Iserlohn Roosters gehen beruhigt in die Pause, sorgen sich aber um Matias Lassen / Jobke und Saffran spielen in der DEL2 / Rat der Stadt stimmt fÃ¼r Interessensbekundung

Iserlohn. (MK) Hinter den Iserlohn Roosters liegt seit gestern Abend der intensivste Block in der laufenden Saison.

Seit der Deutschland Cup Pause haben die SauerlÃ¤nder 27 Spiele bestritten. Mann kÃ¶nnte auch sagen, dass die halbe Hauptrunde der Penny DEL in zweieinhalb Monaten abgespult wurde.

Aufschwung kam mit dem Sieg in Dresden / Personalplanungen kÃ¶nnen vorangetrieben werden

Lief es nach passablem Start in der ersten Phase der Hauptrunde bis zur LÃ¤nderspielpause im November noch so gar nicht rund, so kamen die SauerlÃ¤nder mit dem so wichtigen AuswÃ¤rtssieg am 26. November bei Aufsteiger Dresden immer besser in Tritt. Gerade einmal drei Punkte betrug der Vorsprung nach 17 Spielen im November auf die EislÃ¶wen. Stand heute ist der Vorsprung auf 23 ZÃ¤hler angewachsen und der Klassenerhalt ist so gut wie save.

Schaut man mal auf den Tabellen-Ausschnitt zwischen dem 26.11. bis zum heutigen 28. Januar, dann belegen die Roosters in dieser Phase einen siebten Tabellenplatz. Das ist natÃ¼rlich nur eine „Spielerei“, fÃ¼r die man sich nichts kaufen kann. Es zeigt aber, dass es lÃ¤nger gebraucht hat, als gedacht, bis alle NeuzugÃ¤nge integriert und AblÃ¤ufe verinnerlicht waren. Ob man noch von den Playoffs trÃ¤umen darf? TrÃ¤umen ja, aber bei elf Punkten RÃ¼ckstand mÃ¼sste schon eine ganze Menge nach der Olympiapause fÃ¼r die Roosters laufen.

Aufgrund der beruhigenden sportlichen Situation kÃ¶nnen die Iserlohner die Personalplanungen fÃ¼r die nÃ¤chste Spielzeit intensiv vorantreiben. Neben den in diversen Medien gerÃ¼chteten Kevin Bicker (20, Adler Mannheim) und Dennis Lobach (25, Frankfurt) sollen die SauerlÃ¤nder seit einigen Wochen an einem deutschen StÃ¼rmer mit internationaler Erfahrung „baggern“. MÃ¶glicherweise aus guten Grund, denn GerÃ¼chte um einen Abgang von KapitÃ¤n Daniel Fischbuch nach KÃ¶ln halten sich hartnÃ¤ckig, lassen sich aber fast ausschlieÃŸlich auf eine einzige Quelle zurÃ¼ckfÃ¼hren.

Sorgen um Matias Lassen, Daniel Fischbuch kann noch auf Olympia hoffen und bekommt Sonderlob vom Ex-Coach

Erfreulich aus Iserlohner Sicht ist, dass man von schwerwiegenden Verletzungen verschont geblieben ist und mit der vorhandenen Tiefe des Kaders krÃ¤ftemÃ¤ÃŸig gut â€žhaushaltenâ€œ konnte. Ganz sorgenfrei gehen die SauerlÃ¤nder in dieser Hinsicht aber nicht in die Pause, denn im letzten Spiel gegen die Adler Mannheim (1:2) schied der dÃ¤nische Nationalverteidiger Matias Lassen mit Verdacht auf GehirnerschÃ¼tterung verletzt aus. Seine Teilnahme am olympischen Eishockeyturnier ist zumindest in Gefahr. FÃ¼r den 29- jÃ¤hrigen Abwehrrecken wÃ¤re es die zweite Teilnahme an einem olympischen Eishockeyturnier nach 2022 in Peking. Trainer Stefan Nyman konnte kurz nach dem Spiel noch keine genauen AuskÃ¼nfte zu Lassens Gesundheitszustand geben und wollte die grÃ¼ndlichen Untersuchungen abwarten.

KapitÃ¤n und Topscorer Daniel Fischbuch reist als Backup zur deutschen Nationalmannschaft. Sollte sich aufgrund von Verletzungen die MÃ¶glichkeit ergeben, dann kÃ¶nnte er als NachrÃ¼cker noch mit etwas GlÃ¼ck am Turnier teilnehmen.

Ein besonderes Lob heimste sich Fischbuch nach der Niederlage gegen die Adler von Mannheims Headcoach und Manager in Personalunion, Dallas Eakins, ein. (Siehe Video) Auf Nachfrage erklÃ¤rte Eakins, dass er ihm geraten habe bereit zu bleiben, Verletzungen kÃ¶nnten schlieÃŸlich schnell passieren und dass er besonders stolz auf ihn sei, weil er der KapitÃ¤n dieses Teams sei. Eakins und Fischbuch hatten bis zum FrÃ¼hjahr in Mannheim zusammengearbeitet.





Roosters-Team hat bis 9. Februar frei

Das Team der Roosters darf nun bis zum 9. Februar einige freie Tage genieÃŸen. Allerdings haben die Akteure auch einen Fitnessplan erhalten. In der Pause wird man unter anderem ein Testspiel in Bremerhaven bestreiten. Sportchef Franz-David Fritzmeier ist indes zu einer Nordamerika-Scoutingtour aufgebrochen.

Jobke und Saffran wechseln

Zwei Personalentscheidungen wurden heute am Seilersee auch noch bekannt gegeben. Verteidiger Colton Jobke schlieÃŸt sich dem von Ex-Bundestrainer Uwe Krupp gecoachten EV Landshut aus der DEL2 an. Der 33- jÃ¤hrige kam zuletzt kaum noch zum Einsatz.

Sportchef Franz-David Fritzmeier erklÃ¤rt auf der IEC-Webseite: â€žWir sind der Bitte von Colton nachgekommen in die DEL2 nach Landshut zu wechseln, um wieder mehr Eiszeit zu bekommen und dort in Zukunft seine Karriere fortsetzen zu kÃ¶nnen. Wir wÃ¼nschen ihm und seiner Familie alles Gute fÃ¼r die Zukunft und bedanken uns fÃ¼r seinen Einsatz bei den Roosters.â€œ

Mit einer FÃ¶rderlizenz haben die SauerlÃ¤nder Angreifer Noel Saffran ausgestattet. Der 21- jÃ¤hrigen wird in Regensburg Teamkollege von Ex-Rooster Jonas Neffin.

Peter Flache, Headcoach und sportlicher Leiter der EisbÃ¤ren Regensburg: â€žWir bedanken uns sehr herzlich bei den Iserlohn Roosters, dass sie dies ermÃ¶glicht haben. Noel ist ein groÃŸer und schlittschuhlÃ¤uferisch starker Spieler, der uns helfen wird, unser groÃŸes Ziel zu erreichen: die Playoffs.â€œ

Am 8. Februar kÃ¶nnte es in Regensburg zum Duell zwischen Saffran und Jobke kommen, wenn der EVL in Ostbayern gastiert.

Rat der Stadt stimmt einstimmig fÃ¼r Interessensbekundung

Der Rat der Stadt Iserlohn hat am heutigen Dienstag in einer Sondersitzung der Abgabe der Interessenbekundung fÃ¼r das Bundes- und LandesfÃ¶rderprogramm „Sanierung kommunaler SportstÃ¤tten“ (SKS) fÃ¼r die Eissporthalle & Lehrschwimmbecken zugestimmt. Mittlerweile liegt auch ein visualisierter Entwurf durch das ArchitekturbÃ¼ro Ebeling vor. Die Abstimmung war einstimmig ohne Gegenstimmen und bei drei Enthaltungen beschlossen worden. Allerdings auch nicht ohne mahnende Worte des KÃ¤mmerers (hohe Zinsbelastung). Die Stadt Iserlohn befindet sich momentan in einer sogenannten Haushaltssicherung.

