Iserlohn Roosters gelingt der erste Saisonsieg – Troock verwandelt in Augsburg den entscheidenden Penalty, Jenike glÃ¤nzend

Augsburg. (MK) Augsburg gegen Iserlohn, dieses Traditionsduell hat schon in den unterschiedlichsten Ligen die verrücktesten Geschichten geschrieben. Am Mittwoch kamen die Iserlohn Roosters als...

Augsburg. (MK) Augsburg gegen Iserlohn, dieses Traditionsduell hat schon in den unterschiedlichsten Ligen die verrücktesten Geschichten geschrieben. Am Mittwoch kamen die Iserlohn Roosters als siegloser Tabellenletzter in die Fuggerstadt zu den Panthern, die mit sieben Punkten aus den ersten vier Partien sicherlich im Soll sind.

Die vier Niederlagen, von denen die Roosters drei Partien im letzten Drittel aus der Hand gegeben haben, haben sicherlich am Selbstbewusstsein der Schützlinge von Headcoach Doug Shedden genagt. Dennoch vertraute der erfahrene Coach seinen Spielern, die er auch am letzten Wochenende ins Rennen geschickt hatte. Verteidiger Emil Quaas fehlte noch aufgrund seiner lädierten Nase.

Panthercoach Ted Dent setzte im Tor wieder auf Strauss Mann. Chris Collins war nach überstandener Krankheit zurück im Lineup, Riley McCourt fehlte dagegen gesperrt.

Für die Geschichtsbücher war die Partie am Mittwoch dann aber weniger empfehlenswert. In einer umkämpften Partie mit starken Torwartleistungen, aber auch einigen Fehlpässen setzten sich am Ende die

Iserlohn nutzt seine Chancen nicht, Elias findet die Lücke für Augsburg

Beide Teams starteten schwungvoll ins erste Drittel. Kunyks Schuss (1.) blockte Iserlohns Kapitän Labrie gekonnt ab. Dann aber nahmen die Gäste erstmal das Zepter in die Hand. Virtanen (2.) traf nur den Pfosten, Cornel und Troock (beide 5.) scheiterten ebenfalls aus aussichtsreicher Reposition. Die erste Strafe gegen Schemitsch überstanden die Panther insgesamt gut. Glück für die Roosters, dass Collins (11.) nach dem Powerbreak nur den Pfosten traf. Augsburg kam nun besser in Schwung und schaffte ausgerechnet durch den letztjährigen Iserlohner Florian Elias die Führung. Aus sehr spitzem Winkel hatte er für seinen Heimatverein den Führungstreffer erzielt. Gerischs Strafe konnten die Panther nicht zu einem weiteren Treffer nutzen. Iserlohn musste den Rückstand erst einmal verdauen, kam zum Ende des Drittels wieder mehr zu Chancen. Virtanen scheiterte in der Schlussminute vor Augsburgs Goalie Mann, der die Scheibe mit dem Schläger stark aus der Gefahrenzone beförderte.

Jenike verhindert höheren Rückstand

Im zweiten Abschnitt stand der Kampf auf beiden Seiten im Vordergrund. Die Passgenauigkeit ließ im Vergleich zum Anfangsdrittel merklich nach und somit bestanden die ersten Minuten vor allem aus Halbchancen für beide Teams. Während Albergs Strafe (29.) rettete Iserlohns Goalie Jenike mehrfach. Auf der Gegenseite behielt Mann die Oberhand gegen den völlig frei vor ihm zum Schuss kommenden Ziegler. Gerade wieder vollzählig nahm Troock die nächste Iserlohner Strafe. Augsburg drängte auf den zweiten Treffer, ließ aber die Kaltschnäuzigkeit in diesem Powerplay vermissen. Wieder vollzählig scheiterte Collins gleich doppelt innerhalb einer Szene (34.) an Jenike im IEC-Kasten. Dann nahm Oblinger die nächste Hinausstellung gegen die Panther, die aber ebenfalls ohne Folgen blieb. Fatal ein Fehlpass von Troock in der 37. Minute, der einen Augsburger Konter einleitete, aber ebenfalls nicht erfolgreich abgeschlossen werden konnte. Jenike behielt auch einen Moment später in der 38. Minute gegen den völlig allein auf ihn zufahrenden Zengerle die Übersicht. Augsburg hatte in diesem Drittel mehr vom Spiel, konnte letztlich die Führung aber nicht ausbauen. Die Fehlpassquote steig im Drittelverlauf bei beiden Mannschaften an.

Bast hat die Augsburger Vorentscheidung auf dem Schläger

Iserlohn kam konzentriert aus der Kabine und verpasste durch Osburn (43.) den Ausgleich. Strauss Mann im AEV-Kasten war glänzend positioniert und reaktionsschnell. Auf der Gegenseite blieb Jenike Sieger gegen Hakulinen (44.). Osburns Hinausstellung (46.) konnten die Panther erneut nicht nutzen. Jenike rettete gegen Damiani und Hakulinen hier erneut glänzend. Warum Bast (51.) seine hundertprozentige Chance nicht nutzen konnte und an Jenike scheiterte, es wird ihm wohl eine etwas schlaflose Nacht kosten. Die bis dahin beste Chance im Schlussdrittel wäre wohl die Vorentscheidung gewesen. Und wie so oft: Macht man sie vorne nicht rein, dann fällt doch der Gegentreffer. So auch an diesem Abend. Gersich brachte die Scheibe vors AEV-Tor und den Abpraller verarbeitete Dietz gedankenschnell zum 1:1 Ausgleich (57.) für die Gäste. Einen Moment später hätte Collins nach einem unnötigen Iserlohner Scheibenverlust alles wieder für die Panther richten können, aber er scheiterte mit seinem Alleingang am überragenden Jenike. Dessen Gegenüber Strauss Mann verhindert in der Schlussminute gegen Ziegler und Gersich, dass die Gäste doch noch alle drei Zähler entführen konnten. Somit blieb es beim 1:1 nach sechzig Minuten.

Troock sichert den Roosters den Zusatzpunkt

In der Overtime ergaben sich auf beiden Seiten Chancen sich den Zusatzpunkt zu sichern, aber Jenike und Mann ließen keinen weiteren Treffer zu. Somit musste dann die Vergabe des Zusatzpunktes im Penaltyschießen vergeben werden.

Louis traf hier für die Panther, während Boland und Troock auf Iserlohner Seite versenkten und damit ihrem Team den Zusatzpunkt sicherten.

Mit dem ersten Sieg der Saison klettern die Iserlohn Roosters auf den vorletzten Platz und geben die Rote Laterne an die Düsseldorfer EG ab. Augsburg rangiert auf dem siebten Tabellenplatz.

Augsburgs Coach Ted Dent sah ein gutes Spiel beider Mannschaften, trauerte ein wenig der großen Chance von Bast im Schlussdrittel nach. Nun werde man noch ein wenig Videoanalyse betreiben und sich auf das nächste Spiel in Mannheim vorbereiten.

Iserlohns Siegtorschütze Brandon Troock war natürlich happy über seinen Siegtreffer und erklärte, dass Headcoach Doug Shedden in der zweiten Pause ihnen einfach gesagt habe, dass sie einfach weiter an sich glauben und Gas geben sollen.

Ausblick

Am Freitag geht es für beide Teams weiter. Die Panther treten in Mannheim an und Iserlohn empfängt die Löwen Frankfurt. Sonntag ist dann Wolfsburg im Curt-Frenzel-Stadion zu Gast, während Iserlohn be den Fischtown Pinguins spielen wird.

Augsburger Panther – Iserlohn Roosters 1:2 n. P.

Tore: 1:0 (11:48) Elias (Tosto/Hakulinen), 1:1 (56:30 Dietz (Gersich), 1:2 Troock (65:00) PEN

Strafen: AEV 6 – IEC 8

Schiedsrichter: Frano, Ansons – (Schwenk, Tschirner)

Zuschauer: 5747

Augsburg: Mann – Zajac, Reul; Köhler, Schemitsch; van der Linde; Blumenschein; Renner – Louis, Damiani, Busdeker; Bast, Kunyk, Hakulinen; Collins, Zengerle, Oblinger; Tosto, Volek, F. Elias

Iserlohn: Jenike – Dietz, Ugbekile; Labrie, Huß; Jobke, Osburn; Nieleck – Ziegler, Gersich, Jentzsch; Dal Colle, Cornel, Boland; Virtanen, Burke, Troock; Rutkowski, Saffran, Alberg