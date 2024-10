Iserlohn Roosters feiern ihren ersten Saison-Heimsieg – Ãœberragender Jenike sichert seinem Team zwei Punkte gegen die KÃ¶lner Haie

Iserlohn. (MK) Sie können es doch! Die Iserlohn Roosters haben im fünften Anlauf endlich ihren ersten Heimsieg eingefahren. In einem intensiven Derby setzten sich...

Iserlohn. (MK) Sie können es doch! Die Iserlohn Roosters haben im fünften Anlauf endlich ihren ersten Heimsieg eingefahren. In einem intensiven Derby setzten sich die Sauerländer gegen die Kölner Haie mit 2:1 nach Penaltyschießen durch. Das Spiel war geprägt von herausragenden Leistungen der beiden Torhüter Jenike im Kasten der Roosters und Hudacek im Kölner Tor.

Bei den Iserlohnern war Brayden Burke nach überstandener Verletzung zurück auf dem Eis. Neuzugang Brandon Gormley fehlte noch.

Intensiver Beginn

Die 4967 Zuschauer in der ausverkauften Balver Zinn Arena erlebten einen intensiven Beginn. Frühzeitig mussten die Gastgeber zwei aufeinanderfolgende Strafen gegen Huss (1.) und Ugbekile (4.) überstehen. Auf der Gegenseite hielt auch das Kölner Penaltykilling, während Tyrväinens Hinausstellung dem Iserlohner Powerplay Stand. Jentzsch (10.) verpasste hier unter anderem die Iserlohner Führung. Danach gestalteten beide Teams das Spiel bei fünf gegen fünf offener. Kammerer (15.) und Schütz (17.) für die Haie, sowie Troock (17.) für die Roosters vergaben Möglichkeiten den Führungstreffer zu erzielen. Der fiel dann in der 19. Minute. Nachdem Kölns Goalie Hudacek den Puck in seinem Trapez nicht spielen durfte, war Dal Colle vor dem Tor Nutznießer der vergeblichen Kölner Versuche die missliche Situation ihres Torstehers noch auszubügeln. Kurz und trocken traf Dal Colle ins rechte Eck zur Iserlohner Pausenführung.

Jenike verhindert den Ausgleich

Zu Beginn des zweiten Drittels überstanden beide Teams Strafen ohne einen Gegentreffer: Köln hatte noch 64 Sekunden gegen Schütz aus dem ersten Drittel und die Roosters eine Strafe gegen Virtanen kurz darauf gut verteidigt. Eine Bankstrafe (26.) gegen Iserlohn brachte die Haie erneut in Überzahl. Grenier verzog knapp am Tor vorbei und Tyrväinen scheiterte am glänzend reagierenden Jenike im Tor der Gastgeber. Köln drängte weiter auf den Ausgleich: Kammerer (29.) scheiterte ebenfalls an Jenike und MacLeod (30.) traf nur den Pfosten. Auf der Gegenseite scheiterte Ex-Hai Dietz frei vor Hudacek (31.). Hai MacLeod kassierte die nächste Hinausstellung (34.), die aber bis auf eine gute Schusschance für Gersich wenig für die kompliziert im Spielaufbau agierenden Roosters einbrachte.

Haie schaffen kurz vor dem Ende doch noch den Ausgleich

Ins Schlussdrittel nahmen die Haie eine Reststrafe (1:28 Min.) gegen Grenier mit, die aber ohne Folgen blieb. Im Spiel der Torhüter scheiterten MacLeod (42.) für Köln und Ugbekile (45.) für die Roosters per Schlagschuss. Iserlohns Gersich (51.) verpasste aus der halblinken Position den zweiten Treffer. Köln erhöhte zunehmend den Druck. Müller (57.) scheiterte noch mit einem Schuss aus dem Hinterhalt. Als KEC-Goalie Hudacek gerade seinen Kasten für den sechsten Feldspieler verlassen hatte, gelang Currie 2:23 Minuten vor dem Ende der Kölner Ausgleich. Mit seinem Rückhand-Rebound fand er die Lücke vor dem vielbeinigen Iserlohner Tor.

Jenike, immer wieder Jenike ….

Die Entscheidung sollte somit in der Overtime möglichst fallen, aber auch hier blieben die beiden Goalies sauber. MacLeod (62.) hatte eine gute Haie-Chance und Boland (64.) ebenso eine gute Gelegenheit für Iserlohn. Irre Szenen in der 65. Minute: Labrie und Troock scheitern frei vor Hudacek und im Gegenzug blieb Jenike Sieger gegen den völlig frei auftauchenden Tyrväinen.

Im Penaltyschießen trafen Dal Colle und Boland für die Roosters. Auf Seiten der Domstädter konnte nur Kammerer Iserlohns Matchwinner Jenike bezwingen.

Somit blieben zwei Punkte am Seilersee.

Haie im Tabellenmittelfeld, Roosters bauen Abstand zur DEG aus

In der Tabelle stehen die Haie damit auf Rang acht, Iserlohn baut den Vorsprung auf den Letzten Düsseldorf auf fünf Punkte aus.

Am kommenden Freitag erwarten die Sauerländer die Adler Mannheim, Köln muss nach Bremerhaven. Ob die im Spielverlauf verletzt ausgeschiedenen Jan-Luca Sennhenn und Justin Schütz dann den Haien wieder zur Verfügung stehen, werden erst noch genauere Untersuchungen zeigen müssen.

Tore: 1:0 (18.22) Dal Colle (Cornel/Boland), 1:1 (57:37) Currie (Aubry/MacLeod 6-5, 2:1 (65:00) Boland PEN

Strafen: 10 – 8

Zuschauer: 4967

