (58:02) Boland (Schiemenz) ENG, 6:3 (58:37) Dal Colle (Cornel) ENG

Strafen: IEC 4 – Haie 10

Zuschauer: 3534

